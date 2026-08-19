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Bradesco、Akamaiを活用してAPI保護を強化

ブラジルの大手銀行が、AIを利用した脅威に対するプロアクティブなセキュリティの実装、顧客体験の強化、コスト削減を実現

Bradescoのロゴ

所在地

ブラジル、サンパウロ
bradescobank.com

業種

金融サービス

主な効果

  • 何千ものAPIをより安全に保護
  • アタックサーフェスを縮小
  • インフラコストを削減

ソリューション

セキュリティ

製品

Account Protector API Security App & API Protector TrafficPeak

数百万人の顧客にサービスを提供し、保護する

Bradescoは、ラテンアメリカ最大級の銀行の1つであり、ブラジルの金融システムを支える重要な存在です。数百万人の顧客へのサービスの提供、膨大なパートナーネットワークの管理、顧客サービスや連携を支える数千ものAPIの運用を行っています。金融機関がサイバー犯罪の標的になる現代において、Bradescoは自行の評判と存続が信頼に依存していることを強く認識しています。日々、機密データの保護と金融取引の安全を確保しつつ、シンプルでスムーズなデジタル体験を保証しなければなりません。

デジタル化の加速、モバイルファーストの銀行サービス、グローバルな事業拡大に伴い、AIを活用した不正行為から検知を逃れる巧妙な行動ベースの攻撃まで、新たな脅威が登場しています。常に進化を続け、新たな管理手法の模索を続けるBradescoは、長年の信頼できるパートナーであるAkamaiに協力を求めました。Bradescoは、攻撃者を同じスピードで進化するインテリジェントな保護機能、統合的な可視性、グローバルなプラットフォームを活用して、顧客体験を損なうことなく、リアクティブなセキュリティからプロアクティブなセキュリティへの移行を達成しました。

AIを活用した攻撃からデジタルファーストの銀行のエコシステムを守る

Bradescoが直面した課題は明らかでした。広範囲に乱立するアプリケーションとAPIのエコシステムを守りながらも、ユーザーにスムーズで使いやすい体験を提供することでした。「効果的なセキュリティとは、利用者の妨げになることなく保護を実現することです。顧客体験上の摩擦は少ないほど望ましいのです」と、BradescoのCybersecurity Senior ManagerのMarlon Braz氏は述べています。

同行は、AIを活用したプラットフォームを通じて、リアルタイムに取引を監視し、不正行為を検知・阻止する最先端の不正防止対策に既に投資済みでした。しかし、脅威の状況はますます深刻化していました。同行は、セキュリティ対策の回避を狙う可変式で「隠ぺい型」の攻撃のための、AIを悪用した高度な手法が増加傾向にあることを認識していました。Braz氏はこう述べています。「AIの進化に伴い、脅威もより高度化しており、従来の防御手段では見逃してしまう脅威を検出できるソリューションの活用が不可欠です」。

Bradescoは、同行のイノベーションと攻撃者のイノベーションの両方に対応できる防御手段の必要性を理解しています。「悪性アクティビティを阻止するには、精度の高い知見が不可欠です。先手を打つには、状況を常に監視し、攻撃の動きを可能な限り予測する必要があります」と、同氏は述べています。

Bradescoのニーズと規模に相応しいセキュリティパートナーの選定

「銀行にとって、セキュリティは事業の根幹です。銀行が存在できるのは、銀行によるデータと預金の保護に対する顧客の信頼があるからです」と、BradescoのCybersecurity Senior Manager、Wanderley Viana氏は説明しています。こうした理念から、事業の成長に合わせて拡張でき、複雑な環境に統合でき、高度なAPI防御手段などの新しい保護を用いた継続的な発展がのぞめるパートナーを探し始めました。

Akamaiは最有力候補でした。それまで同行は10年以上にわたり、Akamaiのコンテンツ配信サービスを活用して、アプリケーションを顧客に近づけてレイテンシーを短縮してきました。そのため、今回はAkamaiのセキュリティソリューションを活用して、その基盤をさらに拡大することを目指しました。

Bradescoは、6か月間にわたる厳格な概念実証テストを行い、複数のプロバイダーを比較検証しました。この評価では、可視性、検知能力、適応性、Bradesco環境への統合性が測定されました。Akamaiは、すべての擬似サイバー攻撃の検知、複雑な攻撃経路への対応、数百万人ものユーザーに対応できる広大なネットワーク基盤の提供を実現した点で際立っていました。

「Bradescoの環境にシームレスに統合でき、最もセキュリティ要件を満たしていたため、当行はAkamaiを選択しました。Akamaiの脅威インテリジェンスを利用すれば、リスクが発生する前に行動を起こせます」と、Braz氏は述べました。

Bradescoは、App & API Protector、API Security、Account Protector、TrafficPeakといったAkamaiの統合スタックを導入しました。これらのソリューションを活用して、監視の集約、顧客体験の保護、インシデント発生前の異常検知を行います。脅威の進化に伴って進化する組み込みインテリジェンスも備わっています。

App & API Protectorがリアルタイムかつプロアクティブな防御を可能にする

DDoS、ボット、アプリケーション層攻撃からWebアプリケーションとAPIを保護するAkamai App & API Protectorの導入により、プロアクティブなセキュリティ対策を講じることができるようになりました。

「Akamaiを利用すれば、攻撃が実際に起こる前に脅威アクターのふるまいを分析できます。それによって状況が大きく変わりました。今では迅速に対応できるだけでなく、攻撃の次の動きを予測することもできるようになりました」と、Viana氏は述べています。

