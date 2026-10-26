AI 기반 위협은 며칠 또는 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 네트워크에서 측면 이동할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
플랫 내부 네트워크는 보안 유출 발생 시 프런티어 LLM의 초고속 확산을 촉진하는 역할을 합니다.
AI와 노출 분석 및 대응 툴을 활용하면 구축 일정을 간소화할 수 있습니다.
먼저 하이브리드 인프라와 컨테이너 워크로드 전반에 에이전트 기반 플로우 모니터링을 적용하고, 기본 관리 프로토콜 경로(RDP, SMB, SSH)를 식별합니다. 그런 다음 현재 사용 중인 AI 모델 엔드포인트, 벡터 데이터베이스, 자율형 서비스 계정을 매핑합니다.
두 번째 단계에서는 중요 데이터베이스와 결제 환경을 즉시 링펜싱합니다.
세 번째 단계에서는 고가치 애플리케이션과 레거시 시스템에 “기본 거부” 룰을 적용해 자율 AI 에이전트와 서비스 API에 최소 권한 원칙에 따른 경계 룰을 적용합니다. 그런 다음 정책 룰을 SecOps 인시던트 대응 워크플로에 통합합니다.
자동화된 공격 시뮬레이션을 실행하고, 공격 표면 감소율을 측정하고, 조사 시간 단축 효과를 계산하며, 경영진과 이사회 감독 위원회에 성숙도 지표를 제시해 위협 차단 효과를 검증합니다.