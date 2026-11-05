Réduisez les angles morts dans les opérations et la sécurité en bordure de l'Internet
Réduisez le compromis entre coût et visibilité. Conservez les logs jusqu’à 15 mois à 75 % de coût en moins et offrez à l’IT une visibilité rapide sur votre stack applicative
Visibilité de bout en bout rentable pour vos équipes opérations et sécurité
Comment fonctionne Akamai TrafficPeak
Caractéristiques
- Corrélez métriques clients, statistiques CDN, données SIEM et logs serverless sur une plateforme évolutive unique
- Stockez jusqu’à 15 mois de données pour permettre l’analyse historique et des tendances de votre stack applicative
- Exécutez des requêtes en quelques secondes, quel que soit l’âge des données, pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les temps d’incident
Témoignages client
Ressources
Vous avez des questions ?
Notre raison de vivre : résoudre les problèmes. Contactez-nous, même si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape à franchir. L'un de nos experts vous contactera aujourd'hui.
Nous vous remercions pour votre demande. Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.