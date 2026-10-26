Minimize lacunas de visibilidade nas operações e segurança edge
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Visibilidade econômica de ponta a ponta para equipes de operações e segurança
Como o Akamai TrafficPeak funciona
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- Correlacione métricas de clientes, estatísticas de CDN, dados de SIEM e logs serverless em uma única plataforma escalável
- Armazene até 15 meses de dados para permitir análises históricas e de tendências do seu stack de aplicações
- Execute consultas em segundos, independentemente do tempo dos dados, para melhorar a eficiência operacional e minimizar tempos de incidente
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