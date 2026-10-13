Vos agents IA agissent selon vos instructions. Vous êtes responsable de leurs actions, de leurs résultats et du respect des lois en vigueur ainsi que des conditions imposées par des tiers.
Un sandbox pour les agents IA qui écrivent et exécutent du code
Isolez les agents IA et le code qu'ils génèrent dans un environnement d'exécution sécurisé. Akamai Agent Sandbox étend les fonctionnalités d'Akamai en intégrant l'isolation via WebAssembly et le blocage de l'accès sortant par défaut, ce qui permet de déployer instantanément des applications agentiques sans avoir à créer ou à gérer une infrastructure personnalisée.
Pourquoi utiliser Akamai Agent Sandbox ?
Exécutez des agents capables d'écrire leur propre code, sans pour autant leur donner accès à toutes les autres ressources. Akamai Agent Sandbox isole tout ce que les agents génèrent, peu importe l'emplacement de vos utilisateurs.
Comment Akamai Agent Sandbox fonctionne-t-il avec Akamai Functions ?
Votre agent fonctionne sur Akamai Functions, où Spin l'isole déjà dans une sandbox WebAssembly. Akamai Agent Sandbox ajoute une deuxième couche de protection renforcée pour le code JavaScript ou Python généré par votre agent.
Commencez avec Spin et développez-vous grâce à Akamai Functions
Commencez dès aujourd'hui avec Spin, la fonctionnalité open source du SDK Spin. Exécutez vos agents sur Akamai Functions.
Fonctionnalités sandbox pour l'agent IA permettant de contenir le code généré par l'agent
- Empêchez le code généré par l'agent d'atteindre des sites distants, afin qu'il ne puisse ni envoyer de données ni télécharger de contenu malveillant
- Assurez-vous que le code d'un agent n'affecte pas les autres charges de travail exécutées sur Akamai Functions
- Stockez le contexte et les souvenirs de l'agent entre les étapes grâce à un système de stockage clé-valeur
- Appliquez des limites d'exécution pour empêcher votre agent ou son code de les augmenter
- Ajoutez des fonctionnalités d'agent aux applications Spin que vous avez déjà développées, sans avoir à apprendre à utiliser un nouvel outil
- Exécutez des agents intermittents qui effectuent une étape, s'arrêtent, puis reprennent leur activité lors de la réception de la prochaine instruction
- Supprimez les API d'exécution susceptibles d'avoir des effets indésirables, afin d'empêcher l'agent d'y accéder via son code
- Laissez votre agent choisir entre JavaScript ou Python pour exécuter le code qu'il génère
- Changez de modèle compatible OpenAI sans avoir à reconstruire votre agent
Cas d'utilisation d'Akamai Agent Sandbox
Offrez à chaque développeur un environnement sécurisé pour exécuter son code, qu'il s'agisse d'une application, d'une réponse à une question ou d'un processus en arrière-plan.
Offrez à votre agent un environnement sécurisé pour exécuter le code qu'il génère afin de trouver une solution.
Les agents écrivent et exécutent du code pour analyser des données, effectuer des calculs et générer des graphiques. Chaque question peut générer un nouveau code qui interagit avec vos données, et ce code s'exécute par défaut sans accès au réseau externe. Votre agent reçoit une réponse, se connecte au modèle compatible OpenAI de votre choix, et le code qu'il a généré ne quitte jamais la sandbox.
Assurez-vous que le code généré par l'agent pour un client ne soit pas accessible à un autre client.
Lorsque vous exécutez des agents pour plusieurs clients, le code généré par l'agent d'un client ne peut jamais interagir avec celui d'un autre client. Chaque agent s'exécute dans sa propre sandbox sur Akamai Functions, où des limites d'exécution strictes sont appliquées par le runtime plutôt que par l'agent lui-même. Le code d'un locataire ne peut pas consommer les ressources ou accéder aux données d'un autre locataire.
Donnez aux agents uniquement les outils, les compétences et les serveurs MCP dont ils ont besoin, et rien de plus.
Accordez à votre agent l'accès aux services externes et aux API de votre choix. Par défaut, Akamai Agent Sandbox bloque l'accès à l'ensemble d'Internet, ce qui vous permet de fournir à votre agent un ensemble complet d'outils, de compétences et de serveurs MCP, en sachant qu'il ne peut agir que dans les limites que vous avez définies. Lorsque l'agent écrit et exécute son propre code, celui-ci s'exécute dans un environnement JavaScript ou Python restreint, intégré à la sandbox de l'agent, et ce dans le respect des autorisations que vous avez définies.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Une sandbox pour agents est un environnement isolé dans lequel un agent IA s'exécute, ainsi que le code qu'il génère. La sandbox limite les ressources accessibles à l'agent, la quantité de ressources qu'il peut utiliser et les connexions réseau qu'il peut établir. Grâce aux sandbox, les agents écrivent et exécutent du code sans vérification humaine préalable.
Les agents génèrent du code et l'exécutent quelques secondes plus tard, avant même que quelqu'un ne puisse le lire. Ce code peut supprimer des fichiers, appeler des MCP ou des API, ou encore envoyer des données vers l'extérieur. Les instructions contenues dans un prompt système ne peuvent pas l'arrêter, car un modèle peut ignorer les instructions ou suivre celles qui sont cachées dans le contenu qu'il lit. Une sandbox impose des limites que l'agent ne peut pas contourner.
