As conversas entre os executivos agora giram em torno de como sobreviver a uma violação

Em 2026, as estratégias de segurança precisarão mudar o foco da prevenção absoluta do perímetro de segurança para a garantia da capacidade de sobrevivência em caso de violações, à medida que as fronteiras das redes se tornam cada vez mais difusas.

A IA agêntica criou vulnerabilidades novas e maiores. Isso possibilita que os invasores que conseguem ultrapassar firewalls externos se movam lateralmente, sem encontrar barreiras internas.

A microssegmentação baseada em IA automatiza o mapeamento de dependências e a análise de comportamentos, a fim de isolar ameaças de ransomware com a velocidade de uma máquina.

Isolar clusters de treinamento de IA altamente sensíveis de ambientes de inferência públicos ajuda a proteger conjuntos de dados corporativos essenciais contra corrompimento.

Integrar controles de segurança Zero Trust sem agentes diretamente na infraestrutura de hardware de última geração simplifica toda a stack de segurança.

Embora muitos líderes de segurança estejam acostumados a ter conversas difíceis com a diretoria, essas conversas têm tomado um rumo diferente ultimamente. Os líderes de segurança não precisam mais responder à pergunta: “O que vocês estão fazendo para evitar uma violação de dados?”. Em vez disso, estão respondendo à pergunta: “O que vocês vão fazer quando isso acontecer?”.

A rápida ascensão da IA agêntica, aliada à ameaça representada pelos novos grandes modelos de linguagem (LLMs) de ponta, tem deixado o perímetro tradicional das redes vulnerável de maneiras que as equipes de segurança atuais ainda estão começando a compreender. Agora, os membros da diretoria querem entender a aceitação de riscos, as estratégias de mitigação e o controle de danos. Nem todos os CISOs estão preparados.

De acordo com o Relatório de Interação entre CISOs e Diretorias em 2026, um estudo conjunto realizado pela IANS Research, pela Artico Search e pelo The CAP Group, mais da metade dos diretores de conselhos acredita que seus CISOs não os preparam adequadamente para entender como ameaças em rápida evolução, especialmente aquelas impulsionadas por IA, podem alterar a trajetória de riscos da organização. Os membros da diretoria que não são informados pelos seus CISOs sobre essas dinâmicas estão tomando decisões de supervisão com base em dados incompletos.

Para outras organizações, a comunicação no nível da diretoria ainda é informal e não está necessariamente alinhada à estratégia. De acordo com a IDC, nas organizações europeias de serviços financeiros, a cibersegurança voltada para os clientes (59%) e a cibersegurança interna (57%) são os principais fatores que impulsionam os investimentos em gestão de riscos. No entanto, apenas 43% dos CISOs de grandes empresas no Reino Unido relatam ter contato mensal com a diretoria, enquanto 48% deles têm apenas interações esporádicas.

Em um episódio recente do podcast da ISMG, Mani Sundaram, vice-presidente executivo e diretor-geral do Grupo de Tecnologia de Soluções de Segurança da Akamai, explicou os motivos por trás dessa desconexão a Tom Field, vice-presidente sênior de editorial da ISMG. Esta publicação do blog resume as principais ideias de Mani e apresenta suas recomendações estratégicas para alcançar o alinhamento.