App & API Protectorは脅威をエッジで遮断するため、アタックサーフェスが縮小され、パフォーマンスが向上し、インフラコストを削減できました。静的トラフィックのキャッシュ化とサーバー負荷の軽減により、コスト削減を実現すると同時に、より高速な顧客アクセスを実現しました。

「Akamaiのインフラは、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えて、毎日数百万件ものトランザクションに対する可用性を確保することで、ユーザーの体験を大きく向上させました」と述べています。

Bradescoでは、この保護機能をAkamai Account Protectorで補完しています。このソリューションでは、アカウントのライフサイクル全体を通じて不正行為を特定・阻止するために、行動分析、ボット検知、機械学習を活用して、アカウントの不正利用や乗っ取りを防ぐことができます。

API Securityが可視性とアプリケーションの動作プロセスを改善

AkamaiのAPI Securityなら、APIトラフィックの詳細な可視化、各APIの動作のマッピング、異常の検知、悪性コールのリアルタイムの阻止を実現できます。Bradescoにとって、これは防御力の強化とアプリケーションの改善に必要な運用上の知見の提供につながりました。

「重大な事態が発生した場合でも、迅速に検知して解決することで、顧客への影響を回避することができます」と、Braz氏は述べています。 

そのインテリジェンスは、セキュリティの強化だけでなく、ユーザー体験の最適化にも役立ちます。「各アプリケーションのプロセスの理解が深まります。さらに、APIの脆弱性や設定に問題があれば、アプリケーションの改善を行うことができます。簡単に言えば、APIセキュリティはユーザー体験の向上に有効なのです」。

TrafficPeakが脅威インテリジェンスを集中管理して迅速な対応を実現

Bradescoは、テレメトリデータの一元管理とAIを活用した脅威インテリジェンスを適用して、より迅速な検知と対応を実現するプラットフォーム、Akamai TrafficPeakも導入しました。  

事前分析済みのふるまいに基づく知見を利用することにより、生データを分析するのではなく、ユースケースに関連する詳細なデータに直接アクセスできるため、時間を効率的に活用できます。既存のインテリジェンスを迅速に活用できるため、インシデント対応を強化できるだけでなく、運用コストも削減できます。

セキュリティが確保された進化する基盤でビジネスを拡大

Akamaiのテクノロジーを利用して、Bradescoはアタックサーフェスの縮小、応答速度の向上、セキュリティおよびユーザー体験の強化を実現しました。同時に、ビジネスを支援する基盤を獲得したことも大きなポイントでした。

Bradescoの防御体制が今後もいっそう強化されていくことは間違いありません。最新の脅威に常に適応できるパートナーと協力することで、同行は信頼と成長を維持して、将来の攻撃にも先手を打つことができます。

「Akamaiとの提携により、セキュリティとパフォーマンスの両立が可能になりました。ユーザー体験を犠牲にすることなくイノベーションを実現できます」と、Braz氏は結んでいます。

Wanderley Siqueira Vianaです。Bradescoに8年間勤務しています。現在、主にセキュリティツールを取り扱うサイバーセキュリティマネージャーを勤めています。

テクノロジーの進歩には良い面と悪い面があります。リサーチにChatGPTを利用するなど、私たちは様々な用途に生成AIを利用していますが、攻撃者も同じように生成AIを利用しています。彼らは生成AIを活用して、これまで以上に高度な標的型攻撃を実行するようになっています。 それは非常にダイナミックな環境です。攻撃は日々進化しています。 攻撃は常に進化しており、私たちは自行の環境に適用できる解決方法を模索していました。

Akamaiには優れた特徴があります。当行のインフラに達する前にすべての攻撃を吸収できるため、インフラ全体のコストを削減できるのです。Akamaiのソリューションを集中管理することで可視性が向上し、大幅な運用効率の改善につながりました。 今日のセキュリティチームは、分析すべきデータを大量に受け取るだけでなく、自組織の事業に合わせて作成された分析結果も受け取っています。  

予防策となるソリューションを提供できるパートナーと協力すれば、他の課題にも目を向ける余裕が生まれます。そのため、より迅速な対応が可能になりました。 脅威を検知しやすくなるだけでなく、事前に予防策を講じることができます。今では、多くを未然に防ぐことができます。

運営コストも大幅に削減できています。この取り組みを始めるすべての企業へのアドバイスは、自分自身をよく見つめ、自社のビジネスやプロセスを理解してから、計画を立てることです。そして、解決策だけでなく、パートナーシップについても考えてみることです。   

私たちには、苦しい時も良い時も寄り添ってくれるパートナーが必要です。予測力を高め、探偵のように考える必要があります。それこそが、Akamaiを活用する大きなメリットだと私は思います。顧客との関わりを通じて、自社のビジネスの課題を理解するのです。Akamaiは私たちの状況や課題を理解し、私たちのビジネスに価値をもたらすために尽力してくれました。 

Bradesco Bankについて

Banco Bradesco S.A.は、ブラジル・サンパウロ州オザスコに本社をおく金融サービス企業です。ブラジルおよびラテンアメリカにおいて、資産規模で第3位の銀行機関です。世界で最も価値のある銀行50行のうちの1行でもあります。

Akamaiについて

Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコスト効率を実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.com/ja および akamai.com/ja/blog をご覧いただくか、XLinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

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