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Background

AI 검색에 최적화된 Akamai

Akamai, AI Brand Presence 솔루션으로 AI 가시성 개선 및 인용 횟수 증가

Akamai logo

위치

매사추세츠주 케임브리지
akamai.com

Industry

소프트웨어 및 SaaS

주요 효과

  • 인용 횟수 85% 증가
  • 브랜드 인지도 364% 향상
  • AI 가시성 개선

솔루션

보안

제품

AI Brand Presence

[00:00~00:13] AI가 검색에 미치는 영향: 인공지능은 사람들이 인터넷에서 검색하는 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. AI 기반 봇이 LLM 쿼리에 대한 답변을 생성하면서 웹 활동의 51%를 차지하고 있습니다.

[00:13~00:23] 머신 기반 탐색으로의 전환: 수십 년간 유지되어 온 기존의 디지털 전략이 무너지고 있습니다. 검색이 사람 중심에서 머신 중심 탐색으로 전환되면서, AI 우선 웹사이트 최적화를 갖추지 못할 경우 기업은 검색 결과에 노출되지 않게 될 리스크가 있습니다.

[00:23~00:32] 기존 사이트를 AI에 맞게 조정하기: 신생 기업은 처음부터 AI 우선 사이트를 쉽게 구축할 수 있지만, 오랫동안 운영해 온 기존의 웹사이트는 AI 우선 시대에 경쟁력을 유지하려면 재설계가 필요합니다.

[00:32~00:50] Akamai Brand Presence 구성요소: Akamai Brand Presence는 20년간 축적된 봇 관리 경험을 바탕으로 두 가지 핵심 구성요소에 집중합니다. 바로 가시성(LLM에 노출되는 것)과 최적화(봇이 사이트 콘텐츠를 빠르고 쉽게 읽고 처리하고 이해할 수 있도록 콘텐츠 형식을 재구성하는 것)입니다.

[00:50~02:06] 입증된 성과 및 ROI: Akamai Brand Presence의 첫 고객으로서 봇에 최적화된 사이트를 구축한 결과 브랜드 노출도는 364%라는 명백한 상승을 기록했으며, 인용 횟수 또한 85% 증가했습니다.

주요 내용

AI가 새로운 관문이 되고 있습니다
사용자가 AI 생성 답변에 점점 더 의존하면서, 이제 검색의 거의 60%가 클릭 없이 끝납니다*. AI 모델이 콘텐츠를 찾고 이해해 출처로 인용하지 않는다면, 구매자가 결정을 내리는 시점에 브랜드가 보이지 않게 될 리스크가 있습니다.
기존의 SEO만으로는 더 이상 충분하지 않습니다
검색 결과에서 높은 순위를 차지해도 더 이상 가시성이 보장되지 않습니다. AI 시스템이 브랜드 콘텐츠를 정확하게 해석하고, 이를 올바르게 표현하며, 답변에 적절히 반영하도록 하는 방법이 필요합니다. 성공 여부는 일반 방문자와 AI 기반 경험 모두를 고려한 최적화에 달려 있습니다.
콘텐츠를 최적화하여 에이전틱 검색 노출도를 높이세요
AI Brand Presence는 AI 플랫폼이 정확하고 구조화되었으며 최신 상태인 콘텐츠에 접속할 수 있도록 지원합니다. 엣지에서 작동하며 백엔드 변경 없이 콘텐츠 전송 방식을 실시간으로 조정해, AI 기반 채널 전반에서 브랜드의 노출도, 참여도, 전환율을 높이는 데 기여합니다.

AI 우선 인터넷에 맞춘 디지털 입지 재구상

Akamai는 글로벌 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. AI 에이전트가 구매자의 솔루션 평가 방식을 바꾸는 가운데, Akamai는 브랜드가 계속 노출되고 정확하게 표현되도록 하는 데 주력했습니다.

AI 기반 검색이 확산되면서 Akamai는 점점 더 커지는 도전 과제에 직면했습니다. Akamai의 콘텐츠가 AI 생성 답변에 일관되게 노출되지 않았던 것입니다. 이를 해결하기 위해 Akamai는 AI 에이전트를 탐지하고, 머신이 소비할 수 있도록 콘텐츠를 변환하며, 최적화된 경험을 엣지에서 제공하는 솔루션인 AI Brand Presence를 개발했습니다. 그 결과, AI 플랫폼 전반에서 출처 인용과 브랜드 언급, 경쟁사 대비 가시성이 크게 향상되었습니다.

