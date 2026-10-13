Sus agentes de IA actúan según sus instrucciones. Usted es responsable de sus acciones y resultados, así como de cumplir con la legislación aplicable y las condiciones de terceros.
Un entorno de pruebas para agentes de IA que escriben y ejecutan código
Aísle los agentes de IA y el código que generan en un tiempo de ejecución reforzado. Akamai Agent Sandbox amplía Akamai Functions con aislamiento de WebAssembly y denegación de acceso de salida predeterminado, lo que le permite implementar al instante aplicaciones agénticas sin crear ni mantener una infraestructura personalizada.
¿Por qué utilizar Akamai Agent Sandbox?
Ejecute agentes que escriben su propio código sin entregarles las llaves de todo lo demás. Akamai Agent Sandbox aísla lo que generan los agentes, estén donde estén sus usuarios.
Cómo se ejecuta Akamai Agent Sandbox en Akamai Functions
Su agente se ejecuta en Akamai Functions, donde Spin ya lo coloca en un entorno de pruebas de WebAssembly. Akamai Agent Sandbox añade un segundo límite más reducido para el JavaScript o el Python que escribe el agente.
Comenzar con Spin, ampliar con Akamai Functions
Empiece hoy mismo con Spin, la capacidad de código abierto del SDK de Spin. Ejecute sus agentes en Akamai Functions.
Funciones de entorno de pruebas para agentes de IA para contener código generado por agentes
- Evite que el código generado por el agente llegue a sitios remotos, de modo que no pueda enviar datos ni extraer contenido malicioso
- Evite que el código de un agente afecte a otras cargas de trabajo que se ejecutan en Akamai Functions
- Almacene el contexto y las memorias del agente entre pasos con almacenamiento de valor clave
- Aplique límites de ejecución en tiempo de ejecución, de modo que ni el agente ni su código puedan superarlos
- Añada capacidades de agentes a las aplicaciones de Spin que ya ha creado, sin necesidad de aprender un kit de herramientas independiente
- Ejecute agentes intermitentes que completen un paso, se detengan y continúen en la siguiente instrucción
- Elimine las API de tiempo de ejecución que podrían tener consecuencias no deseadas, de modo que el código del agente no pueda hacerles llamadas
- Deje que el agente elija entre el tiempo de ejecución de JavaScript o Python para el código que escribe
- Cambie entre modelos compatibles con OpenAI sin reconstruir su agente
Casos de uso de Akamai Agent Sandbox
Proporcione a cada agente que escribe código un lugar seguro para ejecutarlo, tanto si el código alimenta una aplicación, responde a una pregunta o se ejecuta en segundo plano.
Proporcione a su agente un lugar seguro para ejecutar el código que escribe para obtener una respuesta.
Los agentes escriben y ejecutan código para analizar datos, realizar cálculos y generar gráficos. Cada pregunta puede producir código nuevo que toque sus datos, de modo que el código se ejecuta sin acceso de salida a la red de forma predeterminada. El agente obtiene su respuesta, se conecta a cualquier modelo compatible con OpenAI que elija y el código que genera nunca sale del entorno de pruebas.
Mantenga el código generado por el agente de un cliente alejado del de otro.
Cuando ejecuta agentes para muchos clientes, el código generado por el agente de un cliente nunca puede tocar el de otro. Cada agente se ejecuta en su propio entorno de pruebas en Akamai Functions, con estrictos límites de ejecución impuestos por el tiempo de ejecución en lugar de por el agente. El código descontrolado de un cliente no puede consumir los recursos ni llegar a los datos de otro.
Proporcione a los agentes las herramientas, las habilidades y los servidores MCP que necesitan, y nada más.
Conceda a su agente acceso a los servicios externos y a las API que usted elija. De forma predeterminada, Akamai Agent Sandbox bloquea el resto de internet, por lo que le proporciona a su agente un conjunto completo de herramientas, habilidades y servidores MCP sabiendo que solo puede hacer lo que usted permita. Cuando el agente escribe y ejecuta su propio código, dicho código se ejecuta en un tiempo de ejecución restringido de JavaScript o Python anidado dentro del entorno de pruebas del agente, con los mismos permisos que usted haya establecido.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Un entorno de pruebas para agentes es un entorno aislado en el que se ejecuta un agente de IA, junto con el código que genera. El entorno de pruebas limita hasta dónde puede llegar el agente, cuántos recursos puede utilizar y qué conexiones de red puede realizar. Existen entornos de pruebas porque los agentes escriben y ejecutan código sin necesidad de una revisión humana previa.
Los agentes generan código y lo ejecutan segundos después, antes de que alguien lo pueda leer. Ese código puede borrar archivos, llamar a MCP y API, o enviar datos fuera, y las instrucciones en una línea de comandos del sistema no pueden detenerlo, porque un modelo puede ignorar las instrucciones o seguir las que haya ocultas en el contenido que lee. Un entorno de pruebas impone límites que el agente no puede saltarse.
