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Bradesco migliora la protezione delle API con Akamai

Un'importante banca brasiliana ha reso proattivo il suo sistema di sicurezza contro le minacce basate sull'intelligenza artificiale, ha ottimizzato le customer experience e ha ridotto i costi

Logo di Bradesco

Sede

São Paulo, Brasile
bradescobank.com

Settore

Servizi finanziari

Vantaggi principali

  • Migliore protezione di migliaia di API
  • Riduzione della superficie di attacco
  • Riduzione dei costi dell'infrastruttura

Soluzione

Sicurezza

Prodotti

Account Protector API Security App & API Protector TrafficPeak

Fornire servizi e proteggere milioni di clienti

Bradesco è una delle più grandi banche dell'America Latina e un pilastro del sistema finanziario brasiliano. Vanta milioni di clienti, gestisce una vasta rete di partner e dispone di migliaia di API che potenziano i servizi e le integrazioni dei clienti. In un mondo in cui le istituzioni finanziarie sono prese di mira dalla criminalità informatica, Bradesco sa bene che la sua reputazione e la sua stessa esistenza si basano sulla fiducia dei clienti. Ogni giorno, la banca deve proteggere i dati sensibili e le transazioni finanziarie, garantendo, al contempo, che i percorsi digitali rimangano semplici e ininterrotti.

Mentre l'accelerazione digitale, il banking mobile-first e l'espansione globale hanno portato ad un aumento delle minacce, dai tentativi di frode basati sull'intelligenza artificiale agli exploit comportamentali nascosti, Bradesco, in continua evoluzione e alla ricerca di nuovi controlli, ha contattato Akamai, suo partner affidabile e di lunga durata . Con una protezione intelligente, una visibilità unificata e una piattaforma globale che si evolve rapidamente come i criminali, Bradesco è passata da una sicurezza reattiva ad una proattiva senza compromettere le customer experience.

Proteggere un ecosistema bancario digital-first dagli attacchi basati sull'intelligenza artificiale

La sfida di Bradesco era chiara: proteggere un vasto ecosistema di applicazioni e API, garantendo, al contempo, user experience semplici e intuitive. "Una sicurezza efficace protegge senza intralciare. Meno problemi nel percorso del cliente, meglio è", ha dichiarato Marlon Braz, CyberSecurity Senior Manager di Bradesco.

La banca aveva già investito nella prevenzione avanzata delle frodi attraverso la sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, che monitora le transazioni in tempo reale per rilevare e bloccare le frodi. Ma il panorama delle minacce stava peggiorando. La banca aveva osservato sempre il sofisticato uso dell'intelligenza artificiale per gli exploit variabili e "silenziosi" che cercano di eludere i controlli. "Le minacce si sono evolute con l'intelligenza artificiale e diventano più sofisticate, rendendo essenziale utilizzare soluzioni in grado di vedere ciò che le difese tradizionali non riescono a fare", ha spiegato Braz.

Bradesco comprende la necessità di sistemi di difesa in grado di stare al passo con l'innovazione, sia la propria che quella dei criminali. "L'accuratezza delle informazioni è essenziale per bloccare le attività dannose. Rimanere avanti significa monitorare attentamente e, se possibile, anticipare le mosse dei criminali", ha affermato Braz.

Scegliere un partner per la sicurezza in base alle esigenze e alle dimensioni di Bradesco

"Per la nostra banca, la sicurezza è il fulcro delle nostre attività. La nostra banca esiste solo perché i clienti si affidano a noi per proteggere i loro dati e il loro denaro", ha spiegato Wanderley Viana, Cybersecurity Senior Manager di Bradesco. Questo principio ha spinto la banca a trovare un partner in grado di scalare con le sue attività, integrarsi con il suo ambiente complesso ed evolversi continuamente con nuovi sistemi di protezione, come le avanzate difese delle API.

