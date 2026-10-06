Gli agenti AI agiscono in base alle tue istruzioni, quindi sei responsabile delle loro azioni e dei loro risultati, nonché del rispetto delle leggi applicabili e dei termini di terze parti.
Sandbox per gli agenti AI che scrivono ed eseguono il codice
Isola gli agenti AI e il codice che generano in un runtime rafforzato. Akamai Agent Sandbox estende Akamai Functions con l'isolamento di WebAssembly e l'accesso in uscita con rifiuto per impostazione predefinita, consentendo di distribuire istantaneamente le app agentiche senza creare o mantenere un'infrastruttura personalizzata.
Perché utilizzare Akamai Agent Sandbox?
Esegui gli agenti che scrivono il loro codice senza concedere l'accesso ad altro. Akamai Agent Sandbox isola gli agenti che generano, ovunque si trovino gli utenti.
In che modo Akamai Agent Sandbox viene eseguito su Akamai Functions
L'agente viene eseguito su Akamai Functions, dove Spin lo inserisce già in una sandbox WebAssembly. Akamai Agent Sandbox aggiunge un secondo limite più rigoroso per il codice JavaScript o Python scritto dall'agente.
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Inizia oggi stesso con Spin, la funzionalità open source presente in Spin SDK. Esegui gli agenti su Akamai Functions.
Funzioni della sandbox dell'agente AI per contenere il codice generato dall'agente
- Impedisci al codice generato dall'agente di raggiungere siti remoti per evitare che possa inviare dati o inserire contenuti dannosi
- Evita che il codice di un agente influisca sugli altri carichi di lavoro in esecuzione su Akamai Functions
- Archivia il contesto e la memoria dell'agente tra una fase e l'altra con lo storage chiave-valore
- Applica i limiti di esecuzione in fase di runtime per evitare che vengano aumentati dall'agente o dal suo codice
- Aggiungi le funzionalità degli agenti alle applicazioni Spin già create, senza apprendere un kit di strumenti separato
- Esegui gli agenti in modo intermittente per completare un passaggio, bloccare e riprendere le azioni con le istruzioni successive
- Rimuovi le API di runtime che potrebbero avere conseguenze indesiderate per evitare che vengano richiamate dal codice dell'agente
- Fai scegliere all'agente il runtime JavaScript o Python per il codice che scrive
- Passa da un modello compatibile con OpenAI a un altro modello senza dover ricreare il tuo agente
Casi di utilizzo di Akamai Agent Sandbox
Fornisci a ogni agente che scrive codice un posto sicuro per eseguirlo, sia che il codice attivi un'app, risponda a una domanda o venga eseguito in background.
Fornisci al tuo agente un posto sicuro in cui eseguire il codice che scrive per raggiungere una risposta.
Gli agenti scrivono ed eseguono il codice per analizzare dati, eseguire calcoli e generare grafici. Ogni domanda può produrre un nuovo codice che influisce sui tuoi dati in modo che il codice venga eseguito senza accedere alla rete in uscita per impostazione predefinita. L'agente riceve la risposta, si connette a qualsiasi modello compatibile con OpenAI che hai scelto e il codice che ha scritto non lascia mai la sandbox.
Mantieni il codice generato dall'agente di un cliente lontano da quello di un altro cliente.
Quando si eseguono gli agenti per molti clienti, il codice generato dall'agente di un cliente non può mai influire su altri codici. Ciascun agente viene eseguito nella sua sandbox su Akamai Functions, rispettando rigorosi limiti di esecuzione applicati dal runtime anziché dall'agente. Il codice di runaway di un tenant non può utilizzare le risorse né raggiungere i dati di un altro tenant.
Fornisci agli agenti gli strumenti, le competenze e i server MCP di cui hanno bisogno e nient'altro.
Concedi all'agente l'accesso ai servizi esterni e alle API che hai scelto. Per impostazione predefinita, Akamai Agent Sandbox blocca il resto di Internet, in modo da fornire all'agente un set completo di strumenti, competenze e server MCP, sapendo di poter fare solo ciò che gli viene consentito. Quando l'agente scrive ed esegue il proprio codice, tale codice viene eseguito in un runtime JavaScript o Python limitato, che è nidificato all'interno della sandbox dell'agente, con le stesse autorizzazioni che hai impostato.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
La sandbox di un agente è un ambiente isolato in cui viene eseguito un agente AI, insieme al codice che genera. La sandbox limita ciò che l'agente può raggiungere, quante risorse può utilizzare e quali connessioni di rete può effettuare. Le sandbox esistono perché gli agenti scrivono ed eseguono il codice senza richiedere una precedente revisione umana.
Gli agenti generano il codice e lo eseguono pochi secondi dopo, prima che venga letto dagli altri. Questo codice può eliminare file, chiamare MCP e API o inviare dati e le istruzioni presenti in un prompt di sistema non possono bloccarlo perché un modello può ignorare le istruzioni o seguire quelle nascoste nei contenuti letti. Una sandbox impone alcuni limiti che l'agente non può ignorare.
