Ameaças impulsionadas por inteligência artificial se espalham lateralmente por uma rede em questão de segundos, e não em dias ou horas.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Redes internas planas funcionam como hiperaceleradores para modelos de linguagem de ponta durante uma violação de segurança.
Ferramentas de análise de exposição e resposta baseadas em IA ajudam a simplificar os prazos de implementação.
Comece implementando o monitoramento de fluxo baseado em agentes em toda a infraestrutura híbrida e nas workloads em contêineres, identificando os caminhos dos protocolos administrativos nativos (RDP, SMB, SSH) e mapeando os endpoints ativos dos modelos de IA, bancos de dados vetoriais e contas de serviço autônomas.
Durante a segunda fase, os bancos de dados críticos e os ambientes de pagamento serão protegidos imediatamente.
Na terceira fase, aplique regras de "negação padrão" a aplicações de alto valor e sistemas legados para garantir o cumprimento das regras de privilégio mínimo para agentes de IA autônomos e APIs de serviços. Em seguida, integre essas regras de política aos fluxos de trabalho de resposta a incidentes do SecOps.
A contenção é validada por meio de simulações automatizadas de ataques, que medem a redução da área de ataque, calculam os ganhos de tempo nas investigações e apresentam métricas de maturidade à alta administração e aos comitês de supervisão.