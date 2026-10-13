Seus agentes de IA agem de acordo com suas instruções. Você é responsável pelas ações e pelos resultados gerados por eles, bem como pelo cumprimento da legislação aplicável e dos termos de terceiros.
Um ambiente isolado para agentes de IA que escrevem e executam código
Isole agentes de IA e o código que eles geram em um ambiente de execução com segurança reforçada. O Akamai Agent Sandbox amplia os recursos do Akamai Functions com isolamento por WebAssembly e acesso externo bloqueado por padrão, permitindo implantar aplicações de IA agêntica instantaneamente, sem precisar criar ou manter uma infraestrutura personalizada.
Por que usar o Akamai Agent Sandbox?
Execute agentes que escrevem seu próprio código sem conceder a eles acesso irrestrito a outros recursos. O Akamai Agent Sandbox isola o código gerado pelos agentes, onde quer que seus usuários estejam.
Como o Akamai Agent Sandbox é executado no Akamai Functions
Seu agente é executado no Akamai Functions, onde o Spin já o mantém isolado em um ambiente WebAssembly. O Akamai Agent Sandbox adiciona uma segunda camada de isolamento mais restrita para o código JavaScript ou Python gerado pelo agente.
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Recursos de isolamento de código gerado por agentes de IA
- Impeça que o código gerado pelos agentes acesse sites remotos, evitando o envio de dados para fora ou a entrada de conteúdo malicioso
- Impeça que o código de um agente afete outros workloads em execução no Akamai Functions
- Armazene o contexto e as memórias dos agentes entre as etapas usando armazenamento de chave-valor
- Aplique limites de execução em tempo de execução, impedindo que o agente ou seu código os aumentem
- Adicione recursos de agentes às aplicações Spin que você já desenvolve, sem precisar aprender a usar um conjunto de ferramentas separado
- Execute agentes intermitentes que concluem uma etapa, param e retomam a execução ao receber uma nova instrução
- Remova APIs do ambiente de execução que possam causar consequências indesejadas, impedindo que o código dos agentes as utilize
- Permita que seu agente escolha entre JavaScript e Python para executar o código que gera
- Alterne entre modelos compatíveis com a OpenAI sem precisar recriar seu agente
Casos de uso do Akamai Agent Sandbox
Ofereça a todos os agentes que escrevem código um ambiente seguro para executá-lo, seja para alimentar uma aplicação, responder a uma pergunta ou realizar tarefas em segundo plano.
Ofereça ao seu agente um ambiente seguro para executar o código que gera e chegar a uma resposta.
Os agentes escrevem e executam código para analisar dados, realizar cálculos e gerar gráficos. Cada pergunta pode gerar um novo código que acessa seus dados. Por isso, esse código é executado com o acesso externo à rede bloqueado por padrão. Seu agente recebe a resposta, conecta-se a qualquer modelo compatível com a OpenAI que você escolher, e o código gerado por ele nunca sai do ambiente isolado.
Mantenha o código gerado pelo agente de um cliente isolado dos demais.
Ao executar agentes para vários clientes, o código gerado pelo agente de um cliente nunca poderá acessar os recursos de outro. Cada agente é executado em seu próprio ambiente isolado no Akamai Functions, com limites rigorosos de execução aplicados pelo ambiente de execução, e não pelo agente. O código de um cliente que saia de controle não pode consumir os recursos nem acessar os dados de outro.
Ofereça aos agentes as ferramentas, habilidades e os servidores MCP de que precisam, e nada além disso.
Conceda ao seu agente acesso aos serviços externos e às APIs que você escolher. Por padrão, o Akamai Agent Sandbox bloqueia o acesso ao restante da internet. Assim, você pode disponibilizar ao seu agente um conjunto completo de ferramentas, habilidades e servidores MCP, sabendo que ele só poderá realizar as ações que você permitir. Quando o agente escreve e executa seu próprio código, esse código é executado em um ambiente restrito de JavaScript ou Python, dentro do ambiente isolado do agente, sujeito às mesmas permissões que você definiu.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
É um ambiente isolado no qual um agente de IA é executado, juntamente com o código que ele gera. Esse ambiente limita os recursos que o agente pode acessar, a quantidade de recursos computacionais que pode utilizar e as conexões de rede que pode estabelecer. Esses ambientes existem porque os agentes escrevem e executam código sem revisão humana prévia.
Os agentes geram código e o executam segundos depois, antes que alguém possa analisá-lo. Esse código pode excluir arquivos, acessar servidores MCP e APIs ou enviar dados para fora do ambiente. As instruções em um prompt de sistema não são suficientes para impedir essas ações, pois um modelo pode ignorá-las ou seguir instruções ocultas no conteúdo que recebe. Um ambiente isolado impõe limites que o agente não pode contornar.