Si votre agent se connecte à des outils, des compétences, des serveurs MCP ou à toute autre ressource externe, il doit fonctionner dans une sandbox. L'utilisation d'une sandbox est particulièrement importante lorsque l'agent écrit et exécute son propre code, car personne ne vérifie ce code avant son exécution. Un agent qui n'utilise que des outils que vous avez vous-même créés et vérifiés présente moins de risques, mais il agit tout de même sur un contenu que vous ne contrôlez pas.
Akamai Agent Sandbox exécute des agents IA sur Akamai Functions et fournit au code généré par ces agents une sandbox supplémentaire, imbriquée dans celle déjà offerte par Akamai Functions. Il est compatible avec tous les modèles OpenAI, bloque l'accès sortant par défaut, limite le code JavaScript et Python qu'un agent peut écrire et impose des restrictions d'exécution. Cela étend Akamai Functions plutôt que de le remplacer.
Il utilise deux couches. Votre agent s'exécute dans une sandbox WebAssembly, car il s'agit d'une application Spin sur Akamai Functions. Le code qu'il génère fonctionne dans un environnement d'exécution JavaScript ou Python restreint, intégré à cette sandbox. L'isolation provient directement du runtime WebAssembly, et non d'une couche supplémentaire qui entoure l'agent.
Le SDK Spin, sur lequel repose Akamai Agent Sandbox, est un logiciel open source publié par Akamai en tant qu'extension de Spin, un projet CNCF. Il comprend la sandbox pour JavaScript et Python, ainsi qu'un SDK pour le développement d'agents. Vous pouvez développer votre agent localement dans Spin et le déployer en production sur Akamai Functions.
Il s'exécute sur les principales régions Akamai Cloud à travers le monde. Vous effectuez un seul déploiement, et Akamai redirige chaque requête vers l'instance la plus proche disponible, permettant ainsi à votre agent de fonctionner à proximité de vos utilisateurs.
L'aperçu technique prend en charge les agents intermittents. Chaque étape prend environ une minute, puis l'agent s'arrête jusqu'à ce qu'il reçoive l'instruction suivante. Les composants avec état permettront désormais de prendre en charge les agents qui restent actifs et de conserver leur état pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Contrairement aux autres sandbox destinées aux développeurs, Akamai Agent Sandbox utilise WebAssembly pour isoler le code directement dans l'environnement d'exécution, plutôt que de s'appuyer sur des conteneurs traditionnels. Cette approche présente quatre avantages spécifiques :
- Isolation native dans WebAssembly : l'isolation étant intégrée au runtime Spin, vous évitez les coûts et les latences élevés liés au démarrage de micro-machines virtuelles personnalisées ou de conteneurs (wrappers).
- Distribution dans le monde entier : au lieu de rediriger les requêtes vers une seule région centralisée, les agents les exécutent dans les régions principales d'Akamai Cloud, en se connectant automatiquement à l'instance la plus proche disponible.
- Inférence sur la même plateforme : vous pouvez exécuter à la fois votre agent et votre modèle d'inférence compatible OpenAI directement sur la plateforme Akamai, ce qui réduit les sauts réseau et la complexité.
- Fondation open source : la fonctionnalité sandbox est fournie via le SDK open source Spin, ce qui vous libère de toute dépendance vis-à-vis d'un environnement d'exécution propriétaire.
Akamai Agent Sandbox est conçu pour les développeurs dont les agents IA génèrent ou exécutent du code qu'ils n'ont pas écrit et qu'ils ne peuvent pas examiner avant son exécution. Il répond plus particulièrement aux besoins de quatre profils de développeurs principaux :
- Équipes créant des générateurs d'applications IA : si votre produit est un agent capable de générer des applications fonctionnelles, la sandbox offre un environnement d'exécution sécurisé et isolé pour tester et valider le code généré par cet agent, sans mettre en péril votre infrastructure principale.
- Développeurs qui intègrent des outils d'exécution de code aux agents : lorsque vous donnez à un agent la capacité d'écrire et d'exécuter son propre code Python ou JavaScript pour résoudre un problème, il est essentiel de mettre en place une limite de sécurité. La sandbox garantit que ce code s'exécute avec un accès sortant bloqué et des limites de ressources strictes.
- Équipes SaaS multi-locataires : si vous exécutez des agents pour le compte de plusieurs clients, vous devez garantir une isolation totale pour chaque client. La sandbox garantit qu'un code généré par un agent pour un client ne peut jamais interagir avec les données ou les charges de travail d'un autre client.
- Développeurs Akamai existants : les développeurs qui utilisent déjà Akamai EdgeWorkers ou Akamai Functions peuvent facilement ajouter un comportement agentique à leurs applications, sans avoir à quitter la plateforme ni à apprendre à utiliser un nouvel outil.
Offrez à vos agents un environnement sécurisé pour exécuter le code qu'ils développent.
Demandez l'accès à l'aperçu technique d'Akamai Agent Sandbox.
- Découvrir comment les agents créent et exécutent du code dans une sandbox WebAssembly
- Découvrir comment les limites d'accès sortant et de ressources permettent de contenir le code généré par les agents
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