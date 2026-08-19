Bradescoは、ラテンアメリカ最大級の銀行の1つであり、ブラジルの金融システムを支える重要な存在です。数百万人の顧客へのサービスの提供、膨大なパートナーネットワークの管理、顧客サービスや連携を支える数千ものAPIの運用を行っています。金融機関がサイバー犯罪の標的になる現代において、Bradescoは自行の評判と存続が信頼に依存していることを強く認識しています。日々、機密データの保護と金融取引の安全を確保しつつ、シンプルでスムーズなデジタル体験を保証しなければなりません。
デジタル化の加速、モバイルファーストの銀行サービス、グローバルな事業拡大に伴い、AIを活用した不正行為から検知を逃れる巧妙な行動ベースの攻撃まで、新たな脅威が登場しています。常に進化を続け、新たな管理手法の模索を続けるBradescoは、長年の信頼できるパートナーであるAkamaiに協力を求めました。Bradescoは、攻撃者を同じスピードで進化するインテリジェントな保護機能、統合的な可視性、グローバルなプラットフォームを活用して、顧客体験を損なうことなく、リアクティブなセキュリティからプロアクティブなセキュリティへの移行を達成しました。