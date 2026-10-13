Accordez à votre agent l'accès aux services externes et aux API de votre choix. Par défaut, Akamai Agent Sandbox bloque l'accès à l'ensemble d'Internet, ce qui vous permet de fournir à votre agent un ensemble complet d'outils, de compétences et de serveurs MCP, en sachant qu'il ne peut agir que dans les limites que vous avez définies. Lorsque l'agent écrit et exécute son propre code, celui-ci s'exécute dans un environnement JavaScript ou Python restreint, intégré à la sandbox de l'agent, et ce dans le respect des autorisations que vous avez définies.