SBI Holdings

SBI Holdings는 은행, 증권, 보험, 자산 관리, 벤처 캐피털, 암호화 자산 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 이처럼 사업 규모가 커지면서 그룹의 사이버 보안 전략을 총괄하고 컴퓨터 보안 인시던트 대응팀(CSIRT)을 지휘하는 IT 총괄 매니저 우라 테루마사(Terumasa Ura)의 책임은 더욱 막중해졌습니다. 또한 그는 일본의 방어 체계에 영향을 미치는 트렌드를 분석하며 국가 사이버 보안 정책 관련 활동에도 기여했습니다.

동시에 규제 기관의 요구사항이 강화되면서 위기감도 커졌습니다. 최근 몇 년간 일본 금융청은 금융 기관에 공급망 전반의 보안을 강화하고 운영 안정성을 개선할 것을 요구하며, 더욱 강력하고 현대적인 접근 방식의 필요성을 강조했습니다.

CSIRT의 위기감도 점차 고조되었습니다. “사이버 보안은 금융 기관에서 항상 최우선 과제였습니다. 하지만 기존의 접근 방식으로는 더 이상 대응하기 어려운 시점에 이르렀습니다.”라고 우라는 설명했습니다. 장기간 탐지되지 않은 유출 사고와 정교한 LotL(Living-off-the-Land) 공격을 비롯해 일본에서 발생한 주요 인시던트는 예방에만 초점을 맞춘 기존 모델로는 충분하지 않다는 사실을 보여주었습니다.

특히 AI 기반의 복합적인 공격 방법이 증가하면서 예방과 신속한 탐지 역량을 모두 강화해야 할 필요성이 커졌습니다. “제로 트러스트를 전제로 전체 환경을 시각화하고 프로세스를 제어하며 위협을 탐색함으로써 위협을 예방하고 탐지하고 차단할 수 있어야 했습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.