Akamai duplica API Security
El 24 de junio, cerramos la adquisición de Noname Security y nos complace compartir nuestros planes para avanzar en la protección de las API. Noname Security es uno de los principales proveedores de seguridad de API del mercado, y esta adquisición acelerará nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda de los clientes y los requisitos del mercado.
En concreto, Akamai podrá ampliar la inteligencia a través de las ubicaciones de tráfico de API y satisfacer cualquier requisito empresarial, de integración o de implementación que puedan tener nuestros clientes.
Estamos integrando lo mejor de la seguridad de API Noname y de Akamai API Security para crear un producto unificado: Akamai API Security.
Por qué la seguridad de las API es tan importante
El uso de las API está en auge. Estas impulsan nuestro mundo y nuestra experiencia del mundo. Cada día, a medida que utilizamos nuestros dispositivos, nuestras aplicaciones favoritas se comunican con distintas API para hacer todo tipo de cosas, desde las redes sociales, las compras, las operaciones bancarias y ver cómo están nuestros hijos en la guardería. Utilizamos API al trabajar desde casa cuando nos comunicamos con las aplicaciones y servicios de nuestra empresa.
Las API se utilizan en casi todos los sectores verticales del mundo, impulsados por iniciativas empresariales como la transformación digital, la adopción de dispositivos móviles e Internet de las cosas (IoT) y la banca abierta. Las API se utilizan en B2B y B2C para hacer posible la actividad en nuestra economía en general. Casi todas las empresas que escriben aplicaciones modernas utilizan API para impulsarlas, así como para la integración de servicios entre empresas.
Las API son atractivas para los atacantes
Como resultado, las API son uno de los vectores más atractivos para los atacantes. Los datos de Akamai muestran que los ataques de API aumentan un 109 % cada año. Según un informe de 2023, el 78 % de los clientes afirmó haber experimentado algún incidente relacionado con la seguridad de las API en los últimos 12 meses. La seguridad de las API es una prioridad cada vez mayor, y Akamai está duplicando la protección de las API para sus clientes.
La adquisición de Noname Security por parte de Akamai nos permite acelerar el ya increíble crecimiento del 200 % que hemos tenido en la demanda de Akamai API Security por parte de los clientes. Tanto Akamai como Noname son líderes reconocidos en este espacio, y esta adquisición nos proporciona las capacidades adicionales necesarias para convertirnos en el referente en seguridad de API.
Por qué una solución WAAP no es suficiente
Las plataformas de protección de API y aplicaciones web (WAAP) desempeñan un papel importante en la defensa de las aplicaciones web y las API frente a clases de ataques como los de las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de API según OWASP. Pero no resuelven todo el problema.
Otros proveedores le harían creer que las WAAP pueden resolver todos los tipos de ataques a las API, pero la realidad es que la mayoría de las soluciones WAAP no ofrecen la visibilidad y la profundidad de seguridad de API necesarias para defender de los ataques, especialmente en el caso de ataques de uso indebido. Esto se debe a que una solución WAAP no tiene la información contextual necesaria para comprender la conversación entre las solicitudes y las respuestas de las API.
Las aplicaciones web y las API no son lo mismo
Esto no es sorprendente, ya que las API funcionan de forma diferente a las aplicaciones web. En una aplicación web, la lógica empresarial que hay detrás de la misma está oculta, pero la lógica empresarial de una API puede exponerse directamente a Internet, lo que la deja expuesta al uso indebido. Un ejemplo de esto se compartió en un artículo de TechCrunch de mayo de 2024. Una plataforma WAAP no habría sido capaz de mitigar este tipo de ataque.
Esa es una de las razones por las que Akamai ha realizado importantes inversiones para avanzar en nuestra solución API Security y por las que seguimos impulsando la innovación y protección de las API con esta última adquisición.
Akamai API Security resuelve varios problemas críticos
Akamai API Security aborda muchos de los tipos de ataques especificados en los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP, que provocan pérdidas de ingresos, daños a la reputación, exposición de la información e incumplimientos normativos.
Nuestra solución API Security resuelve varios problemas críticos, entre los que se incluyen la visibilidad del entorno API, la detección y el bloqueo de amenazas y anomalías, y pruebas activas de las API.
Visibilidad del entorno API
Como se suele decir: No puede proteger lo que no puede ver. Muchas empresas ni siquiera son conscientes de cuántas API tienen realmente, por lo que resulta difícil cuantificar su riesgo. Akamai API Security comienza con la evaluación del número de API que tiene un cliente, y no solo aquellas que usan activamente y conocen, sino también las API heredadas, ocultas o no aprobadas que no conocen o no pueden ver. Los datos de Noname Security indican que los clientes de su plataforma de seguridad de API descubren, de media, un 40 % más de API en su entorno de lo que esperaban originalmente.
