일본을 대표하는 금융 그룹 중 하나인 SBI Holdings는 600개가 넘는 자회사로 구성된 광범위한 생태계 전반에서 증가하는 사이버 리스크에 직면했습니다. 은밀한 공격이 증가하고 규제 기관이 운영 안정성 강화를 요구함에 따라, SBI Holdings는 측면 이동을 방지하고 제로 트러스트를 강화하는 동시에 대규모 환경을 효율적으로 운영할 수 있는 방법이 필요했습니다. Akamai Guardicore Segmentation은 통신 패턴을 시각화하고, 마이크로세그멘테이션을 통해 시스템을 격리하며, 멀티클라우드 및 온프레미스 환경 전반에서 신속한 중앙 집중식 제어를 지원함으로써 SBI Holdings가 이러한 목표를 달성할 수 있도록 도왔습니다.
"Akamai Guardicore Segmentation 덕분에 마침내 운영 부담을 늘리지 않고도 수백 개 기업의 보안 수준을 높일 수 있게 되었습니다."— 우라 테루마사(Terumasa Ura), SBI Holdings, Inc. IT 총괄 매니저
대규모 금융 그룹 전반에서 증가하는 사이버 위협에 대응
일본의 사이버 보안 위기 심화로 새로운 접근 방식 필요
SBI Holdings는 은행, 증권, 보험, 자산 관리, 벤처 캐피털, 암호화 자산 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 이처럼 사업 규모가 커지면서 그룹의 사이버 보안 전략을 총괄하고 컴퓨터 보안 인시던트 대응팀(CSIRT)을 지휘하는 IT 총괄 매니저 우라 테루마사(Terumasa Ura)의 책임은 더욱 막중해졌습니다. 또한 그는 일본의 방어 체계에 영향을 미치는 트렌드를 분석하며 국가 사이버 보안 정책 관련 활동에도 기여했습니다.
동시에 규제 기관의 요구사항이 강화되면서 위기감도 커졌습니다. 최근 몇 년간 일본 금융청은 금융 기관에 공급망 전반의 보안을 강화하고 운영 안정성을 개선할 것을 요구하며, 더욱 강력하고 현대적인 접근 방식의 필요성을 강조했습니다.
CSIRT의 위기감도 점차 고조되었습니다. “사이버 보안은 금융 기관에서 항상 최우선 과제였습니다. 하지만 기존의 접근 방식으로는 더 이상 대응하기 어려운 시점에 이르렀습니다.”라고 우라는 설명했습니다. 장기간 탐지되지 않은 유출 사고와 정교한 LotL(Living-off-the-Land) 공격을 비롯해 일본에서 발생한 주요 인시던트는 예방에만 초점을 맞춘 기존 모델로는 충분하지 않다는 사실을 보여주었습니다.
특히 AI 기반의 복합적인 공격 방법이 증가하면서 예방과 신속한 탐지 역량을 모두 강화해야 할 필요성이 커졌습니다. “제로 트러스트를 전제로 전체 환경을 시각화하고 프로세스를 제어하며 위협을 탐색함으로써 위협을 예방하고 탐지하고 차단할 수 있어야 했습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
사이버 인시던트에서 얻은 인사이트를 바탕으로 SBI Holdings의 마이크로세그멘테이션 전략 수립
새로운 규제가 본격적으로 시행되기 전, 우라는 유출 사고가 확대되는 원인을 파악하기 위해 전 세계의 사이버 인시던트를 분석했습니다. 그 과정에서 세 가지 핵심 교훈을 얻었습니다. 유출이 그룹 전체로 확산되어서는 안 되고, 미션 크리티컬 시스템은 중요도가 낮은 시스템과 격리해야 하며, 그룹 전체의 보안 수준은 보안이 가장 취약한 자회사의 수준에 좌우된다는 것입니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 SBI Holdings는 세 가지 원칙을 대규모 환경에 적용할 수 있는 솔루션을 모색했습니다.
그룹에는 다음과 같은 기능을 갖춘 마이크로세그멘테이션 솔루션이 필요했습니다.
