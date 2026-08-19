Meu nome é Wanderley Siqueira Viana e trabalho no Bradesco há oito anos. Hoje, sou gerente de cibersegurança, com foco principal em ferramentas de segurança.



A tecnologia evolui para o bem ou para o mal. Assim como usamos o ChatGPT para realizar pesquisas, também utilizamos a inteligência artificial generativa para diversas tarefas, e os invasores também estão se aproveitando dessa tecnologia. Eles estão usando isso cada vez mais para realizar ataques específicos e mais sofisticados do que os com que estamos acostumados. É um ambiente muito dinâmico. Os ataques estão se tornando cada vez mais sofisticados a cada dia. Então, buscávamos uma solução que pudesse ser adaptada ao nosso ambiente, já que os ataques estão em constante evolução.



A Akamai possui essa característica: ela absorve todos os ataques antes que eles cheguem à minha infraestrutura, o que reduz os meus custos gerais com infraestrutura. Centralizar a solução com a Akamai nos proporcionou maior visibilidade e gerou ganhos operacionais significativos. Hoje em dia, as equipes de segurança não só recebem mais dados para analisar, como também já têm acesso a análises prontas e personalizadas para o nosso negócio.



Quando trabalhamos com parceiros capazes de oferecer soluções que funcionam como medidas preventivas, ganhamos a flexibilidade de focar também em outras áreas. Agora temos a capacidade de reagir mais rapidamente. Não só é mais fácil detectar ameaças, como isso me permite agir de forma proativa. Hoje em dia, consigo evitar muitas coisas antes mesmo que elas aconteçam.



Estamos reduzindo significativamente nossos custos operacionais. O melhor conselho que posso dar a todas as empresas que estão começando essa jornada é: olhem para dentro de si mesmas, entendam seu negócio, compreendam suas trajetórias e, a partir daí, elaborem seu plano. E pensem além das soluções; pensem em parcerias.



Precisamos de parceiros que estejam conosco tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de alegria. Precisamos ser proativos e pensar como detetives. Acredito que essa é a grande diferença da Akamai. O envolvimento com o cliente é fundamental para compreendermos as dificuldades do nosso negócio. Eles compreenderam a nossa situação e os nossos desafios, e trabalharam incansavelmente para demonstrar o valor que podem agregar ao nosso negócio.