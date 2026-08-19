Panasonic wurde im Jahr 1918 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für vielfältige Anwendungen in den Sparten Unterhaltungselektronik, Wohngebäude, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie. Die IT-Infrastruktur für Panasonic in Europa wird durch die Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU) verwaltet. PISCEU hat die zunehmende Bedrohung durch Web-Scans, Crawls und DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service erkannt und vertraut seither auf die zuverlässigen Lösungen und die Expertise von Akamai, um die Verfügbarkeit seiner kritischen Infrastruktur sicherzustellen.
Weltweit führend bei innovativen Technologien und Lösungen
Unterbrechungsfreier Betrieb
Wie alle Unternehmen, die erstklassige Produkte anbieten, sind die europäischen Geschäftsbereiche von Panasonic darauf angewiesen, dass ihre Infrastruktur einen unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht. Und genau da kommt PISCEU ins Spiel. Als spezialisierter IT-Dienstleister verwaltet PISCEU IT-Netzwerk- und Infrastrukturservices – darunter über 200 Websites und Anwendungen – für diese Geschäftsbereiche. Die über 200 Webressourcen bilden die Onlinepräsenz von Panasonic in Europa im Vereinigten Königreich, Belgien und Deutschland und ermöglichen Verbrauchern, Unternehmen und Partnern, mit Panasonic zu interagieren und Transaktionen durchzuführen.
Zu den wichtigsten Aufgaben von PISCEU zählt dabei die Sicherstellung der unterbrechungsfreien Verfügbarkeit. Neben der Störung des Geschäftsbetriebs kann der Ausfall von Websites und Anwendungen Datenverluste zur Folge haben, was zu Problemen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften führen kann. Die Datenschutzvorgaben der EU gehören zu den strengsten weltweit. PISCEU nimmt dieses Thema daher sehr ernst.
Stefan Schulze, Principal IT Consultant, Network & Cloud Security bei PISCEU, meint dazu: „Da wir für die Verfügbarkeit aller europäischen Webpräsenzen von Panasonic verantwortlich sind, müssen wir alle denkbaren Vorkehrungen gegen Bedrohungen aus dem Internet treffen. Die damit verbundenen Herausforderungen haben zugenommen, denn unbefugte Schwachstellenscans, durch KI orchestriertes Crawling und massive DDoS-Angriffe mit hoher Intensität haben deutlich zugenommen.“
Entscheidung für den Branchenführer
Da im Hauptsitz von Panasonic in Japan bereits Lösungen von Akamai zum Einsatz kommen und Akamai von Branchenanalysten, einschließlich Gartner, sehr gut bewertet wird, hat PISCEU im Rahmen einer Due Diligence neben anderen Anbietern auch die Lösungen von Akamai bewertet. Akamai App & API Protector und Akamai Bot Manager entsprachen dabei sowohl den technischen als auch den Sicherheitsanforderungen von PISCEU. Darüber hinaus zeigte sich PISCEU bei der Migration zur Akamai Cloud vom Data-Compliance-Ansatz von Akamai, den positiven Kundenreferenzen und der Möglichkeit, praktischen Support im Rahmen von Professional Services bereitzustellen, beeindruckt.
„Wir mussten ein umfassendes Portfolio mit über 200 Webressourcen und sehr unterschiedlichen Profilen migrieren. Mit Akamai konnten wir uns darauf verlassen, dass der Prozess beschleunigt wird und wir unseren Zeitplan erreichen“, ergänzt Schulze.
Migration von mehr als 200 Webressourcen
Zur fristgerechten Projektabwicklung hat Akamai bei der Migration von Assets vom vorherigen CDN-Anbieter von PISCEU und bei der Erstellung eines funktionsfähigen Datenmodells auf der Plattform von Akamai auf Automatisierung und APIs gesetzt. Dank halbautomatischer Tests wurde der Prozess für PISCEU weiter optimiert.
„Das Migrationsteam von Akamai hat als zuverlässiger Partner dafür gesorgt, dass Fristen eingehalten wurden und dass der verfolgte Ansatz für unsere Zwecke optimiert wurde. Dabei wurden unsere Erwartungen erfüllt und zum Teil sogar übertroffen“, zeigt sich Schulze zufrieden.
