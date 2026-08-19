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Bradesco renforce la protection de ses API grâce à Akamai

Une grande banque brésilienne a mis en place une sécurité proactive contre les menaces alimentées par l'IA, amélioré l'expérience client et réduit les coûts

Logo Bradesco

Localisation géographique

São Paulo, Brésil
bradescobank.com

Secteur

Services financiers

Principaux impacts

  • Renforcement de la sécurité de milliers d'API
  • Réduction de la surface d'attaque
  • Baisse des coûts d'infrastructure

Solution

Sécurité

Produits

Account Protector API Security App & API Protector TrafficPeak

Accompagner et protéger des millions de clients

Bradesco est l'une des plus grandes banques d'Amérique latine et un pilier du système financier brésilien. Elle accompagne des millions de clients, administre un vaste réseau de partenaires et gère des milliers d'API qui alimentent ses services aux clients et ses intégrations. Dans un contexte où les institutions financières constituent des cibles privilégiées pour les cybercriminels, Bradesco sait que sa réputation, comme sa pérennité, repose sur la confiance. Chaque jour, la banque doit protéger des données sensibles et des transactions financières tout en garantissant des parcours digitaux simples et fluides.

L'accélération de la transformation digitale, l'essor des services bancaires axés sur le mobile et l'expansion internationale ont favorisé une montée en puissance des menaces, allant des tentatives de fraude assistées par l'IA aux attaques comportementales furtives. Dans une démarche d'amélioration continue de ses dispositifs de sécurité, Bradesco s'est tourné vers Akamai, son partenaire de confiance depuis de nombreuses années. Grâce à une protection intelligente, à une visibilité unifiée et à une plateforme mondiale capable de suivre l'évolution des attaquants, la banque est passée d'une approche d'intervention après coup à une stratégie de sécurité proactive, sans compromettre l'expérience client.

Sécuriser un écosystème bancaire digital face aux attaques propulsées par l'IA

Bradesco était confronté à un défi de taille : protéger un vaste écosystème d'applications et d'API tout en préservant la fluidité et la convivialité de l'expérience utilisateur. « Une sécurité efficace protège sans créer de friction. Plus le parcours client est fluide, mieux c'est », affirme Marlon Braz, responsable de la cybersécurité chez Bradesco.

La banque avait déjà investi dans des mécanismes avancés de prévention de la fraude au moyen d'une plateforme alimentée par l'IA, qui surveille les transactions en temps réel afin de détecter et de bloquer les activités frauduleuses. Cependant, l'écosystème des menaces continuait de se complexifier. Bradesco observait de plus en plus l'utilisation sophistiquée de l'IA pour mener des attaques variables et discrètes qui cherchaient à contourner les contrôles de sécurité. « Les menaces ont évolué avec l'IA et ont gagné en complexité, au point qu'il est désormais indispensable de faire appel à des solutions capables de détecter ce qui échappe aux défenses traditionnelles », explique Marlon Braz.

Bradesco a pris conscience de la nécessité de disposer de mécanismes de protection qui évoluent au même rythme que l'innovation, qu'il s'agisse de ses propres avancées ou de celles des acteurs malveillants. « Des informations précises sont essentielles pour contrer les activités malveillantes. Pour garder une longueur d'avance, nous devons mettre en place une surveillance étroite et, chaque fois que possible, anticiper les actions des attaquants », poursuit Marlon Braz.

Choisir un partenaire de sécurité à la hauteur des besoins et de l'envergure de Bradesco

« En tant qu'établissement bancaire, la sécurité est au cœur de notre activité. Notre existence même repose sur la confiance que nous accordent nos clients pour protéger leurs données et leur argent », déclare Wanderley Viana, responsable de la cybersécurité chez Bradesco. Dans cette optique, la banque s'est mise à la recherche d'un partenaire capable d'accompagner sa croissance, de s'intégrer à son environnement complexe et d'apporter en permanence de nouveaux dispositifs de défense, notamment des protections avancées pour les API.

