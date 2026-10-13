Conceda ao seu agente acesso aos serviços externos e às APIs que você escolher. Por padrão, o Akamai Agent Sandbox bloqueia o acesso ao restante da internet. Assim, você pode disponibilizar ao seu agente um conjunto completo de ferramentas, habilidades e servidores MCP, sabendo que ele só poderá realizar as ações que você permitir. Quando o agente escreve e executa seu próprio código, esse código é executado em um ambiente restrito de JavaScript ou Python, dentro do ambiente isolado do agente, sujeito às mesmas permissões que você definiu.