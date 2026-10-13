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Dailyhunt는 2억 5천만 명 이상의 월간 활성 사용자에게 14개의 언어로 현지어 디지털 콘텐츠를 원활하게 제공합니다.

Dailyhunt는 Akamai의 성능 솔루션을 사용해 14개 언어로 2억 5000만 명 이상의 월간 유효 사용자에게 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.

 

Dailyhunt는 10억 명의 인도인이 정보를 제공하고 강화하며, 재미있는 콘텐츠를 발견하고, 소비하고, 함께 어울릴 수 있는 플랫폼을 구축한다는 사명을 실천하고 있습니다. Dailyhunt는 최고의 고객 경험을 보장하기 위해 기술 스택에 투자하고 있습니다. 여기에는 Akamai와의 협업이 포함됩니다. 미디어 전송, 웹 성능, 보안 솔루션 등 Akamai 포트폴리오 전반의 솔루션을 활용하는 것은 매일 이 사명을 실현하는 데 도움이 됩니다.

Dailyhunt 소개

Dailyhunt는 2007년 IIT Bombay 졸업생인 비렌다 굽타(Virendra Gupta)에 의해 설립되었습니다. 소비자 대상 인터넷 비즈니스의 중요성이 점점 커지고 있다는 것을 알아본 선구자 비렌다는 VAS 생태계에서 콘텐츠 및 엔터테인먼트 영역으로 기업의 방향을 돌렸습니다. 오늘날, Dailyhunt는 인도의 1위 현지 언어 콘텐츠 애플리케이션으로 매일 14개 언어로 디지털 콘텐츠를 제공합니다. 벵갈루루에 본사를 두고 있으며, 델리 및 뭄바이 사무실을 비롯해 인도 여러 지역과 도시에 팀을 두고 있습니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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