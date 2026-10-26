Les menaces accélérées par l'IA se déplacent latéralement dans un réseau en quelques secondes, et non en heures ou en jours.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les réseaux internes plats agissent comme des hyperaccélérateurs pour les LLM de nouvelle génération en cas de violation de la sécurité.
Les outils d'analyse de l'exposition à l'IA et de réponse aux risques permettent de raccourcir les délais de mise en œuvre.
Commencez par déployer une surveillance des flux réseau basée sur des agents dans l'ensemble de votre infrastructure hybride et de vos charges de travail conteneurisées. Identifiez les chemins des protocoles d'administration natifs (RDP, SMB, SSH) et cartographiez les points de terminaison actifs des modèles d'IA, des bases de données vectorielles et des comptes de service autonomes.
Les bases de données critiques et les environnements de paiement seront immédiatement sécurisés dans le cadre de la deuxième phase.
Appliquez des règles de type « refus par défaut » aux applications critiques et aux systèmes hérités lors de la troisième phase, afin de faire respecter les principes de moindre privilège pour les agents d'IA autonomes et les API de services. Intégrez ensuite ces règles aux flux de travail de réponse aux incidents de sécurité (SecOps).
La validation du confinement repose sur des simulations automatisées d'attaques, l'évaluation de la réduction de la surface d'attaque, le calcul des gains de temps d'investigation et la présentation de mesures de maturité aux dirigeants et aux comités de surveillance de l'entreprise.