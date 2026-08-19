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Background

Bradesco aumentou a proteção de APIs com a Akamai

Um dos maiores bancos do Brasil adota medidas de segurança proativas contra ameaças de IA, melhora a experiência do cliente e reduz custos

Logotipo do Bradesco

Localização

São Paulo, Brasil
bradescobank.com

Setor

Serviços financeiros

Principais impactos

  • Aprimorou a proteção de milhares de APIs
  • Reduziu a superfície de ataque
  • Reduziu os custos com infraestrutura

Solução

Segurança

Produtos

Account Protector API Security App and API Protector TrafficPeak

Atendendo e protegendo milhões de clientes

O Bradesco é um dos maiores bancos da América Latina e um pilar do sistema financeiro brasileiro. Ele atende milhões de clientes, gerencia uma vasta rede de parceiros e administra centenas de APIs que impulsionam os serviços e integrações dos clientes. Em um mundo onde as instituições financeiras são alvos do cibercrime, o Bradesco sabe que sua reputação e própria existência dependem da confiança. Todos os dias, ele deve proteger dados confidenciais e transações financeiras, garantindo que as jornadas digitais permaneçam simples e contínuas.

Com a aceleração digital, o banking voltado para dispositivos móveis e a expansão global, surgiram ameaças crescentes — desde tentativas de fraude impulsionadas por IA até explorações comportamentais furtivas. Em constante evolução e buscando novos controles, o Bradesco buscou a Akamai, parceira de longa data e confiança. Com proteção inteligente, visibilidade unificada e uma plataforma global que evolui tão rápido quanto os invasores, o Bradesco mudou de uma postura reativa para uma postura proativa em termos de segurança, sem comprometer a experiência do cliente.

Protegendo um ecossistema bancário digital-first contra ataques impulsionados por IA

O desafio do Bradesco era claro: proteger um ecossistema amplo de aplicações e APIs, garantindo experiências fáceis e amigáveis para os usuários. “Segurança eficaz é aquela que protege sem atrapalhar. Quanto menos atrito na jornada do cliente, melhor”, disse Marlon Braz, Gerente Sênior de Cibersegurança do Bradesco.

O banco já havia investido em prevenção avançada de fraude por meio de sua plataforma de inteligência artificial, que monitora transações em tempo real para detectar e bloquear fraudes. No entanto, o cenário de ameaças estava se agravando. Percebeu-se uso de IA para explorações variáveis e “silenciosas” com características mais sofisticadas que buscam burlar os controles. “As ameaças evoluíram com IA e se tornaram mais sofisticadas. É essencial contar com soluções que enxerguem além das defesas tradicionais”, explicou Braz.

O Bradesco entende a necessidade de ter defesas que acompanhem o ritmo da inovação — tanto a sua quanto a dos agentes mal-intencionados. “Insights precisos são fundamentais para bloquear atividades maliciosas. Manter-se à frente significa acompanhar de perto e, sempre que possível, antecipar-se aos movimentos dos invasores”, disse Braz.

Escolhendo um parceiro de segurança que atenda às necessidades e escala do Bradesco

“Como banco, a segurança é o núcleo do nosso negócio. Somente existimos porque os clientes confiam em nós para proteger seus dados e dinheiro”, explicou Wanderley Viana, Gerente Sênior de Cibersegurança do Bradesco. Esse princípio levou o banco a buscar um parceiro que pudesse crescer junto com seu negócio, integrar-se ao seu ambiente complexo e evoluir continuamente com novas proteções, como defesas avançadas de API.

A Akamai era um candidato natural. O banco havia confiado nos serviços de entrega de conteúdo da Akamai por mais de 10 anos, entregando aplicações mais próximas dos clientes e reduzindo a latência. Agora, buscava expandir essa base com as soluções de segurança da Akamai.

Durante um rigoroso processo de prova de conceito de seis meses, o Bradesco testou diferentes fornecedores. A avaliação mediu visibilidade, poder de detecção, adaptabilidade e integração ao ambiente do Bradesco. A Akamai se destacou, detectando todos os ataques da equipe vermelha, adaptando-se a caminhos de ataque complexos e fornecendo a abrangência necessária para atender milhões de usuários.

“Optamos pela Akamai porque ela se integrou ao nosso ambiente e atendeu melhor nossos critérios de segurança. Sua inteligência de ameaças nos permite agir antes que os riscos apareçam”, disse Braz.

O Bradesco implantou um stack integrado da Akamai: App & API Protector, API Security, Account Protector e TrafficPeak. Juntos, eles centralizam o monitoramento, protegem as jornadas dos clientes e identificam anomalias antes que se tornem incidentes — com inteligência integrada que evolui junto com as ameaças.

App & API Protector habilita defesa proativa em tempo real

A implantação do Akamai App & API Protector, que protege aplicações web e APIs contra ataques de DDoS, bots e na camada de aplicação, permitiu que o modelo de segurança do Bradesco se tornasse ainda mais proativo.

“A Akamai nos permite analisar o comportamento de agentes mal-intencionados antes que se torne um ataque. Isso mudou o jogo: agora podemos reagir rapidamente e até prever os próximos movimentos dos invasores”, disse Viana.

Ao absorver ameaças na edge, o App & API Protector reduziu a superfície de ataque do Bradesco, melhorou o desempenho e reduziu os custos de infraestrutura. Ao armazenar tráfego estático em cache e reduzir a carga do servidor, o Bradesco cortou custos e proporcionou acesso mais rápido aos clientes.

