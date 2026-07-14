El equipo ejecutivo ahora habla sobre cómo sobrevivir a una brecha de seguridad

Conclusiones clave
Las estrategias de seguridad en 2026 deben dejar atrás la prevención absoluta basada en el perímetro y centrarse en garantizar la capacidad de supervivencia ante una brecha, a medida que desaparecen las fronteras de la red.
La IA agéntica ha generado vulnerabilidades nuevas y de mayor alcance, lo que permite a los atacantes que logran superar los firewalls externos desplazarse lateralmente sin encontrar barreras internas.
La microsegmentación basada en IA automatiza el mapeo de dependencias y el descubrimiento de comportamientos para aislar las amenazas de ransomware a la velocidad de las máquinas.
Aislar los clústeres de entrenamiento de IA que contienen información altamente confidencial de los entornos de inferencia expuestos al público protege los conjuntos de datos corporativos esenciales frente a la corrupción.
La integración de controles Zero Trust sin agentes directamente en la infraestructura de hardware de última generación simplifica toda la arquitectura de seguridad.
Aunque muchos líderes de seguridad están acostumbrados a mantener conversaciones difíciles con el equipo ejecutivo, últimamente estas han tomado un rumbo diferente. Los líderes de seguridad ya no tienen que responder a la pregunta "¿Qué está haciendo para evitar una brecha de datos?", sino a "¿Qué va a hacer cuando se produzca una?"
La rápida expansión de la IA agéntica y la amenaza que plantean los nuevos modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de vanguardia han hecho que el perímetro de red tradicional sea vulnerable de formas que los equipos de seguridad actuales apenas están empezando a comprender. Los miembros del equipo ejecutivo quieren ahora comprender la aceptación del riesgo, las estrategias de mitigación y las medidas de control de daños. No todos los directores de seguridad de la información están preparados.
Según el informe 2026 CISO–Board Engagement Report, un estudio conjunto de IANS Research, Artico Search y The CAP Group, más de la mitad de los miembros de los equipos ejecutivos consideran que sus directores de seguridad de la información no los están preparando adecuadamente para comprender cómo las amenazas que evolucionan con rapidez, especialmente las impulsadas por IA, pueden modificar la trayectoria de riesgo de la organización. Los equipos ejecutivos que no reciben información sobre estas dinámicas por parte de sus directores de seguridad de la información toman decisiones de supervisión basándose en información incompleta.
En otras organizaciones, las comunicaciones con el consejo de administración siguen siendo informales y no siempre están alineadas con la estrategia. Según IDC, en las organizaciones europeas de servicios financieros, la ciberseguridad para los clientes (59 %) y la ciberseguridad interna (57 %) son los principales factores que impulsan la inversión en gestión de riesgos. Sin embargo, solo el 43 % de los directores de seguridad de la información de las grandes empresas del Reino Unido afirman mantener una comunicación mensual con el equipo ejecutivo, mientras que el 48 % solo lo hace de forma puntual.
En un episodio reciente del pódcast de ISMG, Mani Sundaram, vicepresidente ejecutivo y director general del Grupo de Tecnología de Seguridad de Akamai, explicó a Tom Field, vicepresidente sénior de Contenidos Editoriales de ISMG, las razones de esta desconexión. Esta entrada de blog resume las principales conclusiones de Mani y expone sus recomendaciones estratégicas para lograr una mayor alineación.
El fallo crítico de la defensa de red tradicional
Durante años, las organizaciones han recurrido a complejas VLAN y reglas estáticas de firewall para aislar los activos corporativos. Como antiguo director de tecnologías de la información de Akamai, Mani conoce de primera mano las complejidades operativas de este enfoque heredado. Los equipos de seguridad abrían con frecuencia excepciones en los firewalls para dar cabida a nuevas aplicaciones, pero olvidaban eliminar esas reglas cuando dichas aplicaciones dejaban de utilizarse.
Los proyectos tradicionales de microsegmentación prometían resolver este problema, pero a menudo se estancaban debido a la intensa y compleja coordinación necesaria entre varios equipos que trabajaban de forma aislada. Hoy en día, el ransomware basado en IA puede desplazarse por las redes a la velocidad de las máquinas.
