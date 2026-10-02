[00:00~00:13] AI가 검색에 미치는 영향: 인공지능은 사람들이 인터넷에서 검색하는 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. AI 기반 봇이 LLM 쿼리에 대한 답변을 생성하면서 웹 활동의 51%를 차지하고 있습니다.

[00:13~00:23] 머신 기반 탐색으로의 전환: 수십 년간 유지되어 온 기존의 디지털 전략이 무너지고 있습니다. 검색이 사람 중심에서 머신 중심 탐색으로 전환되면서, AI 우선 웹사이트 최적화를 갖추지 못할 경우 기업은 검색 결과에 노출되지 않게 될 리스크가 있습니다.

[00:23~00:32] 기존 사이트를 AI에 맞게 조정하기: 신생 기업은 처음부터 AI 우선 사이트를 쉽게 구축할 수 있지만, 오랫동안 운영해 온 기존의 웹사이트는 AI 우선 시대에 경쟁력을 유지하려면 재설계가 필요합니다.

[00:32~00:50] Akamai Brand Presence 구성요소: Akamai Brand Presence는 20년간 축적된 봇 관리 경험을 바탕으로 두 가지 핵심 구성요소에 집중합니다. 바로 가시성(LLM에 노출되는 것)과 최적화(봇이 사이트 콘텐츠를 빠르고 쉽게 읽고 처리하고 이해할 수 있도록 콘텐츠 형식을 재구성하는 것)입니다.

[00:50~02:06] 입증된 성과 및 ROI: Akamai Brand Presence의 첫 고객으로서 봇에 최적화된 사이트를 구축한 결과 브랜드 노출도는 364%라는 명백한 상승을 기록했으며, 인용 횟수 또한 85% 증가했습니다.