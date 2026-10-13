Gewähren Sie Ihrem Agenten Zugriff auf die von Ihnen gewählten externen Services und APIs. Akamai Agent Sandbox blockiert standardmäßig den Rest des Internets – so können Sie Ihrem Agenten ein vollständiges Set von Tools, Funktionen und MCP‑Servern zur Verfügung stellen und sich dabei stets sicher sein, dass er nur das tun kann, was Sie ihm erlaubt haben. Wenn der Agent seinen eigenen Code schreibt und ausführt, wird dieser Code in einer eingeschränkten JavaScript- oder Python-Laufzeit ausgeführt, die in die Agenten-Sandbox eingebettet ist – und zwar im Rahmen derselben Berechtigungen, die Sie festgelegt haben.