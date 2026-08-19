O Bradesco é um dos maiores bancos da América Latina e um pilar do sistema financeiro brasileiro. Ele atende milhões de clientes, gerencia uma vasta rede de parceiros e administra centenas de APIs que impulsionam os serviços e integrações dos clientes. Em um mundo onde as instituições financeiras são alvos do cibercrime, o Bradesco sabe que sua reputação e própria existência dependem da confiança. Todos os dias, ele deve proteger dados confidenciais e transações financeiras, garantindo que as jornadas digitais permaneçam simples e contínuas.
Com a aceleração digital, o banking voltado para dispositivos móveis e a expansão global, surgiram ameaças crescentes — desde tentativas de fraude impulsionadas por IA até explorações comportamentais furtivas. Em constante evolução e buscando novos controles, o Bradesco buscou a Akamai, parceira de longa data e confiança. Com proteção inteligente, visibilidade unificada e uma plataforma global que evolui tão rápido quanto os invasores, o Bradesco mudou de uma postura reativa para uma postura proativa em termos de segurança, sem comprometer a experiência do cliente.