Mein Name ist Wanderley Siqueira Viana und ich bin seit acht Jahren bei Bradesco tätig. Heute bin ich als Cybersicherheitsmanager hauptsächlich für Sicherheitstools zuständig.



Technologie entwickelt sich ständig weiter – und das hat Vor- und Nachteile. Genauso wie wir ChatGPT für Recherchen nutzen und generative KI für verschiedene Aufgaben einsetzen, nutzen auch Angreifer diese Technologien. Sie setzen sie zunehmend ein, um gezielte Angriffe durchzuführen, die ausgefeilter sind als das, was wir bisher gewohnt waren. Es handelt sich um ein sehr dynamisches Umfeld, in dem sich Angriffe täglich weiterentwickeln. Deshalb brauchten wir eine Lösung, die sich an unsere Umgebung anpassen lässt, wenn sich Bedrohungen verändern.



Akamai zeichnet sich dadurch aus, dass es alle Angriffe abfängt, bevor sie meine Infrastruktur erreichen, was meine Gesamtkosten für die Infrastruktur senkt. Indem wir unsere Lösung mit Akamai zentralisiert haben, erhalten wir heute mehr Transparenz und erhebliche betriebliche Vorteile. Sicherheitsteams erhalten heute nicht nur mehr Daten, die sie analysieren müssen, sondern sofort einsatzbereite, auf unser Geschäft zugeschnittene Analysen.



Wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, die präventive Lösungen anbieten, erhalten wir die nötige Flexibilität, um uns auch anderen Dingen zu widmen. So sind wir heute in der Lage, schneller zu reagieren. Ich kann heute nicht nur einfacher Bedrohungen erkennen, sondern auch proaktiv handeln. Heute blockiere ich viele Dinge, noch bevor sie überhaupt passieren.



Damit senken wir unsere Betriebskosten erheblich. Der beste Rat, den ich Unternehmen in dieser Situation geben kann, lautet: Sehen Sie sich Ihr Unternehmen genau an, verstehen Sie Ihr Geschäft und Ihre Prozesse und erstellen Sie auf dieser Grundlage einen Plan. Dabei sollten Sie über Lösungen hinausdenken und auch Partnerschaften berücksichtigen.



Wir brauchen Partner, die uns in schwierigen Zeiten, aber auch in glücklichen Momenten zur Seite stehen. Wir müssen vorausschauend handeln und wie Detektive denken. Ich glaube, dass genau darin der große Vorteil von Akamai liegt: in der engen Zusammenarbeit mit unserem Team, um die Schwierigkeiten unseres Geschäfts zu verstehen. Akamai hat unsere Situation und unsere Herausforderungen verstanden und unermüdlich daran gearbeitet, den Wert für unser Unternehmen aufzuzeigen.