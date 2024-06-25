Akamai sempre più incentrata sulla sicurezza delle API

L'uso delle API sta esplodendo. Le API danno impulso al nostro mondo e alle nostre esperienze del mondo. Ogni giorno, quando utilizziamo i nostri dispositivi, le nostre applicazioni preferite comunicano con più API per effettuare qualsiasi operazione dai social media allo shopping fino al banking e al controllo dei bambini all'asilo. Utilizziamo le API quando lavoriamo da casa durante le comunicazioni con le applicazioni e i servizi della nostra azienda.

Le API vengono usate praticamente in ogni settore verticale al mondo e sono favorite da iniziative aziendali come la trasformazione digitale, l'adozione di dispositivi mobili e IoT (Internet of Things) e l'open banking. Le API vengono usate nelle aziende B2B e B2C per promuovere gli affari nella nostra economia in generale. Quasi tutte le aziende che scrivono applicazioni moderne utilizzano le API per potenziarle, nonché per integrare i servizi interaziendali.