Banco Bradesco

Bradesco es uno de los mayores bancos de Latinoamérica y un pilar del sistema financiero brasileño. Presta servicio a millones de clientes, administra una amplia red de socios y gestiona miles de API que impulsan los servicios e integraciones de los clientes. En un mundo en el que las instituciones financieras son objetivos de la ciberdelincuencia, Bradesco sabe que su reputación y existencia dependen de la confianza. Todos los días, el departamento de TI debe proteger los datos confidenciales y las transacciones financieras, al tiempo que garantiza que la experiencia digital sea sencilla y fluida.
Con la aceleración digital, una banca orientada a dispositivos móviles y la expansión global surgieron crecientes amenazas: desde intentos de fraude basados en IA hasta ataques de comportamiento sigiloso. Bradesco, en constante evolución y en busca de nuevos controles, se puso en contacto con Akamai, partner de confianza desde hace mucho tiempo. Con protección inteligente, visibilidad unificada y una plataforma global que evoluciona tan rápido como los atacantes, Bradesco ha pasado de una seguridad reactiva a una proactiva sin poner en peligro la experiencia del cliente.