Se il tuo agente si connette a strumenti, competenze o server MCP oppure raggiunge una qualsiasi risorsa esterna, dovrebbe essere eseguito in una sandbox. Una sandbox è fondamentale se l'agente scrive ed esegue il proprio codice perché nessuno rivede tale codice prima che venga eseguito. Un agente che richiama solo gli strumenti da te scritti e rivisti comporta meno rischi, ma agisce comunque sui contenuti che non sei tu a controllare.
Akamai Agent Sandbox esegue gli agenti AI su Akamai Functions e fornisce al codice che questi agenti scrivono un'ulteriore sandbox nidificata all'interno della sandbox già fornita da Akamai Functions. Funziona con qualsiasi modello compatibile con OpenAI, blocca l'accesso in uscita per impostazione predefinita, limita il codice JavaScript e Python che un agente può scrivere e applica i limiti di esecuzione; inoltre, estende la soluzione Akamai Functions invece di sostituirla.
La soluzione utilizza due livelli. L'agente viene eseguito in una sandbox WebAssembly perché è un'applicazione Spin su Akamai Functions e il codice che scrive viene eseguito in un runtime JavaScript o Python limitato, che è nidificato all'interno di tale sandbox. L'isolamento proviene dal runtime WebAssembly, non da un livello che circonda l'agente.
La funzionalità Spin SDK su cui si basa Akamai Agent Sandbox è open source e viene pubblicata da Akamai come un'estensione di Spin, un progetto CNCF. Questa funzionalità include la sandbox per JavaScript e Python, oltre ad un SDK la creazione degli agenti. È possibile sviluppare l'agente localmente in Spin ed eseguirlo in fase di produzione su Akamai Functions.
Viene eseguita in tutte le principali aree geografiche dell'Akamai Cloud in tutto il mondo. L'implementazione avviene una volta e Akamai indirizza ogni richiesta all'istanza disponibile più vicina, in modo che l'agente venga eseguito vicino agli utenti.
L'anteprima tecnica supporta gli agenti intermittenti. Ogni fase viene completata in circa un minuto, quindi l'agente si arresta fino a quando non riceve le istruzioni successive. I componenti stateful aggiungono supporto agli agenti che rimangono attivi e mantengono il loro stato per giorni o settimane.
A differenza di altri sandbox dedicati agli sviluppatori, Akamai Agent Sandbox utilizza WebAssembly per isolare direttamente il runtime, invece di avvolgerlo intorno a container tradizionali. Questo approccio offre quattro vantaggi distinti:
- Isolamento nativo di WebAssembly: poiché l'isolamento è integrato nel runtime di Spin, si evitano i costi elevati e la latenza necessaria per ruotare le microVM o i wrapper di container personalizzati.
- Distribuzione globale: invece di eseguire il backhaul delle richieste in un'unica area geografica centralizzata, gli agenti vengono eseguiti nelle principali aree geografiche dell'Akamai Cloud, indirizzando automaticamente le richieste all'istanza disponibile più vicina.
- Inferencing sulla stessa piattaforma: è possibile eseguire sia l'esecuzione dell'agente che l'inferencing del modello compatibile con OpenAI in modo nativo sulla stessa piattaforma di Akamai, riducendo gli hop e le complessità della rete.
- Base open source: la funzionalità della sandbox viene fornita tramite Spin SDK open source per evitare di vincolarsi al un runtime proprietario di un fornitore.
Akamai Agent Sandbox è stato creato per gli sviluppatori i cui agenti AI generano o eseguono codice che non hanno scritto e che non può essere esaminato prima dell'esecuzione. In particolare, utilizza quattro profili principali degli sviluppatori:
- Team che creano generatori di app basate sull'intelligenza artificiale: se il prodotto è un agente che produce applicazioni funzionanti, la sandbox fornisce un runtime sicuro e isolato per eseguire e verificare il codice generato dall'agente senza rischiare di compromettere l'infrastruttura principale.
- Sviluppatori che aggiungono strumenti di esecuzione del codice agli agenti: quando si fornisce a un agente la possibilità di scrivere ed eseguire il proprio codice Python o JavaScript per risolvere un problema, è necessario stabilire un limite sicuro. La sandbox assicura che questo codice venga eseguito bloccando l'accesso in uscita e applicando rigidi limiti per le risorse.
- Team SaaS multi-tenant: se si utilizzano agenti per conto di molti clienti diversi, è necessario garantire l'isolamento per tenant. La sandbox assicura che il codice generato dall'agente di un cliente non possa mai interagire con i dati o i carichi di lavoro di un altro cliente.
- Sviluppatori di Akamai esistenti: gli sviluppatori che già utilizzano Akamai EdgeWorkers o Akamai possono Functions aggiungere senza problemi i comportamenti agentici alle loro applicazioni senza abbandonare la piattaforma o apprendere un set di strumenti separato.
Un posto sicuro in cui i tuoi agenti possono eseguire il codice che scrivono
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- Scopri come gli agenti creano ed eseguono il codice all'interno di una sandbox WebAssembly
- Scopri come i limiti per l'accesso in uscita e le risorse contengono il codice generato dall'agente
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