SEO에서 AI 기반 탐색으로의 전환 인식

Akamai는 수년간 클라우드 컴퓨팅, 웹 운영, 사이버 보안 분야의 구매자에게 다가가기 위해 SEO에 꾸준히 투자해 왔습니다. 하지만 소비자의 행동 양식이 달라졌습니다.

웹 전략 및 운영 담당 수석 디렉터인 제시 도슨(Jessie Dawson)과 디지털 기술, 인사이트 및 운영 담당 부사장인 아날리사 처치(Annalisa Church)는 AI 검색이 구매 여정에 어떤 영향을 미치는지 조사하기 시작했습니다. “AI 검색이 의미 있는 엔트리 포인트로 자리 잡고 있다는 초기 징후를 확인했고, AI 검색에서 Akamai가 어떻게 노출되고 있는지 파악해야 했습니다.”라고 도슨은 말했습니다.

소비자 데이터를 내부적으로 검토한 결과 AI 기반 검색이 빠르게 증가하고 있음이 확인되었으며, Akamai 브랜드에 새로운 시장 기회와 리스크가 생겼음이 드러났습니다. 그때 CMO인 킴 세일럼 잭슨이 새로운 지침을 내렸습니다.

세일럼 잭슨은 “Akamai는 구매자가 솔루션을 발견하고, 평가하고, 비교하는 모든 곳에서 노출되어야 합니다. 이제 여기에는 AI 검색도 포함됩니다.”라고 말했습니다.

AI 답변 엔진에서의 가시성 격차에 대응하다

팀은 조사를 더 깊이 진행함에 따라 Akamai가 AI 생성 답변에 어떻게 나타나는지, 경쟁사와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 파악하지 못하고 있다는 사실을 깨달았습니다. “AI 답변 내에서의 언급, 인용, 또는 포지셔닝을 추적할 방법이 없었습니다.”라고 처치는 회상했습니다. “사실상 아무것도 없는 상태에서 시작해야 했습니다.”

동시에, 팀은 구조적인 문제도 인식했습니다. AI는 사람처럼 웹사이트를 탐색하지 않습니다. AI는 콘텐츠를 분석하고 재구성합니다. “콘텐츠가 AI에 맞게 구조화되어 있지 않으면 누락되거나 잘못 표현됩니다.”라고 도슨은 설명했습니다.

수동 최적화는 현실적으로 불가능했습니다. 도슨은 “AI에 맞춰 페이지를 하나씩 다시 구축하는 방식은 규모를 감당할 수 없습니다.”라고 덧붙였습니다. “이는 콘텐츠 제작의 문제가 아니라 재구조화 문제입니다.”

AI 에이전트에 맞춘 최적화를 위한 AI Brand Presence 구축

이에 대응하기 위해 Akamai는 AI 시스템에 콘텐츠가 전달되는 방식을 제어하는 자체 솔루션인 AI Brand Presence를 개발했습니다. 기존의 최적화 방식과 달리 AI Brand Presence는 엣지에서 작동하며 백엔드 변경이나 워크플로 중단, 사람의 개입 없이 실시간으로 콘텐츠 전송 방식을 조정합니다.

이 솔루션은 AI 트래픽이 오리진에 도달하기 전에 이를 가로챕니다. 불필요한 코드를 제거하고 머신이 읽을 수 있는 포맷으로 웹페이지를 재구성하여 AI 처리에 최적화하면서도 구매자 경험은 유지합니다.

“두 가지 경험을 구현했습니다.”라고 처치는 설명했습니다. “사람에게는 설계된 그대로의 사이트가 보입니다. AI 에이전트에게는 정보를 해석하는 방식에 맞게 구조화된 콘텐츠가 제공됩니다.”

AI Brand Presence는 두 가지 핵심 기능을 결합합니다.

  • AI 최적화 맥락 전달: AI 시스템이 쉽게 해석할 수 있도록 구조화된 포맷으로 콘텐츠를 동적으로 변환해 제공합니다. 기존 CMS 플랫폼을 변경할 필요가 없으며, 일반 사용자의 경험에도 영향을 미치지 않습니다.
  • 가시성 및 인사이트: 어떤 AI 시스템이 콘텐츠에 접속하고 어떤 콘텐츠를 사용하는지 확인할 수 있는 통합 대시보드 보기를 제공합니다. 해당 콘텐츠가 후속 참여도와 추천 트래픽에 어떤 영향을 미치는지도 추적합니다.

