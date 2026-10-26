자동화된 공격 시뮬레이션을 실행하고, 공격 표면 감소율을 측정하고, 조사 시간 단축 효과를 계산하며, 경영진과 이사회 감독 위원회에 성숙도 지표를 제시해 위협 차단 효과를 검증합니다.