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Akamai와 Hotstar, 1030만 개의 동시 스트리밍을 제공해 Vivo IPL 2018 결승전에서 역사적인 기록 달성

Hotstar 로고

위치

인도
https://www.hotstar.com/

업계

미디어

2018년 5월 27일, Akamai와 Hotstar는 Vivo Indian Premier League 2018 결승전에서 1030만 명 이상의 사용자에게 동시 스트리밍을 제공해 역사적인 기록을 달성했습니다. 인터넷 역사상 동시 트래픽이 1000만을 돌파한 것은 처음 있는 일이었습니다.

Hotstar는 인도 최대 규모의 프리미엄 스트리밍 플랫폼으로, 9개 언어로 10만 시간이 넘는 드라마, 영화, 모든 주요 글로벌 스포츠 경기를 제공합니다. 2015년 초에 출시된 이 앱은 인도에서 가장 많이 다운로드된 앱 중 하나로, 고도로 발전된 비디오 스트리밍 기술과 여러 디바이스 및 플랫폼에서의 경험 품질에 대한 세심한 관심을 바탕으로 3억 5천만 명 이상의 팔로워를 확보했습니다. Hotstar는 Google Play Store와 Apple App Store에서 최고의 자리를 차지했으며 2017년에 두 플랫폼 모두에서 가장 인기있는 앱에 선정되었습니다.

Akamai는 2015년 설립 당시부터 Hotstar의 콘텐츠 제공을 지원해 왔으며, 그 후 매년 파트너십을 통해 비디오 스트리밍 분야에서 새로운 기록을 세웠습니다. Hotstar는 모바일 및 앱 환경에서 방송급 품질의 경험을 창출하기 위해 지속적으로 혁신을 거듭하고 있습니다.

"새로운 기록을 수립하는 것에 대한 우리 팀원들의 흥미와 열정을 Akamai에서도 느낄 수 있습니다. Akamai는 최고 수준의 기록과 전 세계를 대상으로 새로운 개척자가 되기 위한 벤치마킹을 구축하는데 있어 정말 든든한 파트너입니다." - 아짓 모한(Ajit Mohan), Hotstar CEO

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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