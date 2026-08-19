1918년에 설립된 Panasonic은 가전, 주택, 자동차, 산업, 통신, 에너지 분야의 광범위한 애플리케이션을 위해 혁신적인 기술과 솔루션을 개발하는 글로벌 리더입니다. Panasonic의 유럽 내 IT 인프라는 PISCEU(Panasonic Information Systems Company Europe)에서 관리합니다. PISCEU는 웹 스캔, 크롤링, DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격으로 인한 위협이 증가하고 있다는 사실을 인지하고 신뢰할 수 있는 Akamai 솔루션과 전문 지식을 활용해 중요 인프라의 가용성을 보장했습니다.
혁신적인 기술 및 솔루션 분야의 글로벌 리더
중단 없는 비즈니스 지원
Panasonic의 유럽 사업부는 세계 최고 수준의 제품을 제공하는 모든 기업과 마찬가지로, 중단 없는 비즈니스를 위해 인프라를 활용하고 있습니다. 여기서 중요한 역할을 하는 것이 PISEU입니다. 전담 IT 서비스 공급업체인 PISCEU는 200여 개의 웹사이트와 애플리케이션을 포함한 IT 네트워크와 인프라 서비스를 관리합니다. 200여 개의 웹 자산은 영국, 벨기에, 독일 등 유럽 내 Panasonic의 온라인 입지를 대표하며 소비자, 기업, 파트너가 회사와 상호 작용하고 거래할 수 있도록 지원합니다.
중단 없는 가용성을 보장하는 것은 PISCEU의 필수적인 임무입니다. 웹사이트 및 애플리케이션 다운타임은 비즈니스 운영에 지장을 줄 뿐만 아니라, 데이터 손실이 발생할 경우 컴플라이언스 문제를 야기할 수 있습니다. PISCEU는 EU가 세계에서 가장 강력한 데이터 보호 규정을 유지하고 있다는 점을 고려해 이 문제를 매우 진지하게 받아들이고 있습니다.
PISCEU의 네트워크 및 클라우드 보안 담당 수석 IT 컨설턴트인 스테판 슐체(Stefan Schulze)는 "PISCEU는 Panasonic의 유럽 내 모든 웹사이트의 가용성을 책임지고 있기 때문에, 인터넷 위협에 대해 가능한 모든 예방 조치를 취해야 합니다. 그러나 무단 취약점 스캐닝, AI로 조율되는 무단 수집, 대량의 짧은 버스트 DDoS 공격이 증가하면서 문제가 더욱 어려워졌습니다."라고 설명합니다.
업계 리더와의 협력
일본 Panasonic 본사에서 이미 Akamai 솔루션을 사용하고 있고, Akamai가 Gartner를 비롯한 업계 애널리스트들로부터 높은 평가를 받고 있다는 사실을 인지한 PISCEU는 실사의 일환으로 다른 공급업체와 함께 Akamai 솔루션을 평가했습니다. Akamai App & API Protector 및 Akamai Bot Manager는 보안 요구사항을 비롯한 PISCEU의 기술적 요구사항에 부합했습니다. PISCEU는 또한 Akamai의 데이터 컴플라이언스 접근 방식, 긍정적인 고객 레퍼런스, 전문 서비스를 통한 실질적인 지원 제공 능력에 깊은 인상을 받아 Akamai Cloud로 전환했습니다.
슐체는 "프로필이 매우 다른 200여 개의 웹 자산으로 구성된 풍부한 포트폴리오를 전환해야 했습니다. Akamai는 프로세스를 간소화하고 일정을 준수하는 데 도움이 될 거라는 확신이 들었습니다."라고 말했습니다.
200여 개의 웹 자산 전환
Akamai는 프로젝트를 적시에 완료하기 위해 자동화와 API를 통해 PISCEU의 이전 CDN 공급업체로부터 자산을 전환하고, Akamai 플랫폼에서 실행 가능한 데이터 모델을 생성해야 했습니다. PISCEU는 반자동화된 테스트를 통해 프로세스도 더욱 효율적으로 개선했습니다.
