Ihre KI‑Agenten handeln entsprechend Ihren Anweisungen. Das heißt, dass Sie weiterhin für ihre Aktionen und Ergebnisse verantwortlich sind – ebenso wie für die Einhaltung geltender Gesetze und Bestimmungen Dritter.
Eine Sandbox für KI‑Agenten, die Code schreiben und ausführen
Isolieren Sie KI‑Agenten und den Code, den sie generieren, in einer gehärteten Laufzeit. Akamai Agent Sandbox erweitert Akamai Functions mit WebAssembly-Isolierung, bei der ausgehender Zugriff standardmäßig blockiert wird (Default Deny). So können Sie agentische Anwendungen sofort bereitstellen, ohne eine individuelle Infrastruktur erstellen oder verwalten zu müssen.
Vorteile von Akamai Agent Sandbox
Führen Sie Agenten aus, die ihren eigenen Code schreiben, ohne ihnen Zugriff auf die gesamte Umgebung zu gewähren. Akamai Agent Sandbox isoliert das, was Ihre Agenten generieren – egal, wo sich Ihre Nutzer befinden.
So wird Akamai Agent Sandbox in Akamai Functions ausgeführt
Ihr Agent wird in Akamai Functions ausgeführt, wobei Spin ihn bereits in einer WebAssembly-Sandbox platziert. Akamai Agent Sandbox fügt eine zweite, engere Grenze für den JavaScript- oder Python-Code hinzu, den Ihr Agent schreibt.
Starten Sie mit Spin, erweitern Sie mit Akamai Functions
Beginnen Sie noch heute mit Spin, der Open‑Source-Funktion im Spin‑SDK, und führen Sie Ihre Agenten in Akamai Functions aus.
Sandbox-Funktionen für KI‑Agenten zur Isolierung von agentengeneriertem Code
- Verhindern Sie, dass agentengenerierter Code Remote-Standorte erreicht, damit er keine Daten senden oder schädliche Inhalte abrufen kann.
- Verhindern Sie, dass der Code eines Agenten andere Workloads beeinflusst, die in Akamai Functions ausgeführt werden.
- Speichern Sie Agentenkontext und -gedächtnis zwischen Schritten mit einem Schlüssel-Wert-Speicher.
- Setzen Sie Ausführungsbeschränkungen zur Laufzeit durch, damit weder Ihr Agent noch sein Code die Beschränkungen umgehen kann.
- Fügen Sie bereits erstellten Spin-Anwendungen Agentenfunktionen hinzu, ohne sich mit einem separaten Toolkit auseinanderzusetzen.
- Führen Sie periodische Agenten aus, die einen Schritt abschließen, anhalten und erst dann fortfahren, wenn sie die nächste Anweisung erhalten.
- Entfernen Sie Laufzeit‑APIs, die unbeabsichtigte Folgen haben könnten, damit der Agentencode sie nicht aufrufen kann.
- Der Agent kann bei dem Code, den er schreibt, zwischen der JavaScript- und Python-Laufzeit wählen.
- Wechseln Sie zwischen OpenAI-kompatiblen Modellen, ohne Ihren Agenten neu erstellen zu müssen.
Anwendungsfälle für Akamai Agent Sandbox
Geben Sie jedem Agenten, der Code schreibt, einen sicheren Ort, um diesen Code auszuführen – unabhängig davon, ob der Code eine Anwendung unterstützt, eine Frage beantwortet oder im Hintergrund ausgeführt wird.
Geben Sie Ihren Agenten einen sicheren Ort, um den Code auszuführen, den sie schreiben, um eine Antwort zu erhalten.
Agenten schreiben Code und führen ihn aus, um Daten zu analysieren, Berechnungen durchzuführen und Diagramme zu generieren. Jede Frage kann neuen Code generieren, der Ihre Daten beeinflusst – deshalb wird der Code standardmäßig ohne ausgehenden Netzwerkzugriff ausgeführt: Ihr Agent erhält seine Antwort, stellt eine Verbindung zu einem beliebigen OpenAI-kompatiblen Modell her und der Code, den er geschrieben hat, verlässt nie die Sandbox.
Halten Sie den agentengenerierten Code eines Kunden von dem anderer Kunden fern.
