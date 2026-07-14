Les discussions au sein des conseils d'administration évoluent : survivre aux compromissions devient la priorité

En 2026, les stratégies de sécurité doivent évoluer : à mesure que les limites du réseau disparaissent, elles devront garantir leur capacité de survie en cas de compromission plutôt que de se concentrer sur la prévention absolue des intrusions au niveau du périmètre.

L'IA agentique a créé des vulnérabilités nouvelles et plus importantes, permettant aux attaquants qui contournent les pare-feux externes d'effectuer des mouvements latéraux sans rencontrer de barrières internes.

La microsegmentation optimisée par l'IA automatise la cartographie des dépendances et l'identification des comportements, afin d'isoler les menaces de ransomware à la vitesse des machines.

L'isolement des clusters d'entraînement d'IA hautement sensibles par rapport aux environnements d'inférence accessibles au public protège les principaux jeux de données de l'entreprise contre toute corruption.

L'intégration directe de contrôles Zero Trust sans agent dans les infrastructures matérielles de nouvelle génération simplifie l'ensemble du système de sécurité.

Si de nombreux responsables de la sécurité sont coutumiers des échanges difficiles avec leur conseil d'administration, ces discussions ont récemment pris une nouvelle tournure. La question n'est plus : « Que faites-vous pour empêcher les violations de données ? », mais plutôt : « Que ferez-vous si cela se produit ? »

L'essor fulgurant de l'IA agentique et la menace posée par les grands modèles de langage (LLM) de pointe ont fragilisé le périmètre réseau traditionnel d'une manière que les équipes de sécurité commencent seulement à comprendre. Les membres du conseil d'administration cherchent désormais à mieux cerner les risques que l'entreprise est prête à accepter, les stratégies d'atténuation et les mesures prévues pour limiter les dommages. Tous les RSSI n'y sont pas totalement préparés.

Selon le rapport 2026 CISO–Board Engagement Report, réalisé conjointement par IANS Research, Artico Search et The CAP Group, plus de la moitié des membres des conseils d'administration estiment que leur RSSI ne les prépare pas suffisamment à comprendre comment les menaces en constante évolution, notamment celles alimentées par l'IA, peuvent modifier le profil de risque de leur entreprise. Les conseils d'administration qui ne sont pas sensibilisés à ces dynamiques par leurs RSSI prennent des décisions avec une vision incomplète de la situation.

Dans d'autres entreprises, les communications avec le conseil d'administration restent informelles et ne sont pas toujours alignées sur la stratégie globale. D'après IDC, dans les services financiers européens, la cybersécurité destinée aux clients (59 %) et la cybersécurité interne (57 %) constituent les principaux moteurs des investissements en gestion des risques. Pourtant, seuls 43 % des RSSI des grandes entreprises au Royaume-Uni déclarent échanger mensuellement avec leur conseil d'administration, tandis que 48 % le font uniquement de manière occasionnelle.

Dans un récent épisode du podcast ISMG, Mani Sundaram, Executive Vice President et General Manager du groupe Security Technology d'Akamai, explique les raisons de ce décalage à Tom Field, vice-président principal chargé de la rédaction chez ISMG. Cet article résume ses principaux enseignements et recommandations stratégiques.