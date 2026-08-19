Comme toutes les entreprises fournissant des produits de classe mondiale, les unités commerciales de Panasonic en Europe s'appuient sur leur infrastructure pour assurer une activité ininterrompue. C'est là que PISCEU entre en jeu. En tant que prestataire de services informatiques spécialisé, PISCEU gère le réseau informatique et les services d'infrastructure (y compris plus de 200 sites Web et applications) pour ces divisions commerciales. La présence en ligne de Panasonic en Europe, au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne est assurée par plus de 200 propriétés Web qui permettent aux internautes, aux entreprises et aux partenaires d'interagir et d'effectuer des transactions avec l'entreprise.

La mission de PISCEU consiste à garantir une disponibilité ininterrompue. En plus de perturber les opérations commerciales, les temps d'arrêt des sites Web et des applications peuvent poser des problèmes de conformité réglementaire en cas de perte de données. Les réglementations de l'Union européenne en matière de protection des données sont parmi les plus strictes au monde ; PISCEU prend donc la situation très au sérieux.

Comme l'explique Stefan Schulze, consultant informatique principal, sécurité du réseau et du cloud pour PISCEU, « Puisque nous sommes responsables de la disponibilité de toutes les présences Web européennes de Panasonic, nous devons prendre toutes les précautions contre les menaces Internet. Cette tâche est devenue plus difficile lorsque nous avons constaté un volume croissant d'analyses de vulnérabilités non autorisées, d'analyse par des bots d'indexation non autorisés orchestrés par l'IA, et d'attaques DDoS à haut volume et à courtes durées. »