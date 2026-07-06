Banco Bradesco

"Como banco, la seguridad es el núcleo de nuestro negocio. Solo existimos porque los clientes confían en nosotros para proteger sus datos y su dinero", explica Wanderley Viana, director sénior de ciberseguridad de Bradesco. Ese principio obligó al banco a encontrar un partner que pudiera adaptarse al crecimiento de su negocio, integrarse con su complejo entorno y evolucionar continuamente con nuevas protecciones, como defensas avanzadas de API.

Akamai era el candidato por naturaleza. El banco llevaba confiando en los servicios de distribución de contenido de Akamai durante más de 10 años, distribuyendo las aplicaciones más cerca de los clientes y reduciendo la latencia. Ahora, recurrieron a las soluciones de seguridad de Akamai para ampliar esa base.

Durante una rigurosa prueba de concepto de seis meses, Bradesco probó diferentes proveedores. La evaluación midió la visibilidad, la capacidad de detección, la adaptabilidad y la integración en el entorno de Bradesco. Akamai se destacó al detectar cada ataque del 'red team', adaptarse a rutas de ataque complejas y proporcionar el alcance necesario para atender a millones de usuarios.

"Elegimos a Akamai porque se integraba en nuestro entorno y cumplía mejor nuestros criterios de seguridad. Su inteligencia contra ciberamenazas nos permite actuar antes de que surjan los riesgos”, apunta Marlon.

Bradesco implementó una pila unificada de Akamai: App & API Protector, API Security, Account Protector y TrafficPeak. Juntos, centralizan la supervisión, protegen los recorridos de los clientes e identifican anomalías antes de que se conviertan en incidentes, con inteligencia integrada que evoluciona junto con las amenazas.