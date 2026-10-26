Las amenazas impulsadas por la IA se mueven lateralmente a través de una red en cuestión de segundos, en lugar de en días o en horas.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las redes internas planas actúan como hiperaceleradores para los LLM fronterizos durante una brecha de seguridad.
Las herramientas de análisis de exposición y respuesta y la IA ayudan a simplificar los plazos de implementación.
Comience implementando la supervisión de flujos basada en agentes en cargas de trabajo de contenedores e infraestructura híbrida, identificando las rutas de protocolo administrativo nativas (RDP, SMB, SSH) y mapeando los terminales de modelo de IA activos, las bases de datos vectoriales y las cuentas de servicio autónomas.
Las bases de datos esenciales y los entornos de pago son objeto de una delimitación inmediata durante la fase dos.
Aplique reglas de "denegación por defecto" en torno a las aplicaciones de gran valor y a los sistemas heredados durante la tercera fase para aplicar reglas de límites de privilegios mínimos para agentes de IA autónomos y API de servicio y, a continuación, integre reglas de políticas en los flujos de trabajo de respuesta a incidentes de SecOps.
La contención se valida ejecutando simulaciones de ataques automatizadas, midiendo la reducción del área de superficie de ataque, calculando el aumento del tiempo de investigación y presentando métricas de madurez a los comités de dirección ejecutiva y de supervisión de la junta directiva.