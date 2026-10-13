2018년 5월 27일, Akamai와 Hotstar는 Vivo Indian Premier League 2018 결승전에서 1030만 명 이상의 사용자에게 동시 스트리밍을 제공해 역사적인 기록을 달성했습니다. 인터넷 역사상 동시 트래픽이 1000만을 돌파한 것은 처음 있는 일이었습니다.

Hotstar는 인도 최대 규모의 프리미엄 스트리밍 플랫폼으로, 9개 언어로 10만 시간이 넘는 드라마, 영화, 모든 주요 글로벌 스포츠 경기를 제공합니다. 2015년 초에 출시된 이 앱은 인도에서 가장 많이 다운로드된 앱 중 하나로, 고도로 발전된 비디오 스트리밍 기술과 여러 디바이스 및 플랫폼에서의 경험 품질에 대한 세심한 관심을 바탕으로 3억 5천만 명 이상의 팔로워를 확보했습니다. Hotstar는 Google Play Store와 Apple App Store에서 최고의 자리를 차지했으며 2017년에 두 플랫폼 모두에서 가장 인기있는 앱에 선정되었습니다.

Akamai는 2015년 설립 당시부터 Hotstar의 콘텐츠 제공을 지원해 왔으며, 그 후 매년 파트너십을 통해 비디오 스트리밍 분야에서 새로운 기록을 세웠습니다. Hotstar는 모바일 및 앱 환경에서 방송급 품질의 경험을 창출하기 위해 지속적으로 혁신을 거듭하고 있습니다.

"새로운 기록을 수립하는 것에 대한 우리 팀원들의 흥미와 열정을 Akamai에서도 느낄 수 있습니다. Akamai는 최고 수준의 기록과 전 세계를 대상으로 새로운 개척자가 되기 위한 벤치마킹을 구축하는데 있어 정말 든든한 파트너입니다." - 아짓 모한(Ajit Mohan), Hotstar CEO