- AWS, Microsoft Azure, 온프레미스 데이터 센터 및 레거시 시스템 전반의 보안을 통합해 수천 개의 엔드포인트와 수백 대의 서버를 보호
- 일본의 데이터 거버넌스 룰 준수
- 전문 인력에 대한 의존도를 최소화할 수 있는 효율적인 운영
여러 벤더를 평가한 결과, 모든 요구사항을 충족한 솔루션은 Akamai Guardicore Segmentation뿐이었습니다. 해외에서 호스팅되는 경쟁사의 SaaS 플랫폼은 규제 요구사항을 충족할 수 없었습니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 마이크로세그멘테이션을 적용하고 네트워크 통신을 심층적으로 시각화하는 제로 트러스트 보안 솔루션입니다. 동서 트래픽을 실시간으로 제어해 공격자가 인프라 전반에서 측면 이동하는 것을 방지하며, 최신 랜섬웨어와 은밀한 공격에 대한 필수적인 방어 기능을 제공합니다.
Akamai 솔루션은 애플리케이션 의존성과 프로세스 수준의 활동을 매핑해 전체 인프라를 심층적이고 동적으로 시각화합니다. 이는 워크로드가 온프레미스에서 실행되는 경우뿐만 아니라 IP 주소가 자주 변경되는 클라우드 환경에서도 가능합니다. 이러한 인사이트를 통해 문제가 있는 통신을 손쉽게 파악하고, 이를 바탕으로 적절한 정책을 설정하며, 호스트 간 통신을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 또한 레이블 기반 정책 관리를 통해 다양한 시스템에 보안 룰을 일관되게 적용하고 환경이 변화하더라도 명확한 가시성을 유지할 수 있습니다.
환경에 대한 명확한 가시성 확보:: 개념 증명(PoC)을 통해 숨겨진 문제 발견
SBI Holdings는 Guardicore Segmentation의 에이전트 기반 버전을 배포하기로 결정했기 때문에 CSIRT는 처음에는 금융 시스템의 성능에 미칠 영향을 우려했습니다. “처리 속도가 저하되거나 과도한 로딩이 발생하는지 철저하게 확인하는 프로세스를 마련했습니다.”라고 우라는 말했습니다.
40대의 클라이언트와 5대의 서버를 대상으로 4개월간 PoC 테스트를 진행한 결과, 성능에 미치는 부정적인 영향은 발견되지 않았습니다. 또한 기존 보안 툴 및 프록시 연결과의 충돌 문제도 해결해 원활하게 통합할 수 있음을 확인했습니다.
그 과정에서 예상치 못한 사실도 발견했습니다. Akamai Guardicore Segmentation이 제공하는 가시성을 통해 팀에서 기존에 파악하지 못했던 통신 경로가 드러난 것입니다. "의도하지 않은 통신 경로를 발견했습니다"라고 우라는 회상했습니다. "이전에는 파악하지 못했던 문제를 찾아낸 것은 큰 성과였습니다."
AI와 글로벌 위협 인텔리전스를 통한 사이버 안정성 및 운영 효율성 강화
Akamai Guardicore Segmentation은 Exposure Analysis & Response 기능의 일부로, 정상적인 동작을 학습하고 LotL(Living-off-the-Land) 공격의 지표를 비롯한 이상 징후를 식별하는 AI 기반 위협 헌팅도 제공했습니다. 이를 통해 SBI Holdings는 정찰 활동을 탐지하고 세그멘테이션 룰을 개선할 수 있었습니다.
위협 헌팅 기능으로 보안과 운영이 모두 개선되었으며, CSIRT는 전문 애널리스트의 지원과 글로벌 위협 인텔리전스를 활용할 수 있었습니다. 우라는 Akamai의 글로벌 위협 인텔리전스를 통해 일본에 도달하기 전에 해외에서 먼저 발생하는 경우가 많은 공격에 선제적으로 대비할 수 있다고 설명했습니다. "이 기능은 보안 전략을 지속적으로 업데이트하는 데 필수적입니다"라고 말했습니다.
