Banco Bradesco

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Bradesco aumenta la protección de las API con Akamai

Uno de los principales bancos brasileños líder implementa la protección proactiva contra amenazas impulsadas por IA, mejorar la experiencia de los clientes y reducir los costes

Bradesco logo

Ubicación

São Paulo, Brasil

bradescobank.com

Sector

Servicios financieros

Resultados clave

  • Mayor seguridad para miles de API
  • Reducción de la superficie de ataque
  • Disminución de los costos de infraestructura

Soluciones

Account Protector
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Servir y proteger a millones de clientes

Bradesco es uno de los mayores bancos de Latinoamérica y un pilar del sistema financiero brasileño. Presta servicio a millones de clientes, administra una amplia red de socios y gestiona miles de API que impulsan los servicios e integraciones de los clientes. En un mundo en el que las instituciones financieras son objetivos de la ciberdelincuencia, Bradesco sabe que su reputación y existencia dependen de la confianza. Todos los días, el departamento de TI debe proteger los datos confidenciales y las transacciones financieras, al tiempo que garantiza que la experiencia digital sea sencilla y fluida.

Con la aceleración digital, una banca orientada a dispositivos móviles y la expansión global surgieron crecientes amenazas: desde intentos de fraude basados en IA hasta ataques de comportamiento sigiloso. Bradesco, en constante evolución y en busca de nuevos controles, se puso en contacto con Akamai, partner de confianza desde hace mucho tiempo. Con protección inteligente, visibilidad unificada y una plataforma global que evoluciona tan rápido como los atacantes, Bradesco ha pasado de una seguridad reactiva a una proactiva sin poner en peligro la experiencia del cliente.

Protegiendo un ecosistema bancario digital contra ataques basados en IA

El desafío de Bradesco era claro: proteger un ecosistema en expansión de aplicaciones y API, al tiempo que se garantizaban unas experiencias fluidas e intuitivas. "La seguridad eficaz protege sin estorbar. Cuanto menos fricciones haya en el recorrido del cliente, mejor", afirma Marlon Braz, director sénior de ciberseguridad de Bradesco.

El banco ya había invertido en la prevención avanzada del fraude a través de su plataforma basada en IA, que supervisa las transacciones en tiempo real para detectar y bloquear el fraude. Sin embargo, el panorama de amenazas iba en aumento. El banco observó cada vez más el uso sofisticado de la IA para ataques variables y "silenciosos" que buscaban eludir los controles. "Las amenazas han evolucionado con la IA y se han vuelto más sofisticadas, por lo que es esencial utilizar soluciones que vean lo que las defensas tradicionales se pierden", explica Marlon.

Bradesco comprende la necesidad de defensas que sigan el ritmo de la innovación, tanto las propias como las de los atacantes. "Una información precisa es fundamental para bloquear las actividades maliciosas. "Ir un paso por delante significa supervisar de cerca y, siempre que sea posible, anticiparse a los movimientos de los atacantes”, añade Marlon.

Elegir un partner de seguridad que satisfaga las necesidades y el tamaño de Bradesco

"Como banco, la seguridad es el núcleo de nuestro negocio. Solo existimos porque los clientes confían en nosotros para proteger sus datos y su dinero", explica Wanderley Viana, director sénior de ciberseguridad de Bradesco. Ese principio obligó al banco a encontrar un partner que pudiera adaptarse al crecimiento de su negocio, integrarse con su complejo entorno y evolucionar continuamente con nuevas protecciones, como defensas avanzadas de API.

Akamai era el candidato por naturaleza. El banco llevaba confiando en los servicios de distribución de contenido de Akamai durante más de 10 años, distribuyendo las aplicaciones más cerca de los clientes y reduciendo la latencia. Ahora, recurrieron a las soluciones de seguridad de Akamai para ampliar esa base.

Durante una rigurosa prueba de concepto de seis meses, Bradesco probó diferentes proveedores. La evaluación midió la visibilidad, la capacidad de detección, la adaptabilidad y la integración en el entorno de Bradesco. Akamai se destacó al detectar cada ataque del 'red team', adaptarse a rutas de ataque complejas y proporcionar el alcance necesario para atender a millones de usuarios.

"Elegimos a Akamai porque se integraba en nuestro entorno y cumplía mejor nuestros criterios de seguridad. Su inteligencia contra ciberamenazas nos permite actuar antes de que surjan los riesgos”, apunta Marlon.

Bradesco implementó una pila unificada de Akamai: App & API Protector, API Security, Account Protector y TrafficPeak. Juntos, centralizan la supervisión, protegen los recorridos de los clientes e identifican anomalías antes de que se conviertan en incidentes, con inteligencia integrada que evoluciona junto con las amenazas.

App & API Protector y Account Protector permitieron una defensa proactiva en tiempo real

La implementación de Akamai App & API Protector, que protege las aplicaciones web y las API contra ataques DDoS, bots y a la capa de aplicación, permitió a Bradesco contar con un modelo de seguridad aún más proactivo.

"Akamai nos permite analizar el comportamiento de los atacantes antes de que logren su propósito. Eso cambió las reglas del juego: ahora podemos reaccionar rápidamente e incluso predecir los próximos movimientos de los atacantes", señala Wanderley.

Al absorber las amenazas en el Edge, App & API Protector ha disminuido la superficie de ataque de Bradesco, mejorado el rendimiento y reducido los costes de infraestructura. Al almacenar en caché el tráfico estático y disminuir la carga de los servidores, Bradesco ha reducido los costes al tiempo que proporciona a los clientes un acceso más rápido.

