Akamai duplica API Security

El 24 de junio, cerramos la adquisición de Noname Security y nos complace compartir nuestros planes para avanzar en la protección de las API. Noname Security es uno de los principales proveedores de seguridad de API del mercado, y esta adquisición acelerará nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda de los clientes y los requisitos del mercado.

En concreto, Akamai podrá ampliar la inteligencia a través de las ubicaciones de tráfico de API y satisfacer cualquier requisito empresarial, de integración o de implementación que puedan tener nuestros clientes.

Estamos integrando lo mejor de la seguridad de API Noname y de Akamai API Security para crear un producto unificado: Akamai API Security.