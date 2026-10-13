Akamai
Saltar al contenido principal
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Hotstar

Akamai y Hotstar hicieron historia durante la final de la VIVO IPL 2018 ofreciendo 10,3 millones de streamings simultáneos

Logotipo de Hotstar

Ubicación

India
https://www.hotstar.com/

Sector

Multimedia

El 27 de mayo de 2018, Akamai y Hotstar hicieron historia ofreciendo la final de la Premier League de la India 2018 a más de 10,3 millones de usuarios simultáneamente. Esta fue la primera vez en la historia de Internet que el tráfico simultáneo superó la extraordinaria marca de los 10 millones.

Hotstar es la principal plataforma de streaming de la India. La plataforma ofrece más de 100 000 horas de programas y películas en 9 idiomas, además de cobertura para los principales eventos deportivos a escala mundial. Lanzada a principios de 2015, es una de las aplicaciones más descargadas de la India, y ha atraído a más de 350 millones de seguidores gracias a una tecnología punta de streaming de vídeo y a la prioridad absoluta que otorga a la calidad de la experiencia en distintos dispositivos y plataformas. Hotstar ocupa los principales puestos de la tienda de Google Play y la App Store de Apple, y figura entre las aplicaciones más populares de 2017 en ambas plataformas.

Akamai ha permitido la entrega de contenido de Hotstar desde su creación en 2015. Desde entonces, cada año, esta colaboración ha establecido nuevos récords en el streaming de vídeo. Hotstar ha innovado continuamente para crear una experiencia de calidad profesional en el entorno móvil y de las aplicaciones.

"En Akamai, puedo ver la misma energía y entusiasmo por conseguir nuevos récords que veo en mi equipo de Hotstar. Son auténticos partners en igualdad a la hora de crear un punto de referencia para récords realmente históricos y nuevas fronteras para el mundo en general". - Ajit Mohan, director ejecutivo, Hotstar

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

Historias de clientes relacionadas

Distribución de contenido

Líder mundial en seguridad

Descubra cómo Akamai ha ayudado a un líder mundial en seguridad online a reforzar el rendimiento, impulsar el cumplimiento de la norma PCI DSS y detener millones de ataques maliciosos.

Leer historia de cliente
Distribución de contenido

Housing.com

Housing.com ha equilibrado la experiencia de usuario y la seguridad: impulso del SEO, aceleración de las búsquedas y reducción de la carga de los desarrolladores con las soluciones de Akamai.

Leer historia de cliente
Distribución de contenido

Popken Fashion Group

Descubra cómo Popken Fashion Group ha mejorado las experiencias online con un rendimiento y una seguridad inigualables gracias a una larga asociación con Akamai.

Leer historia de cliente