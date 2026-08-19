Fondata nel 1918, Panasonic è un'azienda leader a livello globale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'elettronica di consumo, delle apparecchiature per uso domestico, dell'automotive, dell'industria, delle comunicazioni e dell'energia. L'infrastruttura IT di Panasonic Europe è gestita dalla PISCEU (Panasonic Information Systems Company Europe). Quando la PISCEU si è resa conto della crescente minaccia posta da scansioni web, crawling e attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), si è affidata alle soluzioni e alle competenze di Akamai per garantire la disponibilità della sua infrastruttura di importanza critica.
Leader globale in soluzioni e tecnologie innovative
Attività aziendali ininterrotte
Come tutte le aziende che forniscono prodotti di livello eccellente, le unità aziendali di Panasonic in Europa si basano sulla loro infrastruttura per garantire la continuità operativa. Ed è qui che entra in gioco la PISCEU. In quanto provider di servizi IT dedicato, la PISCEU gestisce servizi di infrastruttura e rete IT (tra cui più di 200 siti web e applicazioni) per le divisioni aziendali. La presenza online di Panasonic in Europa è rappresentata dalle oltre 200 proprietà web di cui dispone in Regno Unito, Belgio e Germania, che consentono a clienti, aziende e partner di interagire e avviare transazioni con la società.
Garantire una disponibilità ininterrotta è cruciale per la missione della PISCEU. Oltre ad interrompere le attività aziendali, i problemi di downtime di siti web e applicazioni possono ostacolare il processo di conformità normativa se riguardano la perdita di dati. L' Unione europea prevede alcune delle più rigorose normative in materia di protezione dei dati al mondo, pertanto la PISCEU prende in considerazione la questione molto seriamente.
Come spiega Stefan Schulze, Principal IT Consultant, Network & Cloud Security, PISCEU: "Poiché siamo responsabili della disponibilità online di tutte le sedi europee di Panasonic, dobbiamo prendere ogni precauzione per difenderci dalle minacce su Internet. Questo obiettivo è diventato sempre più difficile da raggiungere da quando abbiamo assistito alla crescita delle attività di scansione delle vulnerabilità non autorizzate, crawling non autorizzato coordinato dall'intelligenza artificiale e massicci attacchi DDoS basati su brevi picchi".
Perché affidarsi all'azienda leader del settore
Sapendo che la sede centrale della Panasonic in Giappone già utilizza le soluzioni di Akamai, la cui reputazione è eccellente tra gli analisti del settore (incluso Gartner), la PISCEU ha valutato le soluzioni di Akamai insieme a quelle di altri fornitori nell'ambito del suo processo di due diligence. Le soluzioni Akamai App & API Protector e Akamai Bot Manager sono risultate ideali per le esigenze tecniche della PISCEU, inclusi i suoi requisiti in tema di sicurezza. Inoltre, la PISCEU è rimasta favorevolmente colpita dall'approccio di Akamai relativamente alla conformità dei dati, dalle recensioni positive dei clienti e dalla capacità dell'azienda di fornire un supporto pratico tramite il team Professional Services durante la sua migrazione all'Akamai Cloud.
"Abbiamo dovuto migrare oltre 200 proprietà web con profili molto diversi tra loro. Akamai ci ha dato la sicurezza di poter semplificare l'intero processo e di aiutarci a rientrare nei tempi previsti", afferma Schulze.
Migrazione di oltre 200 proprietà web
Per garantire il completamento del progetto nei tempi previsti, Akamai si è affidata all'automazione e alle API per migrare le risorse dal precedente provider di servizi CDN della PISCEU e per creare un modello di dati compatibile con la piattaforma Akamai. Il processo è stato reso efficiente per la PISCEU anche grazie all'esecuzione di test semi-automatizzati.
"Il team addetto alla migrazione di Akamai si è rivelato un partner affidabile, che ci ha aiutato a rientrare nei tempi previsti del progetto, adottando, al contempo, l'approccio ideale per noi con il risultato di soddisfare completamente le nostre aspettative, se non superarle in varie occasioni", spiega Schulze.
