Wenden Sie Default-Deny-Regeln für hochwertige Anwendungen und Altsysteme in der dritten Phase an, um Grenzen in Form von geringstmöglichen Berechtigungen für autonome KI‑Agenten und Service‑APIs durchzusetzen, und integrieren Sie dann Richtlinienregeln in SecOps-Workflows zur Vorfallsreaktion.