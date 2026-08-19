Come tutte le aziende che forniscono prodotti di livello eccellente, le unità aziendali di Panasonic in Europa si basano sulla loro infrastruttura per garantire la continuità operativa. Ed è qui che entra in gioco la PISCEU. In quanto provider di servizi IT dedicato, la PISCEU gestisce servizi di infrastruttura e rete IT (tra cui più di 200 siti web e applicazioni) per le divisioni aziendali. La presenza online di Panasonic in Europa è rappresentata dalle oltre 200 proprietà web di cui dispone in Regno Unito, Belgio e Germania, che consentono a clienti, aziende e partner di interagire e avviare transazioni con la società.

Garantire una disponibilità ininterrotta è cruciale per la missione della PISCEU. Oltre ad interrompere le attività aziendali, i problemi di downtime di siti web e applicazioni possono ostacolare il processo di conformità normativa se riguardano la perdita di dati. L' Unione europea prevede alcune delle più rigorose normative in materia di protezione dei dati al mondo, pertanto la PISCEU prende in considerazione la questione molto seriamente.

Come spiega Stefan Schulze, Principal IT Consultant, Network & Cloud Security, PISCEU: "Poiché siamo responsabili della disponibilità online di tutte le sedi europee di Panasonic, dobbiamo prendere ogni precauzione per difenderci dalle minacce su Internet. Questo obiettivo è diventato sempre più difficile da raggiungere da quando abbiamo assistito alla crescita delle attività di scansione delle vulnerabilità non autorizzate, crawling non autorizzato coordinato dall'intelligenza artificiale e massicci attacchi DDoS basati su brevi picchi".