Come prepararsi per il successo fin dall'inizio
Il team Akamai Professional Services ha guidato la PISCEU nella configurazione della soluzione WAF (Web Application Firewall) basata sul cloud di Akamai, un componente fondamentale nel sistema di difesa della PISCEU dalle minacce e dagli attacchi web. Oltre a consigliare le best practice più utili per l'installazione iniziale, gli esperti di Akamai hanno illustrato in modo approfondito come identificare i comportamenti sospetti e come isolare i falsi positivi.
"Il team Professional Services ha persino analizzato i nostri falsi positivi, consentendoci di cambiare il nostro utilizzo della soluzione WAF da un semplice monitoraggio alla modalità di blocco. Il livello di informazioni fornite da Akamai sul traffico di rete e sui comportamenti sospetti ci ha dato la fiducia necessaria per adottare questo approccio proattivo nella certezza di non bloccare il traffico legittimo", continua Schulze.
Una migliore visibilità sul sistema di sicurezza
Una volta implementata la soluzione di Akamai, la PISCEU può rilevare in modo più semplice ed efficiente il traffico dannoso e i falsi positivi nel set di regole della sua soluzione WAF. Grazie a potenti elementi visivi, la PISCEU può individuare gli eventi WAF all'interno del traffico complessivo e i rapporti emessi ogni giorno da Akamai aiutano Schulze e il suo team ad adattare di conseguenza il set di regole della soluzione WAF.
Come sottolinea Schulze: "Il rilevamento è fondamentale per qualsiasi soluzione WAF, anche se i modelli di traffico cambiano con i nuovi mercati, i nuovi utenti e le nuove tecnologie di back-end. Akamai ci consente di effettuare un rilevamento efficace, anche in un ambiente complesso".
In realtà, Akamai ha consentito alla PISCEU di modellare il suo traffico dei bot. "Se rileviamo traffico dannoso o non correlato alle nostre attività aziendali, possiamo intervenire e ridurlo subito", afferma Schulze. Per il futuro, Schulze prevede l'uso di altri strumenti di Akamai per monitorare e gestire in modo ancora più granulare il traffico dei bot.
Secondo Schulze, uno dei valori principali della partnership tra la PISCEU e Akamai consiste nella collaborazione con il team di esperti di Akamai nell'intento di migliorare continuamente le sue funzionalità di rilevamento e monitoraggio delle minacce e di proteggere la stabilità operativa. "Affidandoci alle soluzioni e alle competenze di Akamai, possiamo garantire alle nostre divisioni aziendali la loro costante disponibilità sul web", conclude.
Informazioni su Panasonic
Fondata nel 1918, oggi Panasonic è un'azienda leader a livello globale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'elettronica di consumo, delle apparecchiature per uso domestico, dell'automotive, dell'industria, delle comunicazioni e dell'energia. Il gruppo Panasonic è passato a un nuovo sistema di società operativa il 1° aprile 2022, con Panasonic Holdings Corporation che funge da holding cui fanno capo otto società. Il gruppo ha riportato un fatturato netto annuo di 8.378,9 miliardi di yen (circa 59,4 miliardi di Euro) al 31 marzo 2023. Per ulteriori informazioni sul gruppo Panasonic, puoi visitare il sito https://holdings.panasonic/global.
Informazioni su Panasonic Information Systems Company Europe
In quanto divisione IT europea di Panasonic, la nostra missione consiste nel rappresentare il partner di consulenza IT e di strategia aziendale più affidabile per tutte le società Panasonic in Europa, garantendo la loro trasformazione digitale e basata sui dati. Pertanto, offriamo un'ampia gamma di soluzioni e servizi IT, nonché consulenza IT nei settori delle applicazioni, dell'infrastruttura, delle soluzioni web e digitali, della gestione delle licenze e degli acquisti, nonché della conformità e della sicurezza.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.