"La infraestructura de Akamai ha minimizado el riesgo de tiempo de inactividad y mejorado considerablemente la experiencia de nuestros usuarios al garantizar la disponibilidad en millones de transacciones diarias", añade.

Bradesco complementa esta protección con Akamai Account Protector. Esta solución evita el uso indebido y el robo de cuentas mediante el uso de análisis de comportamiento, detección de bots y aprendizaje automático para identificar y detener la actividad fraudulenta a lo largo del ciclo de vida de una cuenta.

API Security mejora de la visibilidad y los recorridos de las aplicaciones

Akamai API Security proporciona una gran visibilidad del tráfico de API, mediante la asignación de cada recorrido de API, la detección de anomalías y el bloqueo de llamadas maliciosas en tiempo real. Para Bradesco, proporciona la información operativa necesaria para reforzar las defensas y mejorar las aplicaciones.

«Cuando surgen situaciones críticas, podemos detectarlas y resolverlas rápidamente, evitando cualquier impacto en nuestros clientes», señaló Braz.

Esa inteligencia no solo mejora la seguridad, sino que también ayuda a optimizar la experiencia de los usuarios. "Comprendemos mejor el recorrido de cada aplicación. Además, podemos mejorar nuestras aplicaciones si es necesario abordar las vulnerabilidades o configuraciones de las API. En resumidas cuentas: API Security nos permite mejorar la experiencia del usuario", añade.

TrafficPeak centraliza la inteligencia contra ciberamenazas para ofrecer una respuesta más rápida

Bradesco también implementó Akamai TrafficPeak, una plataforma que centraliza la telemetría y aplica inteligencia de amenazas basada en IA para una detección y respuesta más rápida.

Con información previamente analizada y basada en el comportamiento, los equipos de seguridad de Bradesco optimizan su tiempo accediendo directamente a datos granulares asociados a casos de uso en lugar de analizar datos sin procesar. En su lugar, actúan rápidamente con inteligencia ya preparada, lo que refuerza la respuesta ante incidentes y reduce los costes operativos.

Crecimiento del negocio sobre una base segura y en continua evolución

Bradesco ha reducido la superficie de ataque, aumentado la velocidad de respuesta y mejoró tanto la seguridad como la experiencia del usuario con Akamai. Y lo que es igual de importante: el departamento de TI ha conseguido un impulsor empresarial.

De cara al futuro, Bradesco confía en que sus defensas seguirán evolucionando. Con un partner que se adapta continuamente a las amenazas más recientes, el banco puede mantener la confianza, respaldar el crecimiento y mantenerse un paso por delante de los atacantes del futuro.

"Con Akamai, combinamos protección y rendimiento. Esto nos permite innovar sin comprometer la experiencia del usuario", concluye Marlon.

Banco Bradesco

Mi nombre es Wanderley Siqueira Viana y llevo ocho años en Bradesco. Hoy en día, soy gerente de ciberseguridad, enfocado principalmente en herramientas de seguridad.

La tecnología evoluciona para bien o para mal. Así como nosotros usamos ChatGPT para investigar o recurrimos a la IA generativa para hacer varias cosas, los atacantes también la están aprovechando. La utilizan cada vez más para lanzar ataques dirigidos que son mucho más avanzados de lo que estamos acostumbrados. Es un entorno muy dinámico. Los ataques evolucionan todos los días. Por eso, buscamos una solución que pudiera adaptarse a nuestro entorno, porque los ataques evolucionan continuamente.

Akamai tiene esta característica: absorbe todos los ataques antes de que lleguen a mi infraestructura, lo que reduce mis costos generales de infraestructura. Centralizar la solución con Akamai nos brindó visibilidad y se tradujo en una ganancia operacional significativa. Hoy en día, los equipos de seguridad no solo reciben más datos que necesitan analizar, sino que ya reciben análisis listos para usar y adaptados a nuestro negocio.

Cuando trabajamos con socios que pueden ofrecer soluciones preventivas, tenemos la flexibilidad para enfocarnos también en otras cosas. Así que ahora contamos con la capacidad de reaccionar más rápido. No solo es más fácil detectar las amenazas, sino que también me permite ser proactivo. Hoy en día, bloqueo muchas cosas antes de que siquiera sucedan.

Estamos reduciendo significativamente nuestros costos operativos. El mejor consejo que puedo dar a todas las empresas que emprenden este viaje es que se miren bien a sí mismas, comprendan su negocio, entiendan sus procesos y tracen su plan a partir de ahí. Y piensen más allá de las soluciones; piensen en crear una alianza.

Necesitamos socios que estén a nuestro lado tanto en los momentos difíciles como en los felices. Necesitamos ser predictivos y pensar como detectives. Considero que este es el principal elemento diferenciador de Akamai. Esa entrega con el cliente para entender las dificultades de nuestro negocio. Comprendieron nuestra situación, nuestros desafíos, y trabajaron incansablemente para demostrar el valor que aportan a nuestra empresa.

Acerca del Banco Bradesco

Banco Bradesco S.A. es una compañía brasileña de servicios financieros con sede en Osasco, en el estado de São Paulo, Brasil. Es la tercera institución bancaria por activos en Brasil y Latinoamérica. También es uno de los 50 bancos de mayor valor del mundo.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, fundamentales para crecer de forma segura. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X y LinkedIn.

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