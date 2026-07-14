El equipo ejecutivo ahora habla sobre cómo sobrevivir a una brecha de seguridad

Las estrategias de seguridad en 2026 deben dejar atrás la prevención absoluta basada en el perímetro y centrarse en garantizar la capacidad de supervivencia ante una brecha, a medida que desaparecen las fronteras de la red.

La IA agéntica ha generado vulnerabilidades nuevas y de mayor alcance, lo que permite a los atacantes que logran superar los firewalls externos desplazarse lateralmente sin encontrar barreras internas.

La microsegmentación basada en IA automatiza el mapeo de dependencias y el descubrimiento de comportamientos para aislar las amenazas de ransomware a la velocidad de las máquinas.

Aislar los clústeres de entrenamiento de IA que contienen información altamente confidencial de los entornos de inferencia expuestos al público protege los conjuntos de datos corporativos esenciales frente a la corrupción.

La integración de controles Zero Trust sin agentes directamente en la infraestructura de hardware de última generación simplifica toda la arquitectura de seguridad.

Aunque muchos líderes de seguridad están acostumbrados a mantener conversaciones difíciles con el equipo ejecutivo, últimamente estas han tomado un rumbo diferente. Los líderes de seguridad ya no tienen que responder a la pregunta "¿Qué está haciendo para evitar una brecha de datos?", sino a "¿Qué va a hacer cuando se produzca una?"

La rápida expansión de la IA agéntica y la amenaza que plantean los nuevos modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de vanguardia han hecho que el perímetro de red tradicional sea vulnerable de formas que los equipos de seguridad actuales apenas están empezando a comprender. Los miembros del equipo ejecutivo quieren ahora comprender la aceptación del riesgo, las estrategias de mitigación y las medidas de control de daños. No todos los directores de seguridad de la información están preparados.

Según el informe 2026 CISO–Board Engagement Report, un estudio conjunto de IANS Research, Artico Search y The CAP Group, más de la mitad de los miembros de los equipos ejecutivos consideran que sus directores de seguridad de la información no los están preparando adecuadamente para comprender cómo las amenazas que evolucionan con rapidez, especialmente las impulsadas por IA, pueden modificar la trayectoria de riesgo de la organización. Los equipos ejecutivos que no reciben información sobre estas dinámicas por parte de sus directores de seguridad de la información toman decisiones de supervisión basándose en información incompleta.

En otras organizaciones, las comunicaciones con el consejo de administración siguen siendo informales y no siempre están alineadas con la estrategia. Según IDC, en las organizaciones europeas de servicios financieros, la ciberseguridad para los clientes (59 %) y la ciberseguridad interna (57 %) son los principales factores que impulsan la inversión en gestión de riesgos. Sin embargo, solo el 43 % de los directores de seguridad de la información de las grandes empresas del Reino Unido afirman mantener una comunicación mensual con el equipo ejecutivo, mientras que el 48 % solo lo hace de forma puntual.

En un episodio reciente del pódcast de ISMG, Mani Sundaram, vicepresidente ejecutivo y director general del Grupo de Tecnología de Seguridad de Akamai, explicó a Tom Field, vicepresidente sénior de Contenidos Editoriales de ISMG, las razones de esta desconexión. Esta entrada de blog resume las principales conclusiones de Mani y expone sus recomendaciones estratégicas para lograr una mayor alineación.