Wenn Sie Agenten für mehrere Kunden ausführen, kommt der agentengenerierte Code eines Kunden nie mit dem Code eines anderen Kunden in Berührung. Jeder Agent wird in seiner eigenen Sandbox in Akamai Functions ausgeführt, wobei strenge Ausführungsbeschränkungen durch die Laufzeit durchgesetzt werden, nicht durch den Agenten. Der Code eines Mandanten kann weder die Ressourcen eines anderen Mandanten nutzen, noch seine Daten erreichen.
Stellen Sie Agenten die Tools, Funktionen und MCP‑Server bereit, die sie benötigen – und nichts anderes.
Gewähren Sie Ihrem Agenten Zugriff auf die von Ihnen gewählten externen Services und APIs. Akamai Agent Sandbox blockiert standardmäßig den Rest des Internets – so können Sie Ihrem Agenten ein vollständiges Set von Tools, Funktionen und MCP‑Servern zur Verfügung stellen und sich dabei stets sicher sein, dass er nur das tun kann, was Sie ihm erlaubt haben. Wenn der Agent seinen eigenen Code schreibt und ausführt, wird dieser Code in einer eingeschränkten JavaScript- oder Python-Laufzeit ausgeführt, die in die Agenten-Sandbox eingebettet ist – und zwar im Rahmen derselben Berechtigungen, die Sie festgelegt haben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Eine Agenten-Sandbox ist eine isolierte Umgebung, in der ein KI‑Agent ausgeführt wird – zusammen mit dem Code, den er generiert. Die Sandbox schränkt ein, welche Ressourcen der Agent erreichen kann, wie viele Ressourcen er nutzen kann und welche Netzwerkverbindungen er herstellen kann. Sandboxes wurden entwickelt, weil Agenten Code ohne eine vorherige menschliche Prüfung schreiben und ausführen.
Agenten generieren Code und führen ihn Sekunden später aus, bevor jemand ihn liest. Dieser Code kann Dateien löschen, MCP‑Server und APIs aufrufen oder Daten senden – und Anweisungen in einem System-Prompt können ihn nicht daran hindern, da Modelle Anweisungen ignorieren oder sogar versteckte Anweisungen im gelesenen Inhalt befolgen können. Eine Sandbox setzt Einschränkungen durch, die der Agent nicht umgehen kann.
Wenn Ihr Agent eine Verbindung zu Tools, Funktionen oder MCP‑Servern herstellt oder externe Ressourcen erreicht, sollte er in einer Sandbox ausgeführt werden. Sandboxes sind am wichtigsten, wenn der Agent seinen eigenen Code schreibt und ausführt, da dieser Code vor der Ausführung nicht geprüft wird. Ein Agent, der nur Tools aufruft, die Sie selbst geschrieben und überprüft haben, birgt weniger Risiken – aber er arbeitet dennoch mit Inhalten, die Sie nicht kontrollieren.
Akamai Agent Sandbox führt KI‑Agenten in Akamai Functions aus und stellt dem Code, den diese Agenten schreiben, eine zusätzliche Sandbox bereit, die in die von Akamai Functions bereitgestellte Sandbox eingebettet ist. Sie funktioniert mit jedem OpenAI-kompatiblen Modell, blockiert standardmäßig ausgehenden Zugriff, schränkt den JavaScript- und Python-Code ein, den ein Agent schreiben kann, und setzt Ausführungsbeschränkungen durch. So erweitert sie Akamai Functions, anstatt es zu ersetzen.
Die Lösung verwendet zwei Ebenen: Ihr Agent wird in einer WebAssembly-Sandbox ausgeführt, da es sich hierbei um eine Spin-Anwendung in Akamai Functions handelt. Und der Code, den der Agent schreibt, wird in einer eingeschränkten JavaScript- oder Python-Laufzeit ausgeführt, die in diese Sandbox eingebettet ist. Die Isolierung erfolgt also über die WebAssembly-Laufzeit selbst, nicht über eine Ebene, die den Agenten umgibt.
Das Spin‑SDK – also die Funktion, auf der Akamai Agent Sandbox aufbaut – ist Open Source und wird von Akamai als Erweiterung für Spin, einem CNCF‑Projekt, bereitgestellt. Sie umfasst die Sandbox für JavaScript und Python sowie ein SDK für die Erstellung von Agenten. Sie können Ihren Agenten also lokal in Spin entwickeln und ihn dann mit Akamai Functions in der Produktion ausführen.
