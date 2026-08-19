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Bradesco verbessert den Schutz seiner APIs mit Akamai

Eine führende brasilianische Bank hat proaktiven Schutz vor KI‑basierten Bedrohungen implementiert, das Kundenerlebnis verbessert und gleichzeitig die Kosten gesenkt.

Bradesco-Logo

Standort

São Paulo, Brasilien
bradescobank.com

Branche

Finanzdienstleistungen

Die wichtigsten Vorteile

  • Gesteigerter Schutz für Tausende von APIs
  • Reduzierte Angriffsfläche
  • Geringere Infrastrukturkosten

Lösung

Sicherheit

Produkte

Account Protector API Security App & API Protector TrafficPeak

Services und Schutz für Millionen von Kunden

Bradesco ist eine der größten Banken Lateinamerikas und eine tragende Säule des brasilianischen Finanzsystems. Das Unternehmen betreut Millionen von Kunden, unterhält ein umfangreiches Partnernetzwerk und verwaltet Tausende von APIs, die Kundenservices und Integrationen unterstützen. In einer Welt, in der Finanzinstitute zur Zielscheibe von Cyberkriminalität werden, ist sich Bradesco bewusst, dass sein Ruf und seine Existenz von Vertrauen abhängen. Jeden Tag muss das Unternehmen sensible Daten und Finanztransaktionen schützen und dabei sicherstellen, dass seine digitalen Kundenerlebnisse einfach und nahtlos bleiben.

Angesichts von digitaler Beschleunigung, Mobile‑First-Banking und globaler Expansion nahmen auch die Bedrohungen zu: von KI‑gestützten Betrugsversuchen bis hin zu heimlichen Verhaltensexploits. Deshalb wandte sich Bradesco, das sich ständig weiterentwickelt und nach neuen Kontrollen sucht, an seinen langjährigen, bewährten Partner Akamai. Dank intelligenter Schutzmaßnahmen, einheitlicher Transparenz und einer globalen Plattform, die sich genauso schnell weiterentwickelt wie Angreifer, gelang Bradesco der Übergang von reaktiver zu proaktiver Sicherheit, ohne dabei das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.

Schutz eines Digital‑First-Ökosystems vor KI‑gestützten Angriffen

Die Herausforderung für Bradesco war klar: Die Bank musste ein weitverzweigtes Ökosystem aus Anwendungen und APIs schützen und gleichzeitig reibungslose, nutzerfreundliche Erlebnisse gewährleisten. „Effektive Sicherheit schützt, ohne im Weg zu stehen. Je weniger Probleme in der Customer Journey entstehen, desto besser“, so Marlon Braz, Cybersecurity Senior Manager bei Bradesco.

Die Bank hatte bereits in fortschrittliche Betrugsprävention über ihre KI‑gestützte Plattform investiert, die Transaktionen in Echtzeit überwacht, um Betrugsversuche zu erkennen und zu blockieren. Doch die Bedrohungslage spitzte sich zu. Die Bank beobachtete zunehmend den ausgeklügelten Einsatz von KI für variable und „stille“ Angriffe, die Kontrollen umgehen sollten. „Bedrohungen haben sich mit KI weiterentwickelt und sind raffinierter geworden. Deshalb brauchen wir heute unbedingt Lösungen, die das erkennen, was herkömmliche Abwehrmaßnahmen übersehen“, erklärt Braz.

Bradesco ist sich der Notwendigkeit von Abwehrmaßnahmen bewusst, die mit der Innovation Schritt halten – sowohl mit der eigenen als auch mit der von Cyberkriminellen. „Präzise Erkenntnisse sind entscheidend, um schädliche Aktivitäten zu blockieren. Um immer einen Schritt voraus zu sein, benötigen wir eine genaue Überwachung und müssen wann immer möglich die Schritte der Angreifer vorhersehen“, so Braz.

Auswahl eines Sicherheitspartners, der Bradescos Anforderungen und Größe gerecht wird

„Als Bank ist Sicherheit der Kern unseres Geschäfts. Wir existieren nur, weil Kunden darauf vertrauen, dass wir ihre Daten und ihr Geld schützen“, erklärt Wanderley Viana, Cybersecurity Senior Manager bei Bradesco. Dieser Grundsatz veranlasste die Bank dazu, sich einen Partner zu suchen, der mit ihrem Geschäft mitwachsen, sich in ihre komplexe Umgebung integrieren und sich kontinuierlich weiterentwickeln kann – beispielsweise durch neue Schutzmaßnahmen wie fortschrittliche API‑Abwehrmechanismen.

