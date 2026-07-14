経営陣の議論は侵害を「防ぐ」から「耐え抜く」に変化している

ネットワークの境界が消失する中、2026年のセキュリティ戦略は完全な境界防御から侵害発生後も耐え抜けるレジリエンスの確保へ転換する必要があります。

エージェント型AIはより深刻な新しい脆弱性を生み出し、外部ファイアウォールをすり抜けた攻撃者が内部の障壁に妨げられることなく横方向に移動できる状況を生み出しています。

AIを活用したマイクロセグメンテーションは、依存関係のマッピングとふるまいの探索を自動化し、ランサムウェアの脅威をマシンスピードで隔離します。

非常に機密性の高いAIトレーニングクラスターを外部公開の推論環境から隔離することで、企業の重要なデータセットの破損を防ぐことができます。

エージェントレスのゼロトラスト制御を次世代ハードウェアインフラに直接統合することで、セキュリティスタック全体がシンプル化されます。

多くのセキュリティリーダーは経営陣との難しい議論に慣れていますが、昨今はそうした話し合いの内容に変化がみられます。セキュリティリーダーは、「データ漏えいを防ぐために何をしているのか」という質問ではなく、「データ漏えいが発生したらどうするか」という質問への答えが求められるようになっているのです。

エージェント型AIの急速な普及と、最先端の大規模言語モデル（LLM）がもたらす脅威により、従来のネットワーク境界は脆弱になっており、現代のセキュリティチームはようやくそれを把握し始めたばかりです。 取締役会メンバーは現在、リスク許容度、緩和策、被害の抑制について理解したいと考えています。しかし、すべてのCISOが準備万端というわけではありません。

IANS Research、Artico Search、The CAP Groupの共同調査である「2026 CISO–Board Engagement Report」によると、取締役の半数超が、CISOは急速に進化する脅威（特にAI駆動型の脅威）によるリスク状況の変化に取締役が十分に備えられるように支援していないと感じています。CISOからそのような動向について報告を受けていない経営陣は、不完全な情報に基づいて監督者としての決定を下しています。

また、取締役会レベルのコミュニケーションが依然として非公式であり、必ずしも戦略と一致していない組織もあります。IDCによると、欧州の金融サービス組織では、クライアント向けのサイバーセキュリティ（59%）と内部のサイバーセキュリティ（57%）が、リスク管理投資の主な動機となっています。しかし、英国の大企業のCISOのうち、取締役会と毎月対話していると回答した人の割合はわずか43%で、48%は臨時的に対話しています。

最近公開されたISMGのポッドキャストのエピソードで、Akamai Security Technology GroupのExecutive Vice President兼General ManagerであるMani Sundaramは、ISMGのSenior Vice President of EditorialであるTom Field氏に、このような溝が生じている理由について説明しました。このブログ記事では、Maniの重要な知見を振り返り、連携の確立に向けた彼の戦略的アドバイスを紹介します。