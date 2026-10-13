Dailyhunt는 10억 명의 인도인이 정보를 제공하고 강화하며, 재미있는 콘텐츠를 발견하고, 소비하고, 함께 어울릴 수 있는 플랫폼을 구축한다는 사명을 실천하고 있습니다. Dailyhunt는 최고의 고객 경험을 보장하기 위해 기술 스택에 투자하고 있습니다. 여기에는 Akamai와의 협업이 포함됩니다. 미디어 전송, 웹 성능, 보안 솔루션 등 Akamai 포트폴리오 전반의 솔루션을 활용하는 것은 매일 이 사명을 실현하는 데 도움이 됩니다.