Detección y bloqueo de amenazas y anomalías
API Security utiliza el aprendizaje automático para detectar e identificar todo tipo de vulnerabilidades y usos indebidos de las API, incluyendo manipulación de datos, filtración, configuraciones erróneas e infracciones de políticas, anomalías de comportamiento y ataques directos a la seguridad de las API.
Pruebas activas de API
Las pruebas shift left son un componente fundamental del desarrollo de aplicaciones que aporta seguridad desde el principio. Sin embargo, hasta ahora, las API no se podían probar mientras se estaban desarrollando. Con API Security, podemos incorporar pruebas de API en la integración e implementación continuas (CI/CD) para garantizar que los problemas se resuelven antes de que la API se lance a producción.
El valor añadido de Noname
La incorporación de Noname Security, uno de los líderes del mercado en seguridad de API, ampliará de inmediato la protección que Akamai API Security ofrece a nuestros clientes. Gracias a la amplia variedad de integraciones y opciones de implementación de Noname, ahora podemos ofrecer asistencia en todo el panorama de proveedores.
Tanto si una organización utiliza plataformas en la nube, nativas del Edge, locales u otras plataformas de proveedores, Akamai API Security puede proteger el entorno de API. Con la incorporación de la solución de Noname, Akamai tendrá el alcance y la cobertura necesarios para ofrecer una protección integral de las API a los clientes en todos los entornos.
También añadimos:
Opciones de implementación flexibles: implementación rápida en instancias alojadas en la nube, autoalojadas, híbridas y distribuidas
Capacidades empresariales críticas: incluyendo control de acceso basado en funciones, configuración de tipo autoservicio, integración e implementación continuas (CI/CD), paneles y respuestas automatizadas avanzadas
Sin desafíos de límites de datos: analiza los datos del ataque en la memoria, lo que garantiza que los datos nunca salgan de su entorno
Más integraciones: proporciona la colección de integraciones más completa del sector, incluidas NGINX, AWS, Azure, F5, Apigee, MuleSoft, GCP y muchas más; la integración en el entorno del que dispone es importante y esta solución garantiza una cobertura completa
Pruebas de API sólidas: se centran en la búsqueda y corrección de vulnerabilidades de seguridad de las API integradas en el canal CI/CD (durante la fase de desarrollo del ciclo de desarrollo de software) antes de que se puedan explotar
Combinar nuestros puntos fuertes en un solo producto
Como se ha indicado, nuestro plan es combinar nuestras innovaciones en seguridad de la API actuales con la solución de seguridad Noname. La solución unificada proporcionará una protección de API completa a los clientes en todos los entornos.
Nuestro proceso de integración se centrará en tres áreas:
Conexión desde la red del Edge de Akamai
Conexión con App & API Protector
Inteligencia de amenazas
Conexión desde la plataforma del Edge de Akamai
Akamai opera una de las redes privadas más grandes del mundo. Es la plataforma desde la que se prestan la mayoría de nuestros servicios, incluidos nuestros servicios de seguridad líderes del mercado (como App & API Protector y Prolexic DDoS Protection), nuestra red de distribución de contenido líder del mercado (CDN) y nuestros servicios de nube pública. A nuestros clientes empresariales les encanta lo fácil que es utilizar los servicios directamente desde nuestra plataforma, por lo que proporcionaremos integración de Noname en nuestra red para facilitar la implementación. Esperamos completar la integración tres semanas después de la adquisición.
Conexión con App & API Protector
App & API Protector es la mejor plataforma WAAP del sector, tal y como se demuestra al haber recibido el reconocimiento Customers' Choice para WAAP en la nube por quinto año consecutivo en 2024 en Gartner® Peer Insights™ y otras reseñas de analistas. Esta conexión permitirá que la inteligencia de comportamiento generada por Noname active reglas WAAP en App & API Protector para bloquear automáticamente la conexión.
Inteligencia de amenazas
Akamai recopila y analiza más de 788 terabytes de datos cada día. Todos estos datos se generan debido al enorme volumen de ataques que observamos en la base de clientes empresariales a la que prestamos servicio (observamos más de 12 000 millones de ataques web cada trimestre). Estos datos, junto con más de 200 investigadores de seguridad que trabajan con ellos, nos proporcionan una increíble inteligencia sobre amenazas. Y vamos a integrar esa fuente de datos en Akamai API Security, al igual que en todos nuestros productos.
Más información
Somos optimistas con respecto al futuro de Akamai API Security y confiamos en nuestra capacidad para proteger de forma integral a nuestros clientes. Contacte con nosotros para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle con sus necesidades de seguridad de API.