Akamai war hierfür ein naheliegender Kandidat. Die Bank nutzte bereits seit mehr als 10 Jahren die Akamai-Services zur Inhaltsbereitstellung, um Anwendungen näher an Kunden zu bringen und die Latenz zu reduzieren. Und nun bewertete sie die Sicherheitslösungen von Akamai, um diese Grundlage zu erweitern.

Im Rahmen eines strengen, sechsmonatigen Proof-of-Concept testete Bradesco verschiedene Anbieter. Bei der Bewertung wurden Transparenz, Erkennungsleistung, Anpassungsfähigkeit und die Integration in die Bradesco-Umgebung gemessen. Akamai stach dabei hervor, da es jeden Red‑Team-Angriff erkannte, sich an komplexe Angriffspfade anpasste und die erforderliche Reichweite bot, um Millionen von Nutzern zu bedienen.

„Wir haben uns für Akamai entschieden, weil es sich in unsere Umgebung integrieren ließ und unsere Sicherheitskriterien am besten erfüllte. Dank der Threat Intelligence von Akamai können wir handeln, bevor Risiken entstehen“, so Braz.

Bradesco implementierte einen einheitlichen Akamai-Stack: App & API Protector, API Security, Account Protector und TrafficPeak. Gemeinsam zentralisieren sie die Überwachung, schützen Customer Journeys und identifizieren Anomalien, bevor sie zu Vorfällen werden – mit integrierten intelligenten Funktionen, die sich parallel zu Bedrohungen weiterentwickeln.

App & API Protector ermöglicht proaktive Echtzeitverteidigung

Durch den Einsatz von Akamai App & API Protector, das Webanwendungen und APIs vor DDoS‑Attacken, Bots und Angriffen auf Anwendungsebene schützt, konnte Bradesco ein noch proaktiveres Sicherheitsmodell aufbauen.

„Mit Akamai können wir das Verhalten von Angreifern analysieren, noch bevor es zu einem Angriff kommt. Das hat alles verändert: Jetzt können wir schnell reagieren und sogar die nächsten Schritte der Angreifer vorhersagen“, sagt Viana.

Indem Bedrohungen an der Edge abgewehrt werden, reduziert App & API Protector die Angriffsfläche von Bradesco, verbessert die Performance und senkt die Infrastrukturkosten. Und indem statischer Traffic zwischengespeichert und die Serverlast reduziert wird, konnte Bradesco Kosten senken und seinen Kunden gleichzeitig einen schnelleren Zugriff ermöglichen.

„Die Akamai-Infrastruktur hat das Ausfallrisiko minimiert und das Nutzererlebnis erheblich verbessert, indem sie die Verfügbarkeit bei Millionen täglichen Transaktionen gewährleistet“, fährt er fort.

Bradesco ergänzt diesen Schutz durch Akamai Account Protector. Diese Lösung verhindert den Kontomissbrauch und -übernahmen, indem sie Verhaltensanalysen, Bot-Erkennung und maschinelles Lernen einsetzt, um betrügerische Aktivitäten während des gesamten Kontolebenszyklus zu identifizieren und zu unterbinden.

API Security verbessert Transparenz und Anwendungsjourneys

Akamai API Security bietet umfassende Einblicke in den API‑Traffic, ordnet jede API‑Journey zu, erkennt Anomalien und blockiert schädliche Aufrufe in Echtzeit. So erhält Bradesco betriebliche Einblicke, die zur Stärkung der Abwehrmaßnahmen und zur Verbesserung der Anwendungen erforderlich sind.

„Wenn kritische Situationen auftreten, können wir diese schnell erkennen und beheben, um Auswirkungen auf unsere Kunden zu vermeiden“, erklärt Braz.

Diese Erkenntnisse verbessern nicht nur die Sicherheit, sondern tragen auch zur Optimierung der Nutzererlebnisse bei. „Wir können die Journey jeder Anwendung besser verstehen. Außerdem können wir unsere Anwendungen verbessern, wenn API‑Schwachstellen oder -Konfigurationsprobleme behoben werden müssen. Einfach ausgedrückt: Mit API Security können wir das Nutzererlebnis verbessern“, fährt er fort.

TrafficPeak – zentrale Threat Intelligence Bedrohungsinformationen für eine schnellere Reaktion

Bradesco hat außerdem Akamai TrafficPeak implementiert, eine Plattform, die Telemetriedaten zentralisiert und KI‑gestützte Threat Intelligence nutzt, um eine schnellere Erkennung und Reaktion zu ermöglichen.

