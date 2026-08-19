Bradesco è una delle più grandi banche dell'America Latina e un pilastro del sistema finanziario brasiliano. Vanta milioni di clienti, gestisce una vasta rete di partner e dispone di migliaia di API che potenziano i servizi e le integrazioni dei clienti. In un mondo in cui le istituzioni finanziarie sono prese di mira dalla criminalità informatica, Bradesco sa bene che la sua reputazione e la sua stessa esistenza si basano sulla fiducia dei clienti. Ogni giorno, la banca deve proteggere i dati sensibili e le transazioni finanziarie, garantendo, al contempo, che i percorsi digitali rimangano semplici e ininterrotti.

Mentre l'accelerazione digitale, il banking mobile-first e l'espansione globale hanno portato ad un aumento delle minacce, dai tentativi di frode basati sull'intelligenza artificiale agli exploit comportamentali nascosti, Bradesco, in continua evoluzione e alla ricerca di nuovi controlli, ha contattato Akamai, suo partner affidabile e di lunga durata . Con una protezione intelligente, una visibilità unificata e una piattaforma globale che si evolve rapidamente come i criminali, Bradesco è passata da una sicurezza reattiva ad una proattiva senza compromettere le customer experience.