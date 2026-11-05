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Funciones
- Correlacione métricas de clientes, estadísticas CDN, datos SIEM y registros serverless en una sola plataforma escalable
- Almacene hasta 15 meses de datos para permitir análisis históricos y de tendencias de su stack de aplicaciones
- Ejecute consultas en segundos, independientemente de la antigüedad de los datos, para mejorar la eficiencia operativa y minimizar tiempos de incidente
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