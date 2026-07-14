유출 시 생존 전략으로 중심을 옮기는 이사회

2026년의 보안 전략은 네트워크 경계가 사라지는 상황에 맞춰, 경계에서 유출을 완전히 차단하는 데서 벗어나 유출이 발생하더라도 견딜 수 있는 역량을 보장하는 방향으로 전환해야 합니다.

에이전틱 AI로 인해 새롭고 더 큰 취약점이 생겨났으며, 외부 방화벽을 우회한 공격자가 내부 장벽 없이 측면 이동할 수 있게 되었습니다.

AI 기반 마이크로세그멘테이션은 의존성 매핑과 동작 탐지를 자동화하여 머신 스피드로 랜섬웨어 위협을 차단합니다.

매우 민감한 AI 학습 클러스터를 외부에 공개된 추론 환경과 분리하면 핵심 기업 데이터 세트를 손상으로부터 보호할 수 있습니다.

에이전트리스 제로 트러스트 제어를 차세대 하드웨어 인프라에 직접 통합하면 전체 보안 스택을 간소화할 수 있습니다.

많은 보안 리더들이 이사회와의 어려운 대화에 익숙하지만, 최근에는 그 대화의 방향이 달라지고 있습니다. 이제 보안 리더들은 “데이터 유출을 방지하기 위해 무엇을 하고 있습니까?”가 아니라 “유출이 발생하면 어떻게 대응할 것입니까?”라는 질문에 답해야 합니다.

에이전틱 AI의 급속한 확산과 새로운 프런티어 대규모 언어 모델(LLM)의 위협으로 인해 기존 네트워크 경계는 오늘날의 보안팀이 이제 막 파악하기 시작한 새로운 방식으로 취약해지고 있습니다. 이제 이사회 구성원들은 리스크 수용, 방어 전략, 피해 최소화 방안을 파악하고자 합니다. 하지만 모든 CISO가 이에 대비되어 있는 것은 아닙니다.

IANS Research, Artico Search, The CAP Group이 공동으로 수행한 2026년 CISO–이사회 참여 보고서에 따르면, 이사회 이사의 절반 이상은 빠르게 변화하는 위협, 특히 AI 기반 위협이 기업의 리스크 추세를 어떻게 바꿀 수 있는지 이해하도록 CISO가 충분히 준비시키지 못하고 있다고 느끼고 있습니다. 이러한 변화를 CISO에게서 충분히 전달받지 못하는 이사회는 불완전한 정보를 바탕으로 감독 결정을 내리게 됩니다.

다른 기업에서는 이사회 차원의 커뮤니케이션이 여전히 비공식적으로 이루어지며, 전략과 반드시 연계되어 있는 것도 아닙니다. IDC에 따르면 유럽 금융 서비스 기업에서는 고객 대상 사이버 보안(59%)과 내부 사이버 보안(57%)이 리스크 관리 투자에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다. 하지만 영국 대기업의 CISO 가운데 매월 이사회와 소통한다고 답한 비율은 43%에 불과하며, 48%는 필요할 때만 비정기적으로 소통한다고 답했습니다.

최근 ISMG 팟캐스트에서 Akamai Security Technology Group의 총괄 부사장 겸 총괄 매니저인 마니 순다람(Mani Sundaram)은 이러한 간극이 발생하는 이유를 ISMG의 편집 담당 수석 부사장 톰 필드(Tom Field)와의 대화에서 설명했습니다. 이 블로그 게시물에서는 마니 순다람의 주요 인사이트를 요약하고, 전략 목표 부합을 위한 조언을 소개합니다.