기업이 자사의 제품을 직접 디자인, 공급, 생산하는 경우, 품질을 높이고 가격을 낮출 수 있습니다. 100만 개가 넘는 고품질의 커튼을 디자인하고 제공하는 가족 소유 기업인 Half Price Drapes가 이에 해당합니다. Half Price Drapes는 2005년 소규모 작업실과 매장에서 시작해 이커머스 전문 기업으로 성장했고 입지를 구축해 왔습니다. 현재 Half Price Drapes의 사이트는 약 2500개의 페이지와 10만 개가 넘는 이미지로 구성되어 있고 월 평균 방문자는 약 7만 명이며 10월과 11월에는 약 10만 명으로 급증합니다. 사이트 방문자의 약 60%가 모바일 디바이스를 사용하고 있습니다.
다른 온라인 기업들과 마찬가지로 Half Price Drapes 역시 이미지 품질과 사이트 성능 사이의 균형을 유지해야 합니다. Half Price Drapes의 이커머스 매니저인 스티브 바슈는 "우리는 시각적으로 훌륭한 사이트를 제공하는 것 외에도, 시간에 민감한 쇼핑객들을 위해 빠르게 페이지를 제공할 필요가 있습니다."라고 설명합니다.
"Akamai 솔루션은 오늘날의 이커머스 사이트가 사용자들에게 우수한 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다."— 스티브 바슈(Steve Basch), Half Price Drapes 이커머스 매니저
오늘날의 온라인 쇼핑객을 만족시키는 방법
기업이 자사의 제품을 직접 디자인, 공급, 생산하는 경우, 품질을 높이고 가격을 낮출 수 있습니다. 100만 개가 넘는 고품질의 커튼을 디자인하고 제공하는 가족 소유 기업인 Half Price Drapes가 이에 해당합니다. Half Price Drapes는 2005년 소규모 작업실과 매장에서 시작해 이커머스 전문 기업으로 성장했고 입지를 구축해 왔습니다. 현재 Half Price Drapes의 사이트는 약 2500개의 페이지와 10만 개가 넘는 이미지로 구성되어 있고 월 평균 방문자는 약 7만 명이며 10월과 11월에는 약 10만 명으로 급증합니다. 사이트 방문자의 약 60%가 모바일 디바이스를 사용하고 있습니다.
속도를 위해 이미지 품질을 희생
쇼핑객들은 커튼의 이미지를 보면서 직물과 색상 옵션 등 다양한 측면을 검색해야 합니다. Half Price Drapes는 세련된 디지털 환경을 구현하기 위해 60개가 넘는 써드파티 애플리케이션이 포함된 최신 사이트 아키텍처를 개발했습니다. "당사 사이트는 동적인 페이지와 드롭다운 메뉴와 같은 기능이 많이 포함되어 있어서 복잡합니다. 또한, 사이트를 최신 상태로 유지하기 위해 한 달에 두 번 이상 변경사항을 적용하고 있습니다."라고 바슈는 말합니다.
Half Price Drapes는 제품 사진 촬영을 포함해 비즈니스의 모든 측면을 사내에서 처리하고 있습니다. 이전에는 사내 서버에 이미지를 저장하고 무료 온라인 툴을 사용해 이미지를 최대한 압축했습니다. 이 툴은 용량이 작은 이미지를 만들 때 도움이 되었지만, 이미지별로 여러 개의 파생 버전을 관리해야 했습니다. 또한 이 툴은 사이트 방문자에 따라 이미지를 최적화할 수 없었기 때문에 상황에 맞는 최고의 품질을 제공하지 못했습니다.
정교한 솔루션의 필요성
무료 온라인 툴은 Half Price Drapes가 요구하는 수준에 부합하기에는 역부족이었습니다. 그래서 Half Price Drapes는 Akamai Ion과 Image & Video Manager로 업그레이드했습니다. Half Price Drapes는 Image & Video Manager를 사용해 각 사이트 방문자의 브라우저와 디바이스에 따라 이미지를 저장하고 최적화할 수 있게 되었습니다. Image & Video Manager의 트리 맵을 사용해 어떤 이미지가 가장 느리게 로딩되는지 확인하며, 그런 다음 Ion이 인터넷 상태를 고려하면서 페이지와 이미지를 빠른 속도로 제공합니다.
"이제 전체적인 압축 정책을 적용하고 프로모션 배너와 같은 이미지를 상황에 따라 탄력적으로 변경할 수 있습니다. 가장 중요한 점은 각 사이트 방문자에게 최적의 이미지를 신속하게 제공할 수 있다는 것입니다."라고 바슈는 말합니다.
사이트 방문자의 경험 최적화
바슈는 Image & Video Manager와 Ion의 효과에 만족했고 Akamai Control Center를 통해 mPulse를 사용하기로 결정했습니다. 실제 사용자 모니터링 솔루션인 mPulse를 통해 바슈는 실제 쇼핑객의 관점에서 사이트 경험을 이해할 수 있게 되었습니다. Half Price Drapes는 성능을 방문자의 위치와 연계함으로써 사이트 방문자를 보다 전략적으로 리타겟팅(retargeting)하는 등의 조치를 취할 수 있습니다.
"mPulse는 Google Analytics보다 훨씬 강력합니다. mPulse는 기업이 필요한 모든 수치를 시각적 대시보드에 완벽하게 표시하고, 사이트 방문자에게 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 여기에는 완료된 세션, 이탈률, 매출과 같은 세부 정보가 포함됩니다. 이러한 인사이트를 통해 적절한 곳에 예산을 투입하고, 수익성이 없는 분야에 대한 예산을 철회할 수 있습니다."라고 바슈는 말합니다.
바슈는 'What-If' 시나리오를 실행해 사이트를 변경했을 때 발생하는 잠재적 영향력을 이해하고 페이지 그룹을 전환율 메트릭스와 연관시킬 수도 있습니다. 일례로, 바슈는 mPulse를 통해 아이콘 이미지가 성능 문제를 일으키는 것을 발견했는데 Image & Video Manager를 사용해 문제를 해결하고 성능이 향상되는 것을 확인했습니다. "Akamai의 툴은 우리의 노력을 집중해야 하는 곳을 파악할 수 있도록 도와주고 가능한 최고의 온라인 경험을 제공할 수 있도록 합니다."라고 바슈는 언급합니다.
성능 개선 및 매출 증가
Half Price Drapes는 Akamai 솔루션을 구축한 후 홈페이지 로딩 시간을 3초 미만으로 단축했습니다. 다른 주요 제품 및 카테고리 페이지는 3-5초 내에 로딩됩니다. "로딩 속도가 정말 빨라졌습니다. 사이트가 빨라지자 전환율도 상승했습니다. Akamai 솔루션은 사이트 변경과 더불어 전년 대비 구매 전환율을 높이는 데 도움이 되었습니다."라고 바슈는 설명합니다.
Half Price Drapes 소개
Half Price Drapes(HPD)는 2005년부터 뛰어난 품질의 커튼을 디자인하고 제공해온 가족 소유 기업입니다. 샌프란시스코만 지역에 본사를 둔 HPD는 지역 사회에 서비스를 제공하는 소규모 작업실과 매장에서 시작해 대표적인 이커머스 전문 회사로 성장했습니다. 현재 HPD는 국내 및 해외에서 다양한 기성품, 주문 제작품, 맞춤형 제품을 제공합니다. 뉴욕에서 마이애미까지, 시애틀에서 샌디에이고까지, 북미 전역에서 100만 개가 넘는 Half Price Drapes의 커튼이 판매되었습니다. www.HalfPriceDrapes.com.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.