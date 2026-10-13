Dailyhunt tiene como objetivo ser la plataforma que permita a mil millones de indios descubrir, consumir y socializar con contenido que informa, enriquece y entretiene. Para garantizar la mejor experiencia del cliente, Dailyhunt invierte en su pila tecnológica. Y eso incluye asociarse con Akamai. El aprovechamiento de las soluciones de toda la cartera de Akamai, incluidas las soluciones de distribución de contenido multimedia, rendimiento web y seguridad, ayuda a Dailyhunt a cumplir su misión cada día.
Acerca de Dailyhunt
Dailyhunt fue fundada por Virendra Gupta, antiguo alumno de IIT Bombay, en 2007. Virendra, pionero en el reconocimiento de la creciente importancia del negocio de Internet orientado al consumidor, desempeñó un papel fundamental en el paso de la organización de un ecosistema VAS al dominio del contenido y el entretenimiento. Hoy en día, Dailyhunt es la principal aplicación de contenido en idioma local de la India, que ofrece contenido digital cada día en 14 idiomas. Nuestra sede central se encuentra en Bangalore, con oficinas en Delhi, Bombay y equipos en varias ciudades de la India.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.