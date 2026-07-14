董事会议题转向如何保障数据泄露后系统正常运行

随着网络边界的消融，2026 年的安全战略必须从绝对的边界防御转向保障数据泄露后系统正常运行能力。

智能体 AI 带来了更大的新型漏洞，使得成功突破外部防火墙的攻击者能够在内部毫无阻碍地进行横向移动。

由 AI 驱动的微分段技术能够自动完成依赖关系映射与行为发现，从而以机器级速度隔离勒索软件威胁。

将高度敏感的 AI 训练集群与面向公众的推理环境进行隔离，可保护企业的核心数据集免遭破坏。

将无代理的 Zero Trust 控制措施直接集成到下一代硬件基础架构中，能够简化整个安全堆栈。

尽管许多安全负责人早已习惯了与董事会进行棘手的对话，但最近这些对话出现了新的转变。安全负责人所面临的问题已不再是“你们采取了什么措施来防止数据泄露？”，而是转变为“一旦发生数据泄露，你们将如何应对？”

智能体 AI 的爆发式增长，加之新一代大语言模型 (LLM) 所带来的威胁，已使传统的网络边界防御体系变得脆弱，而当下的安全团队才刚刚开始意识到这一点。董事会成员如今希望了解风险接受度、缓解策略以及损害控制。并非所有首席信息安全官 (CISO) 都已做好准备。

根据 IANS Research、Artico Search 和 The CAP Group 联合发布的 2026 年 CISO 与董事会沟通报告，超过半数的董事会成员认为，他们的 CISO 未能充分协助了解快速演进的威胁（尤其是 AI 驱动的威胁）如何改变企业的风险轨迹。如果董事会尚未从其 CISO 处获悉这些最新动态，那么他们是在未掌握完整信息的情况下作出监督决策的。

对于其他企业而言，与董事会级别的沟通汇报仍缺乏规范性，并且未能与企业的战略保持一致。根据 IDC 的数据，在欧洲金融服务机构中，面向客户的网络安全 (59%) 与内部网络安全 (57%) 是风险管理投资的两大主要驱动因素。然而，在英国的大型企业中，仅有 43% 的 CISO 表示每月会与董事会进行沟通，而高达 48% 的 CISO 只有在遇到特殊情况时才与董事会进行沟通。

在最近一期的 ISMG 播客节目中，Akamai 安全技术组执行副总裁兼总经理 Mani Sundaram 向 ISMG 编辑部高级副总裁 Tom Field 说明了造成这种脱节现象背后的原因。本篇博文系统回顾了 Mani 的关键见解，并概述了他在协同配合方面的战略性建议。