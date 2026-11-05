엣지 운영 및 보안의 가시성 공백을 최소화하십시오
비용과 가시성 사이의 절충안을 제거하십시오. 75% 낮은 비용으로 최대 15개월 동안 로그 데이터를 보존하고, IT 팀에 애플리케이션 스택에 대한 신속한 가시성을 제공하십시오.
운영 및 보안 팀에 꼭 필요한 비용 효율적인 엔드투엔드 가시성
Akamai Functions의 작동 방식
기능
- 단일 확장형 플랫폼에서 클라이언트 메트릭, CDN 통계, SIEM 데이터 및 서버리스 로그를 연관 분석하십시오
- 최대 15개월 분량의 데이터를 저장하여 애플리케이션 스택의 이력 및 트렌드 분석을 실현하십시오
- 데이터 보존 기간에 관계없이 몇 초 만에 쿼리를 실행하여 운영 효율성을 높이고 인시던트 대응 시간을 최소화하십시오
고객 사례
리소스
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문제 해결은 Akamai가 잘하는 일입니다. 어떤 단계를 밟아야 하는지 잘 모르셔도 괜찮습니다. Akamai에 문의하세요. 전문가가 곧 연락드리겠습니다.
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