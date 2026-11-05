Minimieren Sie Transparenz-Lücken bei Edge-Abläufen und -Sicherheit
Minimieren Sie den Kompromiss zwischen Kosten und Transparenz. Bewahren Sie Protokolldaten bis zu 15 Monate lang zu 75% % geringeren Kosten auf und bieten Sie IHNEN einen schnellen Einblick in Ihren Anwendungs-Stack.
Kostengünstige End-to-End-Transparenz, die Ihre Betriebs- und Sicherheitsteams benötigen
So funktioniert Akamai Functions
Funktionen
- Korrelation von Client-Metriken, CDN-Anbieterstatistiken, SIEM-Daten und serverlosen Protokollen in einer einzigen, skalierbaren Plattform
- Speichern Sie Daten von bis zu 15 Monaten, um Verlaufs- und Trendanalysen Ihres Anwendungs-Stacks zu ermöglichen
- Führen Sie Abfragen unabhängig vom Alter der Daten in Sekundenschnelle aus, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und Vorfallszeiten zu minimieren
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Problemlösungen sind unsere Spezialität. Wenden Sie sich an uns, selbst wenn Sie sich bei Ihrem nächsten Schritt nicht sicher sind. Ein Experte wird sich noch heute mit Ihnen in Verbindung setzen.
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