Akamai s'est naturellement imposé comme le candidat idéal. Depuis plus de dix ans, la banque s'appuie sur les services de diffusion de contenu d'Akamai pour rapprocher les applications des utilisateurs et réduire la latence. Elle s'est donc tournée vers les solutions de sécurité d'Akamai afin d'étendre cette base.

Au cours d'une phase pilote rigoureuse de six mois, Bradesco a testé plusieurs fournisseurs. L'évaluation portait sur la visibilité, la puissance de détection, l'adaptabilité et l'intégration des solutions dans son environnement. Akamai s'est distingué en détectant l'ensemble des attaques menées par l'équipe rouge, en répondant efficacement à des scénarios d'attaque complexes et en offrant la portée nécessaire pour couvrir des millions d'utilisateurs.

« Notre choix s'est porté vers Akamai parce que ses solutions s'intégraient parfaitement à notre environnement et répondaient le mieux à nos exigences en matière de sécurité. Grâce à ses informations sur les menaces, nous pouvons agir avant même que les risques ne se matérialisent », souligne Marlon Braz.

Bradesco a déployé une suite unifiée de solutions Akamai, comprenant App & API Protector, API Security, Account Protector et TrafficPeak. Ensemble, elles centralisent la surveillance, protègent les parcours clients et identifient les anomalies avant qu'elles ne se transforment en incidents, grâce à une intelligence intégrée qui évolue au même rythme que les menaces.

App & API Protector assure une défense proactive en temps réel

Le déploiement d'Akamai App & API Protector, qui protège les applications Web et les API contre les attaques DDoS, les bots et les attaques au niveau de la couche applicative, a permis à Bradesco d'adopter un modèle de sécurité encore plus proactif.

« Akamai nous permet d'analyser le comportement des acteurs malveillants avant qu'une attaque ne se produise. Cela a changé la donne : nous pouvons désormais réagir rapidement, et même anticiper les prochaines actions des attaquants », indique Wanderley Viana.

En neutralisant les menaces dès la bordure de l'Internet, App & API Protector a réduit la surface d'attaque de Bradesco, optimisé les performances et diminué les coûts d'infrastructure. En mettant en cache le trafic statique et en allégeant la charge des serveurs, la banque a réalisé des économies tout en accélérant l'accès à ses services pour ses clients.

« L'infrastructure d'Akamai a limité les risques de temps d'arrêt et considérablement amélioré l'expérience de nos utilisateurs en garantissant la disponibilité de millions de transactions quotidiennes », ajoute-t-il.

Akamai Account Protector vient également compléter cette protection. Cette solution empêche l'abus et le piratage de comptes grâce à l'analyse comportementale, à la détection des bots et à l'apprentissage automatique, qui contribuent à identifier et à mettre fin aux activités frauduleuses tout au long du cycle de vie des comptes.

API Security améliore la visibilité et les parcours applicatifs

Akamai API Security offre une visibilité approfondie sur le trafic des API, cartographie chaque parcours d'API, repère les anomalies et bloque les requêtes malveillantes en temps réel. La solution fournit ainsi à Bradesco les informations dont la banque a besoin pour renforcer ses défenses et améliorer ses applications.

« Lors de situations de crise, nous pouvons détecter les incidents et les résoudre rapidement avant qu'ils n'affectent nos clients », explique Marlon Braz. 

Ces renseignements ne renforcent pas uniquement la sécurité. Ils contribuent également à optimiser l'expérience utilisateur. « Nous comprenons mieux le parcours de chaque application. Nous pouvons également améliorer nos applications lorsque des vulnérabilités ou des problèmes de configuration des API doivent être corrigés. En résumé, API Security nous permet de fiabiliser l'expérience utilisateur », poursuit-il.

TrafficPeak centralise les informations sur les menaces pour accélérer la réponse aux incidents

Bradesco a également déployé Akamai TrafficPeak, une plateforme qui centralise les données de télémétrie et s'appuie sur des informations sur les menaces alimentées par l'IA afin d'accélérer la détection et la réponse aux incidents.  

