Wie alle Unternehmen, die erstklassige Produkte anbieten, sind die europäischen Geschäftsbereiche von Panasonic darauf angewiesen, dass ihre Infrastruktur einen unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht. Und genau da kommt PISCEU ins Spiel. Als spezialisierter IT-Dienstleister verwaltet PISCEU IT-Netzwerk- und Infrastrukturservices – darunter über 200 Websites und Anwendungen – für diese Geschäftsbereiche. Die über 200 Webressourcen bilden die Onlinepräsenz von Panasonic in Europa im Vereinigten Königreich, Belgien und Deutschland und ermöglichen Verbrauchern, Unternehmen und Partnern, mit Panasonic zu interagieren und Transaktionen durchzuführen.

Zu den wichtigsten Aufgaben von PISCEU zählt dabei die Sicherstellung der unterbrechungsfreien Verfügbarkeit. Neben der Störung des Geschäftsbetriebs kann der Ausfall von Websites und Anwendungen Datenverluste zur Folge haben, was zu Problemen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften führen kann. Die Datenschutzvorgaben der EU gehören zu den strengsten weltweit. PISCEU nimmt dieses Thema daher sehr ernst.

Stefan Schulze, Principal IT Consultant, Network & Cloud Security bei PISCEU, meint dazu: „Da wir für die Verfügbarkeit aller europäischen Webpräsenzen von Panasonic verantwortlich sind, müssen wir alle denkbaren Vorkehrungen gegen Bedrohungen aus dem Internet treffen. Die damit verbundenen Herausforderungen haben zugenommen, denn unbefugte Schwachstellenscans, durch KI orchestriertes Crawling und massive DDoS-Angriffe mit hoher Intensität haben deutlich zugenommen.“