슐체는 "Akamai 전환 팀은 기한을 준수하고 가장 적합한 접근 방식을 적용하는 데 전념하는 신뢰할 수 있는 파트너 역할을 했습니다. Akamai는 우리의 기대에 부합했고 때로는 기대를 뛰어넘기도 했습니다."라고 설명했습니다.
시작부터 성공을 위한 준비
Akamai Professional Services는 인터넷 위협 및 공격에 대한 PISCEU의 방어 체계의 핵심 구성요소인 클라우드 기반의 Akamai WAF(Web Application Firewall)를 설정하는 방법을 안내했습니다. Akamai 전문가들은 초기 설정을 위한 모범 사례를 추천할 뿐만 아니라, 의심스러운 행동을 식별하고 오탐을 격리하는 방법에 대한 심층적인 교육을 제공했습니다.
슐체는 "Professional Services 팀은 오탐을 분석해 WAF의 사용 방식을 모니터링에서 차단 모드로 전환할 수 있도록 지원했습니다. 네트워크 트래픽과 의심스러운 행동에 대해 Akamai가 제공하는 수준 높은 인사이트 덕분에 정상적인 트래픽을 차단할 염려 없이 선제적으로 대응할 수 있었습니다."라고 덧붙였습니다.
보안에 대한 향상된 가시성 확보
Akamai를 도입한 PISCEU는 WAF 룰세트에서 악성 트래픽과 오탐을 보다 쉽고 효율적으로 탐지할 수 있게 되었습니다. 강력한 시각적 기능을 통해 PISCEU는 전체 트래픽 내에서 WAF 이벤트를 정확히 찾아낼 수 있으며, 일일 Akamai 보고서를 통해 슐체와 그의 팀은 WAF 룰세트를 조정할 수 있습니다.
슐체는 "새로운 시장, 새로운 사용자 기반, 새로운 백엔드 기술로 인해 트래픽 패턴이 변화하더라도 모든 WAF 내부의 탐지는 매우 중요합니다. Akamai는 복잡한 환경에서도 탐지가 효과적으로 이뤄지도록 지원합니다."라고 말했습니다.
PISCEU는 실제로 Akamai를 통해 봇 트래픽을 탐지할 수 있습니다. 슐체는 "악성 트래픽이나 비즈니스와 무관한 트래픽을 탐지하면 이에 개입해 트래픽을 줄일 수 있습니다."라고 말했습니다. 앞으로는 봇 트래픽을 더욱 세밀하게 추적하고 관리하기 위해 추가적인 Akamai 툴을 사용할 계획입니다.
슐체가 생각하는 PISCEU와 Akamai 파트너십의 가장 큰 가치 중 하나는 위협 탐지 및 모니터링을 지속적으로 개선하고 운영 안정성을 보장하기 위해 Akamai의 전문가 팀과 협력하는 것입니다. 그는 "Akamai 솔루션과 전문성을 활용함으로써 비즈니스 부서의 웹 가용성을 보장할 수 있습니다."라고 결론을 내렸습니다.
Panasonic 소개
1918년에 설립되어 오늘날 전 세계 소비자 가전, 주택, 자동차, 산업, 통신, 에너지 분야의 광범위한 애플리케이션을 위해 혁신적인 기술과 솔루션을 개발하는 글로벌 리더인 Panasonic 그룹은 2022년 4월 1일에 운영 기업 체제로 전환해 Panasonic Holdings Corporation을 지주회사로 산하에 8개 회사를 두고 있습니다. Panasonic 그룹은 2023년 3월 31일 마감 회계연도에 8조3789억엔(약 594억유로)의 연결 순매출을 기록했습니다. Panasonic 그룹에 대한 자세한 정보는 https://holdings.panasonic/global을 방문하세요.
PISCEU(Panasonic Information Systems Company Europe) 소개
Panasonic의 유럽 IT 사업부인 PISCEU는 유럽 내 모든 Panasonic 기업의 가장 신뢰할 수 있는 전략적 비즈니스 및 IT 컨설팅 파트너가 되어 디지털 및 데이터 중심 기업으로 비즈니스 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 애플리케이션, 인프라, 웹 및 디지털, 구매 및 라이선스 관리, 컴플라이언스 및 보안 서비스 분야의 IT 컨설팅뿐만 아니라 광범위한 IT 서비스과 솔루션을 제공하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.