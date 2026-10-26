Commencez par déployer une surveillance des flux réseau basée sur des agents dans l'ensemble de votre infrastructure hybride et de vos charges de travail conteneurisées. Identifiez les chemins des protocoles d'administration natifs (RDP, SMB, SSH) et cartographiez les points de terminaison actifs des modèles d'IA, des bases de données vectorielles et des comptes de service autonomes.