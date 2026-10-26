AIを利用した脅威は、数日や数時間ではなく、数秒でネットワーク内を横方向に拡散します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
セキュリティ侵害の最中に、フラットな内部ネットワークは最先端のLLMを用いた脅威を爆発的に加速させる温床となります。
AIによる分析、エクスポージャー分析、対応ツールを活用することで、実装スケジュールをシンプル化することができます。
まず、ハイブリッドインフラとコンテナワークロード全体にエージェントベースのフロー監視を導入し、RDP、SMB、SSHなどのネイティブ管理プロトコルパスを特定し、アクティブなAIモデルエンドポイント、ベクトルデータベース、自律型サービスアカウントをマッピングします。
第2フェーズにおいて迅速なリングフェンシングが必要となるのは、重要なデータベースと決済環境です。
第3フェーズで価値の高いアプリケーションやレガシーシステムに「デフォルト拒否」ルールを適用し、自律型AIエージェントとサービスAPIに最小権限の境界ルールを適用してください。その後、ポリシールールをSecOpsインシデント対応ワークフローに統合してください。
封じ込めの有効性は、自動攻撃シミュレーションの実行、アタックサーフェスの縮小率の測定、調査に要した平均時間の短縮率の算出、経営陣や取締役会の監督委員会への成熟度指標の提示によって検証します。