Akamai è risultata una scelta ovvia. La banca si affida ai servizi di distribuzione dei contenuti di Akamai da oltre 10 anni, distribuendo le applicazioni più vicine ai clienti e riducendo la latenza. Ora abbiamo esaminato le soluzioni per la sicurezza di Akamai per espandere la nostra base.

In un rigoroso PoC (Proof-of-Concept) durato sei mesi, Bradesco ha testato diversi fornitori. La valutazione ha misurato la visibilità, la potenza di rilevamento, l'adattabilità e l'integrazione nell'ambiente di Bradesco. Akamai si è distinta grazie alla sua capacità di individuare ogni attacco sferrato dai red team, adattandosi a percorsi di attacco complessi e fornendo la portata necessaria per gestire milioni di utenti.

"Abbiamo scelto Akamai perché è integrata nel nostro ambiente e soddisfa al meglio i nostri criteri di sicurezza. La sua intelligence sulle minacce ci consente di agire prima che emergano i rischi", ha affermato Braz.

Bradesco ha implementato uno stack di Akamai unificato: App & API Protector, API Security, Account Protector e TrafficPeak. Queste soluzioni, Insieme, centralizzano il monitoraggio, proteggono i percorsi dei clienti e identificano le anomalie prima che diventino incidenti, con un'intelligence integrata che si evolve insieme alle minacce.

App & API Protector offrono una difesa proattiva in tempo reale

L'implementazione di Akamai App & API Protector, che difende le applicazioni web e le API da attacchi DDoS, bot e a livello di applicazione, ha fornito a Bradesco un modello di sicurezza ancora più proattivo.

"Akamai ci consente di analizzare il comportamento dei criminali prima che diventi un attacco. Tutto ciò ha cambiato le regole del gioco: ora possiamo reagire rapidamente e persino prevedere le successive mosse dei criminali", ha affermato Viana.

Assorbendo le minacce sull'edge, App & API Protector ha ridotto la superficie di attacco di Bradesco, ha migliorato le performance e ha ridotto i costi dell'infrastruttura. Grazie al caching del traffico statico e alla riduzione del carico dei server, Bradesco ha ridotto i costi offrendo ai clienti un accesso più rapido.

"L'infrastruttura di Akamai ha ridotto al minimo i rischi di downtime e migliorato notevolmente le user experience, garantendo la disponibilità di milioni di transazioni quotidiane", ha continuato.

Bradesco integra questa protezione con Akamai Account Protector, una soluzione che evita l'abuso e il controllo degli account utilizzando analisi comportamentali, rilevamento dei bot e apprendimento automatico per identificare e bloccare le attività fraudolente nel ciclo di vita di un account.

API Security ha migliorato la visibilità e i percorsi delle applicazioni

Akamai API Security offre una visibilità approfondita sul traffico delle API, mappando ciascun percorso delle API, rilevando anomalie e bloccando le chiamate dannose in tempo reale. Per Bradesco, la soluzione ha fornito le informazioni operative necessarie per rafforzare i sistemi di difesa e migliorare le applicazioni.

"Quando si verificano situazioni critiche, siamo in grado di rilevarle e risolverle rapidamente, evitando l'impatto sui nostri clienti", ha affermato Braz. 

Questa intelligence non solo migliora la sicurezza, ma contribuisce anche ad ottimizzare le user experience. "Siamo più consapevoli del percorso di ogni applicazione. Inoltre, possiamo migliorare le nostre applicazioni se è necessario gestire le vulnerabilità o le configurazioni delle API. In poche parole, API Security ci consente di migliorare le user experience", continua.

TrafficPeak ha centralizzato l'intelligence sulle minacce per una risposta più rapida

Bradesco ha inoltre implementato Akamai TrafficPeak, una piattaforma che centralizza la telemetria e applica un'intelligence sulle minacce basata sull'intelligenza artificiale per velocizzare le operazioni di rilevamento e risposta alle minacce.  