Se o seu agente se conecta a ferramentas, habilidades ou servidores MCP, ou acessa qualquer recurso externo, ele deve ser executado em um ambiente isolado. O isolamento é especialmente importante quando o agente escreve e executa seu próprio código, pois ninguém revisa esse código antes da execução. Um agente que apenas utiliza ferramentas desenvolvidas e revisadas por você apresenta menos riscos, mas ainda interage com conteúdos sobre os quais você não tem controle.
O Akamai Agent Sandbox executa agentes de IA no Akamai Functions e oferece ao código gerado por esses agentes uma camada adicional de isolamento, dentro do ambiente isolado já fornecido pelo Akamai Functions. Ele funciona com qualquer modelo compatível com a OpenAI, bloqueia o acesso externo por padrão, restringe a execução de código JavaScript e Python gerado pelos agentes e aplica limites de execução. Ele amplia os recursos do Akamai Functions, em vez de substituí-lo.
Ele utiliza duas camadas de isolamento. Seu agente é executado em um ambiente isolado WebAssembly por ser uma aplicação Spin no Akamai Functions. Já o código gerado por ele é executado em um ambiente restrito de JavaScript ou Python, dentro desse primeiro ambiente isolado. O isolamento é fornecido pelo próprio ambiente de execução WebAssembly, e não por uma camada adicional que envolve o agente.
O Akamai Agent Sandbox é de código aberto? Ele inclui o ambiente isolado para JavaScript e Python, além de um SDK para desenvolver agentes. Você pode desenvolver seu agente localmente com o Spin e executá-lo em produção no Akamai Functions.
Ele é executado nas principais regiões do Akamai Cloud em todo o mundo. Você faz a implantação uma única vez, e a Akamai direciona cada solicitação à instância disponível mais próxima, permitindo que seu agente seja executado perto dos usuários.
A versão de prévia técnica oferece suporte a agentes intermitentes. Cada etapa é concluída em aproximadamente um minuto. Depois disso, o agente para até receber a próxima instrução. Os componentes com estado adicionarão suporte a agentes que permanecem ativos e preservam seu estado por dias ou semanas.
Diferentemente de outros ambientes isolados voltados para desenvolvedores, o Akamai Agent Sandbox utiliza WebAssembly para incorporar o isolamento diretamente ao ambiente de execução, em vez de aplicá-lo a contêineres tradicionais. Essa abordagem oferece quatro vantagens distintas:
- Isolamento nativo com WebAssembly: Como o isolamento é integrado ao ambiente de execução Spin, você evita a sobrecarga e a latência associadas à inicialização de microVMs personalizadas ou camadas de isolamento para contêineres.
- Distribuição global: Em vez de redirecionar as solicitações para uma única região centralizada, os agentes são executados nas principais regiões do Akamai Cloud, com encaminhamento automático para a instância disponível mais próxima.
- Inferência na mesma plataforma: Você pode executar seus agentes e realizar a inferência de modelos compatíveis com a OpenAI diretamente na mesma plataforma Akamai, reduzindo o número de conexões de rede intermediárias e a complexidade.
- Base de código aberto: O recurso de isolamento é disponibilizado por meio do Spin SDK de código aberto, evitando a dependência de um ambiente de execução proprietário de um único fornecedor.
O Akamai Agent Sandbox foi desenvolvido para profissionais que trabalham com agentes de IA capazes de gerar ou executar códigos que eles próprios não escreveram e não podem revisar antes da execução. Especificamente, ele atende a quatro perfis principais de desenvolvedores:
- Equipes que desenvolvem geradores de aplicações com IA: Se o seu produto é um agente que gera aplicações funcionais, o ambiente isolado oferece um espaço de execução seguro para executar e validar o código gerado pelo agente sem colocar sua infraestrutura principal em risco.
- Desenvolvedores que adicionam ferramentas de execução de código aos agentes: Ao permitir que um agente escreva e execute seu próprio código Python ou JavaScript para resolver um problema, você precisa de uma camada de isolamento segura. O ambiente isolado garante que esse código seja executado com acesso externo bloqueado e limites rigorosos de recursos.
- Equipes de SaaS com múltiplos clientes: Se você executa agentes para vários clientes, precisa garantir o isolamento de cada um deles. O ambiente isolado garante que o código gerado pelo agente de um cliente nunca possa interagir com os dados ou workloads de outro.
- Desenvolvedores que já utilizam a Akamai: Quem já utiliza o Akamai EdgeWorkers ou o Akamai Functions pode adicionar recursos de agentes de IA às suas aplicações de maneira integrada, sem sair da plataforma nem precisar aprender a usar um conjunto de ferramentas separado.
Ofereça aos seus agentes um ambiente seguro para executar o código que geram
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