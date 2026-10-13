Cuando una empresa diseña, fabrica y distribuye sus propios productos, se encuentra en una posición única para mantener una gran calidad a precios bajos. Es una buena definición para Half Price Drapes, una empresa familiar que ha diseñado y suministrado más de 1 millón de cortinas de alta calidad. Desde sus orígenes en 2005, con apenas un pequeño taller y un escaparate, hasta la empresa líder en su sector que es hoy, la presencia digital de Half Price Drapes ha evolucionado muchísimo. Hoy en día, su sitio, que consta de aproximadamente 2500 páginas y más de 100 000 imágenes, cuenta con aproximadamente 70 000 visitantes únicos al mes, de media, con picos de unos 100 000 visitantes en octubre y noviembre. Aproximadamente, el 60 % de los visitantes del sitio web acceden desde dispositivos móviles.
Al igual que muchas otras empresas online, en Half Price Drapes necesitan encontrar el equilibrio perfecto entre la calidad de las imágenes y el rendimiento del sitio. "Además de ofrecer un sitio atractivo visualmente, debemos mostrar las páginas rápidamente a nuestros compradores, que no quieren perder el tiempo", explica Steve Basch, director de e-commerce de Half Price Drapes.
"Akamai ofrece un conjunto de soluciones que permiten a los e-commerce actuales ofrecer una experiencia extraordinaria a sus clientes".— Steve Basch, director de E-Commerce, Half Price Drapes
Satisfacer a los compradores online actuales
Cuando una empresa diseña, fabrica y distribuye sus propios productos, se encuentra en una posición única para mantener una gran calidad a precios bajos. Es una buena definición para Half Price Drapes, una empresa familiar que ha diseñado y suministrado más de 1 millón de cortinas de alta calidad. Desde sus orígenes en 2005, con apenas un pequeño taller y un escaparate, hasta la empresa líder en su sector que es hoy, la presencia digital de Half Price Drapes ha evolucionado muchísimo. Hoy en día, su sitio, que consta de aproximadamente 2500 páginas y más de 100 000 imágenes, cuenta con aproximadamente 70 000 visitantes únicos al mes, de media, con picos de unos 100 000 visitantes en octubre y noviembre. Aproximadamente, el 60 % de los visitantes del sitio web acceden desde dispositivos móviles.
Calidad de imagen frente a velocidad
Además de ver imágenes de cortinas, los compradores pueden realizar búsquedas combinando distintas características, como las diversas opciones de telas y colores. Para hacer posible su sofisticada presencia digital, la empresa ha desarrollado una arquitectura de sitio moderna que incluye más de 60 aplicaciones de terceros. "Nuestro sitio es complejo y cuenta con muchas piezas móviles, como páginas dinámicas y menús desplegables. Para que no deje de sorprender, lo modificamos un par de veces al mes o más", continúa Basch.
Half Price Drapes gestiona todos los aspectos de su negocio de forma interna, incluidas las sesiones fotográficas de los productos. Anteriormente, almacenaban las imágenes en servidores internos y las comprimían todo lo posible con una herramienta online gratuita. Aunque la herramienta producía imágenes más pequeñas, al final la empresa tenía que gestionar varias versiones de cada foto. Además, el software no les proporcionaba necesariamente la mayor calidad posible en cada situación, ya que no permitía optimizar las imágenes para cada visitante.
Necesidad de soluciones sofisticadas
Esta herramienta online gratuita no era suficiente para satisfacer las exigencias particulares de Half Price Drapes. Por ello, la empresa decidió optar por soluciones mejores: Ion e Image & Video Manager de Akamai. Con Image & Video Manager, Half Price Drapes puede almacenar y optimizar las imágenes en función del navegador y el dispositivo que emplee cada visitante del sitio. Gracias al "tree map" de Image & Video Manager, Half Price Drapes es capaz de determinar cuáles son las imágenes que se cargan más lentamente. Por otro lado, Ion distribuye páginas e imágenes a alta velocidad, teniendo en cuenta las condiciones de conexión a Internet.
"Ahora podemos aplicar políticas de compresión generales y realizar cambios en las imágenes sobre la marcha, lo que resulta muy práctico, por ejemplo, para los banners promocionales. Y lo que es más importante, podemos ofrecer a gran velocidad imágenes optimizadas para cada visitante", asegura Basch.
Optimización de la experiencia del visitante del sitio
Satisfecho con el impacto de Image & Video Manager e Ion, Basch decidió implementar también mPulse a través de Akamai Control Center. mPulse es una solución de supervisión de usuarios reales que ayuda a Basch a comprender la experiencia del sitio desde la perspectiva de los compradores reales. Al correlacionar el rendimiento con la posición geográfica de los visitantes, la empresa puede tomar medidas como, por ejemplo, redireccionar de forma más estratégica a los visitantes del sitio.
"mPulse es como una versión potenciada de Google Analytics. Pone a mi alcance todas las métricas que necesito en paneles visuales y muestra una imagen completa de lo que está ocurriendo en cada momento con los visitantes de mi web. Me ofrece datos como las sesiones completadas, la tasas de rebote e incluso los ingresos. Con esta información, podemos hacer cosas como aumentar el presupuesto de las medidas que tendrán más impacto y renunciar a las que no resultan rentables", afirma Basch.
Basch también tiene la posibilidad de generar escenarios hipotéticos para saber el impacto que puede tener un cambio en el sitio y correlacionar grupos de páginas con métricas de conversión. En una ocasión, por ejemplo, descubrió gracias a mPulse que las imágenes de los iconos estaban provocando problemas de rendimiento. Solucionó el problema con Image & Video Manager y observó una notable mejora. "Las herramientas de Akamai funcionan bien juntas y nos ayudan a comprender dónde debemos centrar nuestros esfuerzos para ofrecer la mejor experiencia online posible", continúa.
Mejoras de rendimiento y generación de ingresos
Desde que implementaron las soluciones de Akamai, en Half Price Drapes han logrado reducir el tiempo de carga de su página de inicio a menos de tres segundos. Otras páginas clave de productos y categorías tardan entre tres y cinco segundos en cargarse. "Son tiempos de carga fantásticos. Y la tasa de conversión se dispara cuando nuestro sitio funciona más rápido. Combinadas con los cambios que hemos hecho en el sitio, las soluciones de Akamai nos han ayudado a aumentar, año tras año, las tasas de conversión", concluye Basch.
Más información sobre Half Price Drapes
Half Price Drapes es una empresa familiar que lleva desde 2005 diseñando y suministrando cortinas de alta calidad. Con sede en la zona de la bahía de San Francisco, HPD ha crecido mucho desde sus inicios, con apenas un pequeño taller y un escaparate para prestar servicio a la comunidad local, hasta convertirse en una importante empresa especializada y orientada al comercio electrónico. HPD ofrece ahora una amplia gama de productos preconfeccionados, personalizados y hechos a medida, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. De Nueva York a Miami y desde Seattle hasta San Diego, pasando por todos los puntos intermedios, Half Price Drapes ha decorado más de 1 millón de ventanas por toda Norteamérica. www.HalfPriceDrapes.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.