Si su agente se conecta a herramientas, habilidades o servidores MCP, o llega a cualquier recurso externo, debe ejecutarse en un entorno de pruebas. El entorno de pruebas es muy importante cuando el agente escribe y ejecuta su propio código, ya que nadie revisa ese código antes de que se ejecute. Un agente que únicamente llama a las herramientas que escribió y revisó usted mismo conlleva menos riesgo, pero sigue actuando sobre contenido que usted no controla.
Akamai Agent Sandbox ejecuta agentes de IA en las Akamai Functions y proporciona al código que los agentes escriben un entorno de pruebas adicional anidado dentro del entorno de pruebas que ya proporcionan Akamai Functions. Funciona con cualquier modelo compatible con OpenAI, bloquea el acceso de salida de forma predeterminada, restringe el código de JavaScript y Python que un agente puede escribir y aplica límites de ejecución. Amplía las Akamai Functions en lugar de sustituirlas.
Utiliza dos capas. El agente se ejecuta en un entorno de pruebas de WebAssembly porque es una aplicación de Spin en Akamai Functions y el código que escribe se ejecuta en un entorno de tiempo de ejecución restringido de JavaScript o Python anidado dentro de ese entorno de pruebas. El aislamiento proviene del propio tiempo de ejecución de WebAssembly, no de una capa alrededor del agente.
El SDK de Spin, la función en la que se basa Akamai Agent Sandbox, es una solución de código abierto y Akamai la publica como una extensión de Spin, un proyecto CNCF. Incluye el entorno de pruebas para JavaScript y Python, además de un SDK para crear agentes. Puede desarrollar su agente localmente en Spin y ejecutarlo en producción en Akamai Functions.
Se ejecuta en las principales regiones de Akamai Cloud de todo el mundo. Se implementa una vez y Akamai dirige cada solicitud a la instancia disponible más cercana, de modo que el agente se ejecuta cerca de los usuarios.
La vista previa técnica admite agentes intermitentes. Cada paso se completa en aproximadamente un minuto y, a continuación, el agente se detiene hasta que recibe su siguiente instrucción. Los componentes con estados persistentes añadirán compatibilidad soporte para los agentes que permanecen vivos y mantendrán su estado durante días o semanas.
A diferencia de otros entornos de pruebas centrados en los desarrolladores, Akamai Agent Sandbox utiliza WebAssembly para aislarlo directamente en el tiempo de ejecución, en lugar de envolverlo en contenedores tradicionales. Este enfoque proporciona cuatro ventajas distintas:
- Aislamiento de WebAssembly nativo: puesto que el aislamiento está integrado en el tiempo de ejecución de Spin, se evita la sobrecarga y la latencia de la puesta en marcha de micromáquinas virtuales personalizadas o envoltorios de contenedores.
- Distribución global: en lugar de devolver las solicitudes a una única región centralizada, los agentes ejecutan las aplicaciones en las regiones principales de Akamai Cloud y se enrutan automáticamente a la instancia disponible más cercana.
- Inferencia de la misma plataforma: puede realizar tanto la ejecución del agente como la inferencia del modelo compatible con OpenAI de forma nativa en la misma plataforma de Akamai, lo que reduce los saltos de red y la complejidad.
- Base de código abierto: la capacidad del entorno de pruebas se envía a través del SDK de Spin de código abierto, lo que garantiza que no dependa del tiempo de ejecución propio de un único proveedor.
Akamai Agent Sandbox está diseñado para desarrolladores cuyos agentes de IA generan o ejecutan código que no pueden revisar antes de que se ejecute. En concreto, sirve para cuatro perfiles principales de desarrolladores:
- Equipos que crean generadores de aplicaciones de IA: si su producto es un agente que genera aplicaciones funcionales, el entorno de pruebas proporciona un tiempo de ejecución seguro y aislado para ejecutar y validar el código generado por el agente sin poner en riesgo su infraestructura principal.
- Desarrolladores que añaden herramientas de ejecución de código a los agentes: cuando proporciona a un agente la capacidad de escribir y ejecutar su propio Python o JavaScript para resolver un problema, necesita unos límites seguros. El entorno de pruebas garantiza que este código se ejecute con un acceso de salida bloqueado y unos límites estrictos de recursos.
- Equipos de SaaS multicliente: si ejecuta agentes en nombre de muchos clientes distintos, necesita un aislamiento garantizado por cliente. El entorno de pruebas garantiza que el código generado por el agente de un cliente nunca pueda interactuar con los datos o las cargas de trabajo de otro cliente.
- Desarrolladores existentes de Akamai: los desarrolladores que ya utilizan Akamai EdgeWorkers o Akamai Functions pueden añadir sin problemas un comportamiento agéntico a sus aplicaciones sin salir de la plataforma y sin aprender a utilizar un kit de herramientas independiente.
Proporcione a sus agentes un lugar seguro para ejecutar el código que escriben
Solicite acceso a la vista previa técnica de Akamai Agent Sandbox.
- Vea cómo los agentes crean y ejecutan código dentro de un entorno de pruebas de WebAssembly
- Descubra cómo los límites de acceso salida y los recursos contienen código generado por el agente
- Explore el SDK de Spin de código abierto