Sie wird in den Akamai Cloud-Kernregionen weltweit ausgeführt. Sie müssen sie nur einmal bereitstellen und Akamai leitet jede Anfrage an die nächstgelegene verfügbare Instanz weiter, sodass Ihr Agent stets in der Nähe Ihrer Nutzer ausgeführt wird.
Die technische Vorschau unterstützt periodische Agenten. Jeder Schritt wird in etwa einer Minute abgeschlossen; dann hält der Agent an, bis er die nächste Anweisung erhält. Zustandsbehaftete Komponenten bieten Unterstützung für Agenten, die aktiv bleiben und ihren Status über Tage oder Wochen beibehalten.
Im Gegensatz zu anderen entwicklerorientierten Sandboxes nutzt Akamai Agent Sandbox WebAssembly, um Agenten direkt in der Laufzeit zu isolieren, anstatt herkömmliche Container um sie herum hinzuzufügen. Dieser Ansatz bietet vier verschiedene Vorteile:
- Native WebAssembly-Isolierung: Da die Isolierung in die Spin-Laufzeit integriert ist, vermeiden Sie den hohen Aufwand und die Latenz, die beim Hochfahren individueller microVMs oder Container-Wrapper entstehen.
- Globale Verteilung: Statt Anfragen an eine einzige zentrale Region zu senden, werden Agenten in den Akamai Cloud-Kernregionen ausgeführt und automatisch an die nächstgelegene verfügbare Instanz weitergeleitet.
- Inferenz auf derselben Plattform: Sie können sowohl Ihre Agenten als auch Ihre OpenAI-kompatible Modellinferenz nativ auf derselben Akamai-Plattform ausführen, wodurch Netzwerk-Hops und -Komplexität reduziert werden.
- Open‑Source-Grundlage: Die Sandbox-Funktion wird über das Open‑Source-basierte Spin‑SDK bereitgestellt, sodass Sie nicht an die Laufzeit eines bestimmten Anbieters gebunden sind.
Akamai Agent Sandbox ist für Entwickler gedacht, deren KI‑Agenten Code generieren oder ausführen, den die Entwickler nicht geschrieben haben und den sie vor der Ausführung nicht überprüfen können. Die Lösung richtet sich insbesondere an vier primäre Entwicklerprofile:
- Teams, die Anwendungen von KI entwickeln lassen: Wenn es sich bei Ihrem Produkt um einen Agenten handelt, der funktionierende Anwendungen generiert, bietet die Sandbox eine sichere, isolierte Laufzeit zur Ausführung und Validierung des agentengenerierten Codes, ohne dabei Ihre zentrale Infrastruktur zu gefährden.
- Entwickler, die Agenten Tools zur Codeausführung hinzufügen: Wenn Sie einem Agenten die Möglichkeit geben, eigenen Python- oder JavaScript-Code zu schreiben und auszuführen, um ein Problem zu lösen, benötigen Sie eine sichere Grenze. Die Sandbox stellt sicher, dass dieser Code mit blockiertem ausgehenden Zugriff und strengen Ressourcenlimits ausgeführt wird.
- Multi‑Tenant-SaaS‑Teams: Wenn Sie Agenten im Auftrag vieler verschiedener Kunden ausführen, benötigen Sie eine garantierte Isolierung pro Mandant. Die Sandbox stellt sicher, dass der agentengenerierte Code eines Kunden niemals mit den Daten oder Workloads eines anderen Kunden interagieren kann.
- Bestehende Akamai-Entwickler: Entwickler, die bereits Akamai EdgeWorkers oder Akamai Functions nutzen, können ihren Anwendungen nahtlos agentisches Verhalten hinzufügen, ohne die Plattform verlassen oder sich mit einem separaten Toolkit auseinandersetzen zu müssen.
Geben Sie Ihren Agenten einen sicheren Ort, um den Code auszuführen, den sie schreiben
Fordern Sie Zugriff auf die technische Vorschau von Akamai Agent Sandbox an.
- Erfahren Sie, wie Agenten Code in einer WebAssembly-Sandbox erstellen und ausführen.
- Finden Sie heraus, wie der blockierte ausgehende Zugriff und die Ressourcenbeschränkungen den Code isolieren, den Agenten generieren.
- Entdecken Sie das Open‑Source-basierte Spin‑SDK.