Ya se ha documentado la primera campaña de ransomware con IA totalmente autónoma. En un momento en el que los agentes de IA pueden vulnerar una red, desplazarse lateralmente y ejecutar un ataque sin intervención humana, los equipos de seguridad actuales ya no pueden depender de operadores humanos para configurar manualmente herramientas basadas en reglas antes de que se produzca una crisis.
Combatir las amenazas a la velocidad de las máquinas con automatización basada en IA
Para detener las amenazas automatizadas, los equipos de defensa deben contrarrestar la velocidad de las máquinas con su propia inteligencia automatizada. La verdadera resiliencia requiere capacidades de segmentación basadas en IA que comprendan en tiempo real cómo se comunican las aplicaciones. En lugar de depender de configuraciones estáticas introducidas manualmente, la IA detecta automáticamente los comportamientos de las aplicaciones, mapea las dependencias y genera políticas de seguridad.
Este enfoque automatizado crea círculos concéntricos de defensa interna. Cuando se produce una brecha inevitable, la microsegmentación limita de inmediato el alcance del impacto. Esta barrera interna permite que la actividad empresarial legítima continúe mientras detiene en seco el movimiento lateral malicioso.
Con la microsegmentación, los directores financieros y los directores de seguridad de la información pueden responder ahora con confianza a la pregunta de qué van a hacer cuando se produzca una brecha.
Proteger la vulnerabilidad de las fábricas de IA
Además, la superficie de ataque de las empresas está creciendo rápidamente debido al uso de herramientas de IA en la sombra y navegadores comerciales. Los empleados introducen habitualmente datos financieros confidenciales, información de identificación personal y código fuente propietario en chatbots externos para agilizar su trabajo diario. Los equipos de seguridad sencillamente no pueden proteger aquello que no pueden ver.
Al implementar soluciones modernas de seguridad para navegadores como Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX), los responsables de seguridad obtienen una visibilidad esencial directamente en el punto de uso. La solución, que funciona como un complemento ligero para el navegador, identifica patrones de uso y evita la exfiltración de datos. Este modelo de implementación evita los problemas de compatibilidad con las aplicaciones que suelen provocar los proxies de descifrado tradicionales.
Además, las organizaciones deben aplicar estos mismos principios de segmentación a su infraestructura central de IA. Esto implica separar estrictamente los entornos de entrenamiento, que manejan grandes volúmenes de datos, de los entornos de inferencia orientados a los usuarios. El aislamiento de estas plataformas garantiza que una brecha en una API del entorno de inferencia nunca pueda comprometer los pesos subyacentes del modelo ni los conjuntos de datos sin procesar.
Integrar la seguridad en la capa de computación
La detección de vulnerabilidades de software ya no supone un cuello de botella operativo para los equipos de seguridad empresarial. Los modelos generativos pueden identificar ahora vulnerabilidades de software mucho más rápido de lo que los equipos humanos pueden corregirlas. Por tanto, las empresas modernas deben dejar atrás los interminables ciclos de aplicación de parches y centrarse en gran medida en la protección automatizada en tiempo de ejecución.
Para simplificar esta arquitectura de defensa, Akamai ha anunciado recientemente una importante colaboración tecnológica con NVIDIA. La colaboración integra la microsegmentación Zero Trust directamente en las fábricas de IA de última generación.
Al aprovechar las DPU NVIDIA BlueField y el marco de software DOCA, las organizaciones pueden definir reglas de segmentación sin necesidad de agentes. De este modo, los controles de seguridad esenciales no consumen una valiosa capacidad de computación que necesitan las exigentes cargas de trabajo de entrenamiento de IA. La arquitectura de seguridad del futuro debe estar unificada, automatizada y profundamente integrada para garantizar la resiliencia.
Responder a las nuevas exigencias del equipo ejecutivo
A medida que los equipos ejecutivos abandonan la idea de que es posible lograr una defensa perimetral absoluta, los directores de seguridad de la información deben contar con un conjunto diferente de soluciones. Las organizaciones deben estar preparadas para utilizar microsegmentación automatizada, controles Zero Trust sin agentes y un nuevo enfoque para las fábricas de IA con el fin de limitar el alcance del impacto antes de que una brecha pueda paralizar las operaciones.
Más información
Escucha el podcast completo para descubrir cómo Mani explica la forma en que los responsables de seguridad actuales están redefiniendo sus estrategias para desarrollar una verdadera resiliencia operativa.
(Nota: Este podcast se grabó antes de que se completara la adquisición de LayerX por parte de Akamai).
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