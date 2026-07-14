Vorstandsgespräche verlagern sich auf das Überstehen eines Angriffs

Während sich Netzwerkgrenzen auflösen, müssen sich Sicherheitsstrategien 2026 von einer absoluten Netzwerkprävention hin zu einer garantierten Überlebensfähigkeit bei Angriffen verlagern.

Agentische KI hat neue und größere Schwachstellen geschaffen, mit denen sich Angreifer, die externe Firewalls umgehen, ohne interne Barrieren lateral im Netzwerk bewegen können.

KI‑gestützte Mikrosegmentierung automatisiert die Zuordnung von Abhängigkeiten und die Erkennung von Verhaltensmustern, um Ransomware-Bedrohungen in Echtzeit zu isolieren.

Die Isolierung hochsensibler KI‑Trainingscluster von öffentlich zugänglichen Inferenzumgebungen schützt zentrale Unternehmensdatensätze vor Manipulation.

Die Integration agentenloser Zero‑Trust-Kontrollen direkt in Hardware-Infrastruktur der nächsten Generation vereinfacht den gesamten Sicherheitsstack.

Zwar sind viele Sicherheitsverantwortliche schwierige Gespräche mit dem Vorstand gewohnt, doch diese Gespräche haben sich in letzter Zeit verlagert: Sicherheitsverantwortliche müssen nicht mehr die Frage beantworten: „Was tun Sie, um eine Datenpanne zu verhindern?“, sondern vielmehr: „Was werden Sie tun, wenn es doch dazu kommt?“

Die rasante Verbreitung agentischer KI und die Bedrohung durch neue, Frontier‑LLMs (Large Language Models) haben das klassische Netzwerk auf eine Weise verwundbar gemacht, die moderne Sicherheitsteams gerade erst begreifen. Vorstandsmitglieder wollen heute Risikoakzeptanz, Strategien zur Risikominderung sowie Schadensbegrenzung verstehen. Doch nicht alle CISOs sind darauf vorbereitet.

Laut dem CISO-Board Engagement Report 2026, einer gemeinsamen Studie von IANS Research, Artico Search und The CAP Group, ist mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder der Ansicht, dass ihre CISOs ihnen nicht ausreichend vermitteln, wie sich dynamische Bedrohungen – insbesondere KI‑gestützte – auf die Risikoentwicklung des Unternehmens auswirken könnten. Und Vorstände, die von ihren CISOs nicht über diese Dynamiken informiert werden, treffen ihre Entscheidungen auf Grundlage unvollständiger Informationen.

In anderen Unternehmen ist die Kommunikation auf Vorstandsebene nach wie vor informell und nicht unbedingt auf die Strategie abgestimmt. In europäischen Finanzdienstleistungsunternehmen sind laut IDC die Cybersicherheit für Kunden (59 %) sowie die interne Cybersicherheit (57 %) die Haupttreiber für Investitionen in das Risikomanagement. Allerdings geben nur 43 % der CISOs in großen Unternehmen im Vereinigten Königreich an, monatliche Gespräche mit dem Vorstand zu führen, während 48 % nur punktuell Kontakt aufnehmen.

In einer kürzlich erschienenen Folge des ISMG-Podcasts erläuterte Mani Sundaram, Executive Vice President und General Manager der Akamai Security Technology Group, gegenüber Tom Field, Senior Vice President of Editorial bei ISMG, die Gründe für diese Diskrepanz. Dieser Blogbeitrag fasst Sundarams wichtigste Erkenntnisse zusammen und skizziert seine strategischen Empfehlungen für eine optimale Abstimmung.