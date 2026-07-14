As conversas entre os executivos agora giram em torno de como sobreviver a uma violação

Principais conclusões
Em 2026, as estratégias de segurança precisarão mudar o foco da prevenção absoluta do perímetro de segurança para a garantia da capacidade de sobrevivência em caso de violações, à medida que as fronteiras das redes se tornam cada vez mais difusas.
A IA agêntica criou vulnerabilidades novas e maiores. Isso possibilita que os invasores que conseguem ultrapassar firewalls externos se movam lateralmente, sem encontrar barreiras internas.
A microssegmentação baseada em IA automatiza o mapeamento de dependências e a análise de comportamentos, a fim de isolar ameaças de ransomware com a velocidade de uma máquina.
Isolar clusters de treinamento de IA altamente sensíveis de ambientes de inferência públicos ajuda a proteger conjuntos de dados corporativos essenciais contra corrompimento.
Integrar controles de segurança Zero Trust sem agentes diretamente na infraestrutura de hardware de última geração simplifica toda a stack de segurança.
Embora muitos líderes de segurança estejam acostumados a ter conversas difíceis com a diretoria, essas conversas têm tomado um rumo diferente ultimamente. Os líderes de segurança não precisam mais responder à pergunta: “O que vocês estão fazendo para evitar uma violação de dados?”. Em vez disso, estão respondendo à pergunta: “O que vocês vão fazer quando isso acontecer?”.
A rápida ascensão da IA agêntica, aliada à ameaça representada pelos novos grandes modelos de linguagem (LLMs) de ponta, tem deixado o perímetro tradicional das redes vulnerável de maneiras que as equipes de segurança atuais ainda estão começando a compreender. Agora, os membros da diretoria querem entender a aceitação de riscos, as estratégias de mitigação e o controle de danos. Nem todos os CISOs estão preparados.
De acordo com o Relatório de Interação entre CISOs e Diretorias em 2026, um estudo conjunto realizado pela IANS Research, pela Artico Search e pelo The CAP Group, mais da metade dos diretores de conselhos acredita que seus CISOs não os preparam adequadamente para entender como ameaças em rápida evolução, especialmente aquelas impulsionadas por IA, podem alterar a trajetória de riscos da organização. Os membros da diretoria que não são informados pelos seus CISOs sobre essas dinâmicas estão tomando decisões de supervisão com base em dados incompletos.
Para outras organizações, a comunicação no nível da diretoria ainda é informal e não está necessariamente alinhada à estratégia. De acordo com a IDC, nas organizações europeias de serviços financeiros, a cibersegurança voltada para os clientes (59%) e a cibersegurança interna (57%) são os principais fatores que impulsionam os investimentos em gestão de riscos. No entanto, apenas 43% dos CISOs de grandes empresas no Reino Unido relatam ter contato mensal com a diretoria, enquanto 48% deles têm apenas interações esporádicas.
Em um episódio recente do podcast da ISMG, Mani Sundaram, vice-presidente executivo e diretor-geral do Grupo de Tecnologia de Soluções de Segurança da Akamai, explicou os motivos por trás dessa desconexão a Tom Field, vice-presidente sênior de editorial da ISMG. Esta publicação do blog resume as principais ideias de Mani e apresenta suas recomendações estratégicas para alcançar o alinhamento.
O ponto fraco fatal da defesa tradicional de redes
Durante anos, as empresas dependiam de VLANs complexas e regras de firewall estáticas para isolar seus recursos corporativos. Mani é ex-diretor de tecnologia da informação da Akamai e conhece de perto as complexidades operacionais dessa abordagem tradicional. As equipes de segurança frequentemente criavam brechas nos firewalls para permitir a instalação de novas aplicações, mas se esqueciam de remover essas regras quando essas aplicações eram desativadas.
Os projetos tradicionais de microssegmentação prometiam uma resposta, mas muitas vezes fracassavam devido à intensa e complexa coordenação necessária entre várias equipes isoladas em silos. Hoje em dia, o ransomware baseado em IA pode se espalhar pelas redes com a velocidade de uma máquina.