Grazie a informazioni pre-analizzate e basate sul comportamento, i team addetti alla sicurezza di Bradesco ottimizzano il loro tempo grazie all'accesso diretto a dati granulari associati ai casi di utilizzo piuttosto che all'analisi di dati non elaborati. Al contrario, agiscono rapidamente in base ad un'intelligence pronta all'uso, rafforzando la risposta agli incidenti e riducendo i costi operativi.

Espandere le attività aziendali su una base sicura e in continua evoluzione

Bradesco ha ridotto la superficie di attacco, ha migliorato la velocità di risposta e ha ottimizzato la sicurezza e le user experience con Akamai. Inoltre, aspetto altrettanto importante, ha acquisito un fattore trainante della crescita aziendale.

Guardando al futuro, Bradesco è convinta che i suoi sistemi di difesa continueranno ad evolversi. Con un partner che si adatta continuamente alle minacce più recenti, la banca può mantenere la fiducia, sostenere la sua crescita e mantenersi un passo avanti rispetto ai criminali di domani.

"Con Akamai, possiamo combinare protezione e performance. Ciò ci consente di innovarci senza compromettere le user experience", ha concluso Braz.

Mi chiamo Wanderley Siqueira Viana e lavoro per Bradesco da otto anni. Oggi sono responsabile della cybersecurity e mi occupo principalmente degli strumenti di sicurezza.

La tecnologia si evolve, in meglio o in peggio. Così come noi utilizziamo ChatGPT per fare ricerche e l'AI generativa per svolgere diverse attività, lo fanno anche i criminali, che utilizzano sempre di più l'intelligenza artificiale per sferrare attacchi mirati più avanzati rispetto a quelli a cui siamo abituati. Si tratta di un ambiente molto dinamico. Gli attacchi si evolvono ogni giorno. Abbiamo quindi cercato una soluzione in grado di adattarsi al nostro ambiente, perché gli attacchi sono in continua evoluzione.

Akamai ha questa caratteristica: assorbe tutti gli attacchi prima che arrivino alla mia infrastruttura, riducendo i costi complessivi. La centralizzazione della soluzione con Akamai ci ha consentito di ottenere visibilità e un notevole vantaggio operativo. Oggi i team addetti alla sicurezza non solo ricevono più dati da analizzare, ma anche analisi pronte per l'uso e personalizzate per la nostra azienda.

Quando collaboriamo con partner in grado di fornire soluzioni che fungono da misure preventive, abbiamo la flessibilità di considerare anche altri aspetti. Ora abbiamo la possibilità di reagire più velocemente. Non solo per me è più facile rilevare le minacce, ma posso agire in modo proattivo. Oggi, riesco a bloccare molti eventi prima ancora che si verifichino.

Stiamo anche riducendo notevolmente i nostri costi operativi. Il miglior consiglio che posso dare a tutte le aziende che intraprendono questo percorso è esaminare il proprio ambiente, capire le proprie attività, comprendere i percorsi intrapresi e stilare di conseguenza un piano d'azione. Non bisogna pensare solo alle soluzioni, ma alle giuste partnership.

Abbiamo bisogno di partner in grado di sostenerci nei momenti difficili e in quelli felici. Dobbiamo essere predittivi e pensare come i detective. Credo che questa sia il grande vantaggio di collaborare con Akamai: la sua capacità di comprendere le difficoltà delle nostre attività, di capire la nostra situazione e le nostre sfide e di lavorare instancabilmente per dimostrare il valore della nostra azienda.

Informazioni su Bradesco Bank

Banco Bradesco S.A. è una società brasiliana di servizi finanziari con sede a Osasco, nello stato di São Paulo in Brasile. È il terzo istituto bancario per asset in Brasile e America Latina. È anche una delle 50 banche che valgono di più al mondo.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi per il cloud computing e la cybersecurity che potenzia e protegge le attività aziendali online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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