Erfolg von Anfang an
Akamai Professional Services hat PISCEU bei der Konfiguration der cloudbasierten Web Application Firewall (WAF) von Akamai begleitet, die als wichtige Komponente beim Schutz von PISCEU vor Internetbedrohungen und -angriffen dient. Neben Empfehlungen zu Best Practices für die Ersteinrichtung führten die Experten von Akamai eine ausführliche Schulung zur Erkennung von verdächtigem Verhalten und zur Ermittlung von False Positives durch.
„Das Professional-Services-Team hat sogar unsere False Positives analysiert, sodass wir den Schwerpunkt bei unserer WAF-Nutzung vom Überwachungs- zum Sperrmodus verlagern konnten. Dank der umfangreichen Transparenz, die Akamai bezüglich Netzwerktraffic und verdächtigem Verhalten bietet, ist es uns möglich, diesen proaktiven Ansatz zu verfolgen, da wir darauf vertrauen können, dass legitimer Traffic nicht blockiert wird“, fügt Schulze hinzu.
Sicherheit mit mehr Transparenz
Dank Akamai kann PISCEU schädlichen Traffic und False Positives in seinem WAF-Regelsatz einfacher und effizienter erkennen. Mit der übersichtlichen Visualisierung kann PISCEU WAF-Ereignisse im gesamten Traffic punktgenau ermitteln. Zudem ermöglichen die täglich von Akamai erstellten Berichte es Schulze und seinem Team, den WAF-Regelsatz zu präzisieren.
Schulze hebt hervor, dass die Bedrohungserkennung für jede Web Application Firewall entscheidend ist, da sich die Traffic-Muster mit neuen Märkten, neuen Nutzerbasen und neuen Backend-Technologien ändern, und betont, dass mit Akamai eine effektive Erkennung selbst in einer komplexen Umgebung ermöglicht wird.
Tatsächlich kann PISCEU mit Akamai seinen Bot-Traffic gestalten. „Wenn wir schädlichen oder unternehmensfremden Traffic erkennen, können wir eingreifen und diesen eindämmen“, sagt Schulze. Für die Zukunft rechnet er damit, dass weitere Tools von Akamai eingesetzt werden, um den Bot-Traffic noch detaillierter zu verfolgen und zu verwalten.
Laut Schulze besteht einer der größten Vorteile der Partnerschaft von PISCEU mit Akamai in der Zusammenarbeit mit dessen Expertenteam, durch die die Erkennung und Überwachung von Bedrohungen kontinuierlich verbessert und die operative Stabilität geschützt wird. „Mit den Lösungen und der Expertise von Akamai können wir die Verfügbarkeit der Webpräsenzen für unsere Geschäftsbereiche sicherstellen“, fasst er zusammen.
Über Panasonic
Panasonic wurde im Jahr 1918 gegründet und ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für vielfältige Anwendungen in den Sparten Unterhaltungselektronik, Wohngebäude, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 hat die Panasonic Group die Umstellung auf ein Betreibergesellschaftssystem vorgenommen, bei dem die Panasonic Holdings Corporation als Holding fungiert, unter deren Dach acht Unternehmen geführt werden. Die Gruppe erzielte für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Mrd. Yen (ca. 59,4 Mrd. Euro). Weitere Informationen über die Panasonic Group finden Sie unter https://holdings.panasonic/global.
Über Panasonic Information Systems Company Europe
Als europäische IT-Abteilung von Panasonic ist es unser Auftrag, für alle Panasonic-Unternehmen in Europa als zuverlässiger und strategischer Business- und IT-Beratungspartner zu agieren, um deren geschäftliche Transformation hin zu einem digitalen und datenorientierten Unternehmen sicherzustellen. Hierfür bieten wir eine breite Palette von IT-Services und -Lösungen sowie IT-Beratung in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, Web und Digital, Einkauf und Lizenzmanagement sowie Compliance- und Sicherheitsservices an.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.