“이제 AI 시스템에 맞게 콘텐츠를 쉽게 최적화하고, 콘텐츠가 어떻게 소비되는지 모니터링하며, AI가 정확하게 해석할 수 있는 형식으로 전달되도록 할 수 있습니다. 이 모든 것이 엣지에서 안전하게 이루어집니다.”라고 도슨은 말했습니다.

가시성 부재에서 실행 가능한 AI 인사이트와 측정 가능한 성과를 얻기까지

Akamai는 Akamai Inference Cloud 서비스와 관련된 일부 웹페이지에 먼저 집중했습니다. 팀은 먼저 주요 프롬프트 전반의 성능을 벤치마킹했습니다. AI Brand Presence를 도입한 후, Akamai는 AI 기반 탐색에 대한 심층적인 인사이트를 빠르게 확보할 수 있었습니다. 도슨은 “AI 답변에 Akamai가 어떻게 노출되는지 처음으로 확인할 수 있었습니다.”라고 말했습니다.

하지만 진정한 이점은 그러한 인사이트를 활용하는 데서 나왔습니다. “측정 단계에서 실시간 최적화 단계로 빠르게 넘어갔습니다.”라고 처치는 강조했습니다. AI Brand Presence는 Akamai의 기존 콘텐츠를 종합해 AI 에이전트가 쉽게 해석할 수 있는 형식으로 직접 전달하는 방식으로 해당 페이지를 최적화했습니다.

초기 성과는 인상적이었습니다.

  • 최적화된 페이지의 전체 인용 횟수 85% 증가
  • 더 광범위한 프롬프트 전반에 걸쳐 인용 횟수 38% 증가
  • 브랜드명이 포함되지 않은 프롬프트에서 브랜드 노출도 364% 증가**
  • ChatGPT에서 경쟁사 대비 브랜드 노출도 133% 증가

“실시간 인사이트를 통해 AEO(답변 엔진 최적화)와 GEO(생성형 엔진 최적화)에서 경쟁 우위를 유지하고 있으며, Akamai 브랜드가 정답으로 제시되도록 했습니다.”라고 도슨은 덧붙였습니다. “이전에는 참여하지 못했던 대화에도 Akamai가 노출되기 시작했습니다.”

기업 전반으로 AI Brand Presence 확대

초기 도입의 성공에 힘입어, Akamai는 웹사이트 전반으로 AI Brand Presence를 확대 적용하고 있습니다. 목표는 무엇일까요? 모든 페이지를 일반 방문자뿐 아니라, 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있는 AI 에이전트에도 최적화하는 것입니다. “인터넷에 새로운 계층이 생기고 있습니다”라고 도슨은 말했습니다. “우리는 이에 맞춰 구축하고 있습니다.”

AI가 정보를 탐색하고 소비하는 방식을 계속 재정의하면서, Akamai는 이러한 변화의 최전선에 자리 잡고 있습니다. “AI 우선 경험에서 브랜드가 노출되는 방식을 Akamai가 직접 관리하고 있습니다.”라고 세일럼 잭슨은 덧붙였습니다.

AI 우선 디지털 입지 구현

Akamai의 사례는 더 큰 변화의 흐름을 보여 줍니다. 이제 성공 여부는 기존의 검색과 AI 기반 탐색 모두에서 콘텐츠가 얼마나 좋은 성과를 내느냐에 달려 있습니다. SEO와 AI 최적화 중 하나를 선택하는 대신, Akamai는 두 가지 환경 모두에서 효과적으로 작동하는 콘텐츠를 제작하여 검색 순위도 높으면서 AI 시스템이 콘텐츠를 정확하게 해석할 수 있도록 하고 있습니다.

“이 문제를 일찍 해결하는 기업이 실질적인 우위를 점하게 될 것입니다. 그 격차가 파이프라인에서 나타나는 시점에는 이미 측정할 수 있는 수준이 되고, 해결하기도 더 어려워지기 때문입니다.”라고 세일럼 잭슨은 결론지었습니다.

 

* 출처: forbes.com

**사용자가 특정 브랜드를 명시적으로 요청하지 않은 상황에서, 예를 들어 “실시간 AI 추론 작업을 더 빠르고 안전하게 수행할 수 있는 클라우드는 어디인가요?”라고 물었을 때 AI가 해당 브랜드를 얼마나 자주 추천하는지 보여줍니다.

Akamai 소개

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업은 자신감 있게 비즈니스를 성장시키는 데 필요한 업계 최고 수준의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하세요.

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