A primeira campanha de ransomware totalmente autônoma, baseada em IA , já foi documentada. Em um cenário em que agentes de IA podem invadir uma rede, se mover lateralmente e executar um ataque sem intervenção humana, as equipes de segurança atuais não podem mais depender de operadores humanos para configurar manualmente ferramentas baseadas em regras antes que uma crise ocorra.
Combate a ameaças de alta velocidade com automação baseada em IA
Para combater ameaças automatizadas, os defensores precisam usar sua própria inteligência de máquina para enfrentar a velocidade das máquinas. A verdadeira resiliência exige recursos de segmentação baseados em IA que sejam capazes de compreender como as aplicações se comunicam em tempo real. Em vez de depender de entradas humanas estáticas, a IA descobre automaticamente os comportamentos das aplicações, mapeia dependências e gera políticas de segurança.
Essa abordagem automatizada cria círculos concêntricos de defesa interna. Quando ocorre uma violação inevitável, a microssegmentação isola imediatamente a área afetada. Esta barreira interna permite que as atividades comerciais legítimas continuem, ao mesmo tempo em que impede qualquer movimento lateral malicioso.
Com a microssegmentação, os CIOs e CISOs agora podem responder com tranquilidade à pergunta sobre o que farão em caso de uma violação de segurança.
Garantia da segurança contra vulnerabilidades em fábricas de IA
Além disso, a superfície de ataque das empresas está crescendo rapidamente devido ao uso de ferramentas de IA sombra e navegadores comerciais. Para agilizar suas tarefas diárias, os funcionários frequentemente inserem dados financeiros confidenciais, informações de identificação pessoal e códigos-fonte proprietários em chatbots externos. As equipes de segurança não conseguem proteger aquilo que não conseguem ver.
Ao implementar soluções modernas de segurança para navegadores, como o Akamai Workforce Protector (anteriormente chamado de LayerX), os líderes de segurança obtêm uma visibilidade essencial diretamente no ponto de uso. A solução funciona como um plug-in leve para navegadores, identifica padrões de uso e impede a exfiltração de dados. Esse modelo de implementação evita os problemas que os proxies de descriptografia tradicionais causam e que podem comprometer o funcionamento das aplicações.
Além disso, as organizações devem aplicar esses mesmos princípios de segmentação à sua infraestrutura central de IA. Isso significa separar rigorosamente os ambientes de treinamento, que exigem grande volume de dados, dos ambientes de inferência, que são voltados para os usuários. Isolar essas plataformas impede que uma violação na API em nível de inferência comprometa os pesos do modelo subjacente ou os conjuntos de dados brutos.
Incorporação da segurança à camada de computação
Descobrir vulnerabilidades em softwares já não é mais um obstáculo operacional para as equipes de segurança corporativa. Atualmente, os modelos generativos são capazes de identificar vulnerabilidades em softwares muito mais rapidamente do que as equipes humanas conseguem corrigi-las. Portanto, as empresas modernas precisam abandonar os ciclos intermináveis de correção de problemas e focar intensamente na proteção automatizada durante a execução.
Para simplificar essa arquitetura de defesa, a Akamai anunciou recentemente uma importante parceria tecnológica com a NVIDIA. A parceria integra a microssegmentação Zero Trust diretamente nas fábricas de IA de última geração.
Ao utilizar as DPUs NVIDIA BlueField e o framework de software DOCA, as organizações podem definir regras de segmentação de forma totalmente automatizada, sem a necessidade de agentes. Isso garante que os controles de segurança críticos não consumam recursos computacionais valiosos, que são essenciais para workloads intensivas de treinamento de IA. A arquitetura de segurança do futuro precisa ser unificada, automatizada e profundamente integrada para sobreviver.
Implementação da nova diretriz executiva
À medida que os executivos abandonam a ilusão de uma defesa absoluta do perímetro, os CISOs precisam contar com um conjunto diferente de soluções. As organizações precisam estar preparadas para utilizar a microssegmentação automatizada, controles Zero Trust sem agentes e uma nova abordagem para as fábricas de IA, a fim de isolar o alcance dos impactos antes que uma violação paralise as operações.
Saiba mais
Ouça o podcast completo para saber como os líderes de segurança modernos estão reescrevendo seus roteiros para construir uma verdadeira resiliência operacional, segundo Mani.
(Observação: Este podcast foi gravado antes da conclusão da aquisição da LayerX pela Akamai.)
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