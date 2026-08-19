Bradesco ist eine der größten Banken Lateinamerikas und eine tragende Säule des brasilianischen Finanzsystems. Das Unternehmen betreut Millionen von Kunden, unterhält ein umfangreiches Partnernetzwerk und verwaltet Tausende von APIs, die Kundenservices und Integrationen unterstützen. In einer Welt, in der Finanzinstitute zur Zielscheibe von Cyberkriminalität werden, ist sich Bradesco bewusst, dass sein Ruf und seine Existenz von Vertrauen abhängen. Jeden Tag muss das Unternehmen sensible Daten und Finanztransaktionen schützen und dabei sicherstellen, dass seine digitalen Kundenerlebnisse einfach und nahtlos bleiben.
Angesichts von digitaler Beschleunigung, Mobile‑First-Banking und globaler Expansion nahmen auch die Bedrohungen zu: von KI‑gestützten Betrugsversuchen bis hin zu heimlichen Verhaltensexploits. Deshalb wandte sich Bradesco, das sich ständig weiterentwickelt und nach neuen Kontrollen sucht, an seinen langjährigen, bewährten Partner Akamai. Dank intelligenter Schutzmaßnahmen, einheitlicher Transparenz und einer globalen Plattform, die sich genauso schnell weiterentwickelt wie Angreifer, gelang Bradesco der Übergang von reaktiver zu proaktiver Sicherheit, ohne dabei das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.