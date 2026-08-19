Bradesco est l'une des plus grandes banques d'Amérique latine et un pilier du système financier brésilien. Elle accompagne des millions de clients, administre un vaste réseau de partenaires et gère des milliers d'API qui alimentent ses services aux clients et ses intégrations. Dans un contexte où les institutions financières constituent des cibles privilégiées pour les cybercriminels, Bradesco sait que sa réputation, comme sa pérennité, repose sur la confiance. Chaque jour, la banque doit protéger des données sensibles et des transactions financières tout en garantissant des parcours digitaux simples et fluides.
L'accélération de la transformation digitale, l'essor des services bancaires axés sur le mobile et l'expansion internationale ont favorisé une montée en puissance des menaces, allant des tentatives de fraude assistées par l'IA aux attaques comportementales furtives. Dans une démarche d'amélioration continue de ses dispositifs de sécurité, Bradesco s'est tourné vers Akamai, son partenaire de confiance depuis de nombreuses années. Grâce à une protection intelligente, à une visibilité unifiée et à une plateforme mondiale capable de suivre l'évolution des attaquants, la banque est passée d'une approche d'intervention après coup à une stratégie de sécurité proactive, sans compromettre l'expérience client.