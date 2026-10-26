第3フェーズで価値の高いアプリケーションやレガシーシステムに「デフォルト拒否」ルールを適用し、自律型AIエージェントとサービスAPIに最小権限の境界ルールを適用してください。その後、ポリシールールをSecOpsインシデント対応ワークフローに統合してください。