또한 SBI Holdings는 Akamai의 글로벌 위협 인텔리전스를 활용해 Akamai Guardicore Segmentation의 동적 디셉션 기술로 공격자를 허니팟 트랩으로 자동 유인하고 모니터링 및 분석할 수 있습니다.
자동화와 파트너십을 통한 보안 운영 효율성 강화
수천 개의 엔드포인트를 수동으로 관리하려면 많은 인력이 필요합니다. 금융 업계가 숙련된 보안 인력 부족에 직면한 가운데, 우라는 Akamai Guardicore Segmentation의 사용 편의성에서도 추가적인 가치를 확인했습니다.
이 솔루션의 레이블 기반 관리 기능과 랜섬웨어 방지 등의 사용 사례를 위한 사전 구축 템플릿을 통해 SBI Holdings는 최소한의 리소스로 솔루션을 운영할 수 있었습니다. 우라는 이렇게 말합니다. "Akamai Guardicore Segmentation을 통해 운영 부담을 최소화하면서 그룹 전체의 보안을 강화할 수 있었습니다.
이러한 솔루션은 비전문가도 쉽게 사용할 수 있을 만큼 직관적인 동시에 전문가에게 필요한 강력한 기능도 갖춰야 합니다. 뛰어난 운영 편의성과 명확한 시각화를 갖춘 Akamai 솔루션 덕분에 숙련된 인력이 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있게 되었습니다."
SBI Holdings는 이미 10년 이상 DDoS 방어를 위해 Akamai를 신뢰해 왔으며, Akamai Guardicore Segmentation 배포 과정에서 제공된 지원을 통해 이러한 관계는 더욱 강화되었습니다. "PoC부터 설계 단계에 이르기까지, 저희가 직면한 기술적 과제를 해결할 수 있도록 수준 높은 지원을 받았습니다"라고 그는 덧붙였습니다.
SBI Holdings 그룹 전반의 지속 가능한 제로 트러스트 구축을 위한 기반
SBI Holdings의 사례는 마이크로세그멘테이션이 네트워크를 논리적인 세그먼트(또는 보안 구역)로 분리하고 핵심 시스템을 격리해, 규모가 크고 구성이 다양한 기업 전반의 보안을 강화하는 데 효과적임을 보여줍니다. Akamai Guardicore Segmentation을 기반으로 SBI Holdings는 보안과 운영 효율성을 모두 고려한 차세대 제로 트러스트 아키텍처를 구축해 나가고 있습니다.
우라는 Akamai Guardicore Segmentation이 그룹의 장기적인 제로 트러스트 비전에 완벽하게 부합한다고 강조했습니다. "Akamai Guardicore Segmentation의 시각화 및 검증 기능은 '아무것도 신뢰하지 않는다'는 제로 트러스트의 개념에 매우 적합합니다. 이 솔루션이 당사의 제로 트러스트 보안 전략과 아키텍처의 핵심 요소가 될 것으로 믿습니다."
우라는 향후 파트너십에 대한 신뢰를 다음과 같이 밝혔습니다. "앞으로도 그룹 전체의 방어 역량을 강화하는 데 Akamai가 지속적으로 지원해 주기를 기대합니다."
SBI Holdings 소개
SBI Group은 일본의 인터넷 기반 금융 서비스를 개척한 기업으로, 1999년에 설립되었습니다. SBI Group은 다양한 사업 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 여기에는 증권, 은행, 보험을 중심으로 다양한 금융 상품과 관련 서비스를 제공하는 금융 서비스 사업, 벤처 캐피털 및 기타 펀드 운용을 아우르는 사모투자 사업, 자산 관리 및 투자 운용 관련 서비스를 제공하는 자산 관리 사업이 포함됩니다. 또한 SBI Group은 일본 내 암호화폐 거래소와 시장 조성 사업을 운영하는 암호화 자산 사업뿐만 아니라, 바이오 헬스케어 및 의료정보학, Web3 관련 이니셔티브 등의 차세대 사업도 전개하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.