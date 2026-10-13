Conceda a su agente acceso a los servicios externos y a las API que usted elija. De forma predeterminada, Akamai Agent Sandbox bloquea el resto de internet, por lo que le proporciona a su agente un conjunto completo de herramientas, habilidades y servidores MCP sabiendo que solo puede hacer lo que usted permita. Cuando el agente escribe y ejecuta su propio código, dicho código se ejecuta en un tiempo de ejecución restringido de JavaScript o Python anidado dentro del entorno de pruebas del agente, con los mismos permisos que usted haya establecido.