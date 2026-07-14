Gli amministratori discutono di come sopravvivere ad una violazione

Le strategie di sicurezza nel 2026 devono passare dalla prevenzione assoluta del perimetro alla capacità di sopravvivere alle violazioni nel momento in cui i confini della rete si dissolvono.

L'agentic AI ha creato vulnerabilità nuove e più ampie, consentendo ai criminali che riescono a passare attraverso firewall esterni di muoversi lateralmente senza barriere interne.

La microsegmentazione basata sull'intelligenza artificiale automatizza la mappatura delle dipendenze e la rilevazione del comportamento per isolare rapidamente le minacce ransomware.

Isolando i cluster di addestramento dell'AI altamente sensibili dagli ambienti di inferencing rivolti al pubblico, i principali dataset aziendali vengono protetti da eventuali violazioni.

L'integrazione dei controlli Zero Trust senza agenti direttamente nell'infrastruttura hardware di nuova generazione semplifica l'intero stack della sicurezza.

Molti responsabili della sicurezza sono abituati a parlare di argomenti difficili nelle conversazioni con gli amministratori, ma queste conversazioni ultimamente hanno assunto un tono diverso. I responsabili della sicurezza non devono più rispondere a domande del tipo: "Che cosa state facendo per evitare una violazione di dati?", ma piuttosto, "Che cosa farete quando si verificherà una violazione?"

La rapida esplosione dell'agentic AI e la minaccia dei nuovi modelli linguistici di grandi dimensioni di frontiera (LLM) hanno reso vulnerabile il perimetro di rete tradizionale in modi che i team addetti alla sicurezza di oggi stanno appena iniziando a capire. I membri del consiglio di amministrazione ora vogliono capire come accettare i rischi, adottare le strategie di mitigazione e controllare i danni. Non tutti i CISO sono preparati.

Secondo il 2026 CISO–Board Engagement Report, uno studio congiunto di IANS Research, Artico Search e The CAP Group, più della metà dei direttori di consigli di amministrazione ritiene che i CISO non li preparino adeguatamente per capire in che modo le minacce in rapida evoluzione, soprattutto quelle basate sull'intelligenza artificiale, potrebbero cambiare la traiettoria dei rischi di un'organizzazione. I consigli di amministrazione che non vengono messi a conoscenza di queste dinamiche dai CISO prendono decisioni di supervisione con informazioni incomplete.

Per altre organizzazioni, le comunicazioni a livello del consiglio di amministrazione sono ancora informali e non necessariamente allineate con la strategia messa in atto. Nelle organizzazioni europee di servizi finanziari, la cybersecurity dei clienti (59%) e la cybersecurity interna (57%) sono i principali fattori di investimento nella gestione dei rischi, secondo IDC. Tuttavia, solo il 43% dei CISO nelle grandi imprese del Regno Unito ha segnalato un coinvolgimento mensile con i consigli di amministrazione, mentre il 48% di essi viene coinvolto solo su base occasionale.

In un recente episodio del podcast ISMG, Mani Sundaram, Executive Vice President e General Manager dell'Akamai Security Technology Group, ha spiegato i motivi alla base di questo divario a Tom Field, Senior Vice President del reparto Editorial di ISMG. Questo post del blog riassume le informazioni chiave fornite da Mani e delinea i suoi consigli strategici per l'allineamento della strategia aziendale.