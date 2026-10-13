El 27 de mayo de 2018, Akamai y Hotstar hicieron historia ofreciendo la final de la Premier League de la India 2018 a más de 10,3 millones de usuarios simultáneamente. Esta fue la primera vez en la historia de Internet que el tráfico simultáneo superó la extraordinaria marca de los 10 millones.

Hotstar es la principal plataforma de streaming de la India. La plataforma ofrece más de 100 000 horas de programas y películas en 9 idiomas, además de cobertura para los principales eventos deportivos a escala mundial. Lanzada a principios de 2015, es una de las aplicaciones más descargadas de la India, y ha atraído a más de 350 millones de seguidores gracias a una tecnología punta de streaming de vídeo y a la prioridad absoluta que otorga a la calidad de la experiencia en distintos dispositivos y plataformas. Hotstar ocupa los principales puestos de la tienda de Google Play y la App Store de Apple, y figura entre las aplicaciones más populares de 2017 en ambas plataformas.

Akamai ha permitido la entrega de contenido de Hotstar desde su creación en 2015. Desde entonces, cada año, esta colaboración ha establecido nuevos récords en el streaming de vídeo. Hotstar ha innovado continuamente para crear una experiencia de calidad profesional en el entorno móvil y de las aplicaciones.

"En Akamai, puedo ver la misma energía y entusiasmo por conseguir nuevos récords que veo en mi equipo de Hotstar. Son auténticos partners en igualdad a la hora de crear un punto de referencia para récords realmente históricos y nuevas fronteras para el mundo en general". - Ajit Mohan, director ejecutivo, Hotstar