Mithilfe vorab analysierter, verhaltensbasierter Einblicke optimieren die Bradesco-Sicherheitsteams ihre Arbeitszeit, indem sie direkt auf detaillierte Daten zugreifen können, die mit konkreten Anwendungsfällen verknüpft sind, anstatt manuell Rohdaten zu analysieren. So können sie schnell auf einsatzbereite Erkenntnisse reagieren, was die Vorfallsreaktion verbessert und die Betriebskosten senkt.

Wachstum mit einer sicheren Grundlage, die sich weiterentwickelt

Mit Akamai hat Bradesco seine Angriffsfläche verringert, die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert und sowohl die Sicherheit als auch das Nutzererlebnis optimiert. Ebenso wichtig ist, dass das Unternehmen damit sein Geschäft unterstützen kann.

Mit Blick auf die Zukunft ist Bradesco zuversichtlich, dass sich seine Abwehrmaßnahmen noch weiterentwickeln werden. Mit einem Partner, der sich kontinuierlich an die neuesten Bedrohungen anpasst, kann die Bank das Vertrauen aufrechterhalten, das Wachstum fördern und den Angreifern von morgen immer einen Schritt voraus sein.

„Mit Akamai verbinden wir Schutz und Performance. So können wir die Innovation vorantreiben, ohne dabei das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen“, schließt Braz ab.

Mein Name ist Wanderley Siqueira Viana und ich bin seit acht Jahren bei Bradesco tätig. Heute bin ich als Cybersicherheitsmanager hauptsächlich für Sicherheitstools zuständig.

Technologie entwickelt sich ständig weiter – und das hat Vor- und Nachteile. Genauso wie wir ChatGPT für Recherchen nutzen und generative KI für verschiedene Aufgaben einsetzen, nutzen auch Angreifer diese Technologien. Sie setzen sie zunehmend ein, um gezielte Angriffe durchzuführen, die ausgefeilter sind als das, was wir bisher gewohnt waren. Es handelt sich um ein sehr dynamisches Umfeld, in dem sich Angriffe täglich weiterentwickeln. Deshalb brauchten wir eine Lösung, die sich an unsere Umgebung anpassen lässt, wenn sich Bedrohungen verändern.

Akamai zeichnet sich dadurch aus, dass es alle Angriffe abfängt, bevor sie meine Infrastruktur erreichen, was meine Gesamtkosten für die Infrastruktur senkt. Indem wir unsere Lösung mit Akamai zentralisiert haben, erhalten wir heute mehr Transparenz und erhebliche betriebliche Vorteile. Sicherheitsteams erhalten heute nicht nur mehr Daten, die sie analysieren müssen, sondern sofort einsatzbereite, auf unser Geschäft zugeschnittene Analysen.

Wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, die präventive Lösungen anbieten, erhalten wir die nötige Flexibilität, um uns auch anderen Dingen zu widmen. So sind wir heute in der Lage, schneller zu reagieren. Ich kann heute nicht nur einfacher Bedrohungen erkennen, sondern auch proaktiv handeln. Heute blockiere ich viele Dinge, noch bevor sie überhaupt passieren.

Damit senken wir unsere Betriebskosten erheblich. Der beste Rat, den ich Unternehmen in dieser Situation geben kann, lautet: Sehen Sie sich Ihr Unternehmen genau an, verstehen Sie Ihr Geschäft und Ihre Prozesse und erstellen Sie auf dieser Grundlage einen Plan. Dabei sollten Sie über Lösungen hinausdenken und auch Partnerschaften berücksichtigen.

Wir brauchen Partner, die uns in schwierigen Zeiten, aber auch in glücklichen Momenten zur Seite stehen. Wir müssen vorausschauend handeln und wie Detektive denken. Ich glaube, dass genau darin der große Vorteil von Akamai liegt: in der engen Zusammenarbeit mit unserem Team, um die Schwierigkeiten unseres Geschäfts zu verstehen. Akamai hat unsere Situation und unsere Herausforderungen verstanden und unermüdlich daran gearbeitet, den Wert für unser Unternehmen aufzuzeigen.

Über die Bradesco Bank

Banco Bradesco S.A. ist ein brasilianischer Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Osasco im Bundesstaat São Paulo. Gemessen an der Bilanzsumme ist Bradesco das drittgrößte Bankinstitut in Brasilien und Lateinamerika. Zudem gehört die Bank zu den 50 wertvollsten Banken der Welt.

Über Akamai

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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