"A infraestrutura da Akamai minimizou o risco de tempo de inatividade e melhorou consideravelmente a experiência dos nossos usuários, garantindo a disponibilidade em milhões de transações diárias", continuou ele.

O Bradesco complementa essa proteção com o Account Protector da Akamai. Essa solução impede o abuso e a apropriação indevida de contas usando análise comportamental, detecção de bots e aprendizado de máquina para identificar e interromper atividades fraudulentas ao longo do ciclo de vida de uma conta.

API Security melhorou a visibilidade e as jornadas de aplicação

A solução API Security da Akamai fornece visibilidade profunda no tráfego de API, mapeando cada jornada de API, detectando anomalias e bloqueando chamadas maliciosas em tempo real. Para o Bradesco, isso proporcionou a percepção operacional necessária para fortalecer defesas e melhorar aplicações.

“Quando surgem situações críticas, conseguimos detectar e resolver rapidamente, evitando impactos para os clientes”, afirma Braz. 

Essa inteligência não apenas melhora a segurança, mas também ajuda a otimizar as experiências do usuário. “Entendemos melhor a jornada de cada aplicação. Além disso, caso surjam vulnerabilidades ou configurações que necessitem de ajustes em API, podemos melhorar nossas aplicações. Simplificando, o API Security permite melhorar a experiência do usuário", continuou ele.

TrafficPeak centralizou a inteligência de ameaças para uma resposta mais rápida do SOC

O Bradesco também implementou o TrafficPeak da Akamai, uma plataforma que centraliza a telemetria e aplica inteligência de ameaças impulsionada por IA para detecção e resposta mais rápidas.  

Com insights pré-analisados e orientados por comportamento, as equipes de segurança do Bradesco otimizam seu tempo e eficiência indo diretamente nos dados granulares do caso de uso ao invés de mergulhar em análises de dados brutos. Em vez disso, elas agem rapidamente com base em inteligência pronta, o que fortalece a resposta a incidentes e reduz os custos operacionais.

Impulsionando os negócios sobre uma base segura e em evolução

Com a Akamai, o Bradesco reduziu sua superfície de ataque, melhorou a velocidade de resposta e aprimorou tanto a segurança quanto a experiência do usuário. Igualmente importante, ganhou um facilitador de negócios.

Olhando para o futuro, o Bradesco está confiante de que suas defesas continuarão evoluindo. Com um parceiro que se adapta continuamente às últimas ameaças, o banco pode manter a confiança, apoiar o crescimento e permanecer um passo à frente dos invasores de amanhã.

“Com a Akamai, conseguimos unir proteção e desempenho. Isso nos permite inovar sem comprometer a experiência do usuário”, concluiu Braz.

Meu nome é Wanderley Siqueira Viana e trabalho no Bradesco há oito anos. Hoje, sou gerente de cibersegurança, com foco principal em ferramentas de segurança.

A tecnologia evolui para o bem ou para o mal. Assim como usamos o ChatGPT para realizar pesquisas, também utilizamos a inteligência artificial generativa para diversas tarefas, e os invasores também estão se aproveitando dessa tecnologia. Eles estão usando isso cada vez mais para realizar ataques específicos e mais sofisticados do que os com que estamos acostumados. É um ambiente muito dinâmico. Os ataques estão se tornando cada vez mais sofisticados a cada dia. Então, buscávamos uma solução que pudesse ser adaptada ao nosso ambiente, já que os ataques estão em constante evolução.

A Akamai possui essa característica: ela absorve todos os ataques antes que eles cheguem à minha infraestrutura, o que reduz os meus custos gerais com infraestrutura. Centralizar a solução com a Akamai nos proporcionou maior visibilidade e gerou ganhos operacionais significativos. Hoje em dia, as equipes de segurança não só recebem mais dados para analisar, como também já têm acesso a análises prontas e personalizadas para o nosso negócio.

Quando trabalhamos com parceiros capazes de oferecer soluções que funcionam como medidas preventivas, ganhamos a flexibilidade de focar também em outras áreas. Agora temos a capacidade de reagir mais rapidamente. Não só é mais fácil detectar ameaças, como isso me permite agir de forma proativa. Hoje em dia, consigo evitar muitas coisas antes mesmo que elas aconteçam.

Estamos reduzindo significativamente nossos custos operacionais. O melhor conselho que posso dar a todas as empresas que estão começando essa jornada é: olhem para dentro de si mesmas, entendam seu negócio, compreendam suas trajetórias e, a partir daí, elaborem seu plano. E pensem além das soluções; pensem em parcerias.

Precisamos de parceiros que estejam conosco tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de alegria. Precisamos ser proativos e pensar como detetives. Acredito que essa é a grande diferença da Akamai. O envolvimento com o cliente é fundamental para compreendermos as dificuldades do nosso negócio. Eles compreenderam a nossa situação e os nossos desafios, e trabalharam incansavelmente para demonstrar o valor que podem agregar ao nosso negócio.

Sobre o Banco Bradesco

O Banco Bradesco S.A. é uma empresa brasileira de serviços financeiros com sede em Osasco, no estado de São Paulo, Brasil. É a terceira maior instituição bancária em ativos no Brasil e na América Latina. Também está entre os cinquenta bancos mais valiosos do mundo.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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