Fornisci agli agenti gli strumenti, le competenze e i server MCP di cui hanno bisogno e nient'altro.

Concedi all'agente l'accesso ai servizi esterni e alle API che hai scelto. Per impostazione predefinita, Akamai Agent Sandbox blocca il resto di Internet, in modo da fornire all'agente un set completo di strumenti, competenze e server MCP, sapendo di poter fare solo ciò che gli viene consentito. Quando l'agente scrive ed esegue il proprio codice, tale codice viene eseguito in un runtime JavaScript o Python limitato, che è nidificato all'interno della sandbox dell'agente, con le stesse autorizzazioni che hai impostato.