Grâce à des analyses comportementales pré-traitées et contextualisées, les équipes de sécurité de Bradesco bénéficient d'un accès direct à des données détaillées associées à des cas d'usage spécifiques, ce qui leur évite d'avoir à analyser des données brutes et leur fait gagner du temps. Elles peuvent ainsi agir rapidement en tirant parti d'informations instantanément disponibles, ce qui renforce l'efficacité de la réponse aux incidents tout en réduisant les coûts opérationnels.

Développer l'activité sur des fondations sécurisées et évolutives

Grâce à Akamai, Bradesco a resserré sa surface d'attaque, accéléré sa capacité de réponse et optimisé aussi bien la sécurité que l'expérience utilisateur. Mais au-delà de ces avantages, la banque a trouvé en Akamai un véritable levier de croissance.

À l'avenir, Bradesco est convaincu que ses mesures de protection continueront d'évoluer. Avec un partenaire qui s'adapte en permanence aux nouvelles menaces, la banque peut préserver la confiance de ses clients, continuer à se développer et conserver une longueur d'avance sur les cybercriminels de demain.

« Avec Akamai, nous allions protection et performance. Cela nous permet d'innover sans compromettre l'expérience utilisateur », conclut Marlon Braz.

Je m'appelle Wanderley Siqueira Viana et je travaille chez Bradesco depuis huit ans. Aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable de la cybersécurité et je me concentre principalement sur la mise en œuvre d'outils de sécurité.

La technologie évolue constamment, pour le meilleur comme pour le pire. Tout comme nous faisons appel à ChatGPT pour effectuer des recherches et l'IA générative pour accomplir diverses tâches, les attaquants y ont eux aussi recours. Ils l'utilisent de plus en plus pour mener des attaques ciblées, plus sophistiquées que celles auxquelles nous étions habitués. Nous avançons dans un environnement extrêmement dynamique. Les attaques se perfectionnent chaque jour. Nous avons donc cherché une solution capable de s'adapter à notre environnement, car les menaces se développent en permanence.

C'est précisément le cas d'Akamai : ses solutions absorbent les attaques avant même qu'elles n'atteignent notre infrastructure, ce qui réduit nos coûts d'infrastructure globaux. La centralisation de nos solutions chez Akamai nous a apporté davantage de visibilité et nous a permis de réaliser d'importants gains opérationnels. Aujourd'hui, nos équipes de sécurité ne reçoivent pas seulement davantage de données à examiner ; elles disposent également d'analyses prêtes à l'emploi et adaptées à nos enjeux commerciaux.

Lorsque nous collaborons avec des partenaires qui proposent des solutions préventives, nous disposons de la flexibilité nécessaire pour nous consacrer à d'autres priorités. Nous sommes désormais en mesure de réagir plus rapidement. Cela facilite non seulement la détection des menaces, mais me permet également d'adopter une approche proactive. Aujourd'hui, je bloque de nombreuses menaces avant même qu'elles ne se matérialisent.

Nous réduisons considérablement nos coûts opérationnels. Le meilleur conseil que je puisse donner aux entreprises qui s'engagent dans cette démarche est de commencer par bien se connaître : comprendre leur activité et leurs parcours, puis élaborer leur stratégie à partir de là. Et surtout, ne vous concentrez pas uniquement sur les solutions ; pensez au partenariat.

Nous avons besoin de partenaires qui restent à nos côtés aussi bien dans les moments difficiles que dans les périodes de réussite. Nous devons anticiper et raisonner comme des enquêteurs. Selon moi, c'est ce qui fait toute la différence avec Akamai : son engagement auprès de ses clients pour appréhender les difficultés propres à leur activité. Ses équipes ont compris notre situation ainsi que nos défis, et ont travaillé sans relâche pour démontrer la valeur que ses solutions pouvaient apporter à notre entreprise.

À propos de Bradesco Bank

Banco Bradesco S.A. est un groupe brésilien de services financiers dont le siège est situé à Osasco, dans l'État de São Paulo, au Brésil. Il s'agit de la troisième plus grande institution bancaire d'Amérique latine et du Brésil en termes d'actifs. Elle figure également parmi les 50 banques les plus valorisées au monde.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège la vie en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de cloud computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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