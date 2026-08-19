Je m'appelle Wanderley Siqueira Viana et je travaille chez Bradesco depuis huit ans. Aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable de la cybersécurité et je me concentre principalement sur la mise en œuvre d'outils de sécurité.



La technologie évolue constamment, pour le meilleur comme pour le pire. Tout comme nous faisons appel à ChatGPT pour effectuer des recherches et l'IA générative pour accomplir diverses tâches, les attaquants y ont eux aussi recours. Ils l'utilisent de plus en plus pour mener des attaques ciblées, plus sophistiquées que celles auxquelles nous étions habitués. Nous avançons dans un environnement extrêmement dynamique. Les attaques se perfectionnent chaque jour. Nous avons donc cherché une solution capable de s'adapter à notre environnement, car les menaces se développent en permanence.



C'est précisément le cas d'Akamai : ses solutions absorbent les attaques avant même qu'elles n'atteignent notre infrastructure, ce qui réduit nos coûts d'infrastructure globaux. La centralisation de nos solutions chez Akamai nous a apporté davantage de visibilité et nous a permis de réaliser d'importants gains opérationnels. Aujourd'hui, nos équipes de sécurité ne reçoivent pas seulement davantage de données à examiner ; elles disposent également d'analyses prêtes à l'emploi et adaptées à nos enjeux commerciaux.



Lorsque nous collaborons avec des partenaires qui proposent des solutions préventives, nous disposons de la flexibilité nécessaire pour nous consacrer à d'autres priorités. Nous sommes désormais en mesure de réagir plus rapidement. Cela facilite non seulement la détection des menaces, mais me permet également d'adopter une approche proactive. Aujourd'hui, je bloque de nombreuses menaces avant même qu'elles ne se matérialisent.



Nous réduisons considérablement nos coûts opérationnels. Le meilleur conseil que je puisse donner aux entreprises qui s'engagent dans cette démarche est de commencer par bien se connaître : comprendre leur activité et leurs parcours, puis élaborer leur stratégie à partir de là. Et surtout, ne vous concentrez pas uniquement sur les solutions ; pensez au partenariat.



Nous avons besoin de partenaires qui restent à nos côtés aussi bien dans les moments difficiles que dans les périodes de réussite. Nous devons anticiper et raisonner comme des enquêteurs. Selon moi, c'est ce qui fait toute la différence avec Akamai : son engagement auprès de ses clients pour appréhender les difficultés propres à leur activité. Ses équipes ont compris notre situation ainsi que nos défis, et ont travaillé sans relâche pour démontrer la valeur que ses solutions pouvaient apporter à notre entreprise.