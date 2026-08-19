Wanderley Siqueira Vianaです。Bradescoに8年間勤務しています。現在、主にセキュリティツールを取り扱うサイバーセキュリティマネージャーを勤めています。



テクノロジーの進歩には良い面と悪い面があります。リサーチにChatGPTを利用するなど、私たちは様々な用途に生成AIを利用していますが、攻撃者も同じように生成AIを利用しています。彼らは生成AIを活用して、これまで以上に高度な標的型攻撃を実行するようになっています。 それは非常にダイナミックな環境です。攻撃は日々進化しています。 攻撃は常に進化しており、私たちは自行の環境に適用できる解決方法を模索していました。



Akamaiには優れた特徴があります。当行のインフラに達する前にすべての攻撃を吸収できるため、インフラ全体のコストを削減できるのです。Akamaiのソリューションを集中管理することで可視性が向上し、大幅な運用効率の改善につながりました。 今日のセキュリティチームは、分析すべきデータを大量に受け取るだけでなく、自組織の事業に合わせて作成された分析結果も受け取っています。



予防策となるソリューションを提供できるパートナーと協力すれば、他の課題にも目を向ける余裕が生まれます。そのため、より迅速な対応が可能になりました。 脅威を検知しやすくなるだけでなく、事前に予防策を講じることができます。今では、多くを未然に防ぐことができます。



運営コストも大幅に削減できています。この取り組みを始めるすべての企業へのアドバイスは、自分自身をよく見つめ、自社のビジネスやプロセスを理解してから、計画を立てることです。そして、解決策だけでなく、パートナーシップについても考えてみることです。



私たちには、苦しい時も良い時も寄り添ってくれるパートナーが必要です。予測力を高め、探偵のように考える必要があります。それこそが、Akamaiを活用する大きなメリットだと私は思います。顧客との関わりを通じて、自社のビジネスの課題を理解するのです。Akamaiは私たちの状況や課題を理解し、私たちのビジネスに価値をもたらすために尽力してくれました。