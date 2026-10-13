Satisfecho con el impacto de Image & Video Manager e Ion, Basch decidió implementar también mPulse a través de Akamai Control Center. mPulse es una solución de supervisión de usuarios reales que ayuda a Basch a comprender la experiencia del sitio desde la perspectiva de los compradores reales. Al correlacionar el rendimiento con la posición geográfica de los visitantes, la empresa puede tomar medidas como, por ejemplo, redireccionar de forma más estratégica a los visitantes del sitio.



"mPulse es como una versión potenciada de Google Analytics. Pone a mi alcance todas las métricas que necesito en paneles visuales y muestra una imagen completa de lo que está ocurriendo en cada momento con los visitantes de mi web. Me ofrece datos como las sesiones completadas, la tasas de rebote e incluso los ingresos. Con esta información, podemos hacer cosas como aumentar el presupuesto de las medidas que tendrán más impacto y renunciar a las que no resultan rentables", afirma Basch.



Basch también tiene la posibilidad de generar escenarios hipotéticos para saber el impacto que puede tener un cambio en el sitio y correlacionar grupos de páginas con métricas de conversión. En una ocasión, por ejemplo, descubrió gracias a mPulse que las imágenes de los iconos estaban provocando problemas de rendimiento. Solucionó el problema con Image & Video Manager y observó una notable mejora. "Las herramientas de Akamai funcionan bien juntas y nos ayudan a comprender dónde debemos centrar nuestros esfuerzos para ofrecer la mejor experiencia online posible", continúa.