바슈는 Image & Video Manager와 Ion의 효과에 만족했고 Akamai Control Center를 통해 mPulse를 사용하기로 결정했습니다. 실제 사용자 모니터링 솔루션인 mPulse를 통해 바슈는 실제 쇼핑객의 관점에서 사이트 경험을 이해할 수 있게 되었습니다. Half Price Drapes는 성능을 방문자의 위치와 연계함으로써 사이트 방문자를 보다 전략적으로 리타겟팅(retargeting)하는 등의 조치를 취할 수 있습니다.



"mPulse는 Google Analytics보다 훨씬 강력합니다. mPulse는 기업이 필요한 모든 수치를 시각적 대시보드에 완벽하게 표시하고, 사이트 방문자에게 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 여기에는 완료된 세션, 이탈률, 매출과 같은 세부 정보가 포함됩니다. 이러한 인사이트를 통해 적절한 곳에 예산을 투입하고, 수익성이 없는 분야에 대한 예산을 철회할 수 있습니다."라고 바슈는 말합니다.



바슈는 'What-If' 시나리오를 실행해 사이트를 변경했을 때 발생하는 잠재적 영향력을 이해하고 페이지 그룹을 전환율 메트릭스와 연관시킬 수도 있습니다. 일례로, 바슈는 mPulse를 통해 아이콘 이미지가 성능 문제를 일으키는 것을 발견했는데 Image & Video Manager를 사용해 문제를 해결하고 성능이 향상되는 것을 확인했습니다. "Akamai의 툴은 우리의 노력을 집중해야 하는 곳을 파악할 수 있도록 도와주고 가능한 최고의 온라인 경험을 제공할 수 있도록 합니다."라고 바슈는 언급합니다.