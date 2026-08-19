Fundada en 1918, Panasonic es líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones en electrónica de consumo, vivienda, automoción, industria, comunicaciones y energía. De la infraestructura de TI de Panasonic en Europa se encarga Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU). En el momento en el que PISCEU reconoció la creciente amenaza que plantean los análisis web, los escrutinios y los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) confió en las soluciones y la experiencia de Akamai para garantizar la disponibilidad de su infraestructura crítica.
Líder mundial en tecnologías y soluciones innovadoras
Garantía de una actividad empresarial ininterrumpida
Al igual que todas las empresas que ofrecen productos de primera clase, las unidades de negocio de Panasonic en Europa dependen de su infraestructura para funcionar de forma ininterrumpida. Aquí es donde entra en juego PISCEU. Como proveedor especializado en servicios de TI, PISCEU gestiona los servicios de infraestructura y de red de TI, que incluyen más de 200 sitios web y aplicaciones, para estas divisiones empresariales. Las más de 200 propiedades web representan la presencia online de Panasonic en Europa en el Reino Unido, Bélgica y Alemania, lo que permite a consumidores, empresas y partners interactuar y realizar transacciones con la empresa.
Garantizar una disponibilidad ininterrumpida resulta fundamental dentro de la misión de PISCEU. Además de interrumpir las operaciones empresariales, el tiempo de inactividad de los sitios web y de las aplicaciones puede plantear problemas de cumplimiento de normativas cuando conlleva la pérdida de datos. La Unión Europea cuenta con algunas de las normas de protección de datos más estrictas del mundo, por lo que PISCEU se toma este asunto muy en serio.
Como explica Stefan Schulze, asesor principal de TI, Seguridad en la Nube y de Red de PISCEU: "Al ser los responsables de la disponibilidad de todas las presencias web europeas de Panasonic, debemos tener todas las precauciones posibles contra las amenazas de Internet. Esto se ha complicado con el volumen creciente de análisis de vulnerabilidades no autorizados, rastreos no autorizados generados por la IA y ataques DDoS de corta duración y gran volumen".
De la mano del líder del sector
Consciente de que la sede central de Panasonic en Japón ya utiliza soluciones de Akamai y de que los analistas del sector, como Gartner, puntúan muy alto a Akamai, PISCEU evaluó nuestras soluciones junto con otros proveedores como parte del proceso de diligencia debida. Akamai App & API Protector y Akamai Bot Manager se ajustaban a las necesidades técnicas de PISCEU, incluidos sus requisitos de seguridad. Además, PISCEU quedó impresionado por el enfoque de cumplimiento de datos de Akamai, las referencias positivas de los clientes y la capacidad de recibir asistencia práctica a través de servicios profesionales durante el proceso de migración a Akamai Cloud.
"Necesitábamos migrar una amplia cartera de más de 200 activos online con perfiles muy variados. Akamai garantizó la optimización del proceso y nos ayudó a cumplir los plazos marcados", afirma Schulze.
Migración de más de 200 propiedades web
Para garantizar la finalización del proyecto a tiempo, Akamai recurrió a la automatización y a las API para migrar los activos del anterior proveedor de red de distribución de contenido (CDN) de PISCEU, así como para crear un modelo de datos viable en la plataforma de Akamai. Las pruebas semiautomatizadas también lograron que el proceso fuera eficiente para PISCEU.
"El equipo de Akamai encargado de la migración actuó como un partner de confianza con el firme objetivo de que se cumplieran los plazos de entrega y que se adoptara la estrategia que mejor se adaptara a nuestras necesidades. Cumplieron nuestras expectativas, e incluso a veces las superaron", explica Schulze.
Éxito garantizado desde el principio
Los servicios profesionales de Akamai ayudaron a PISCEU a configurar el firewall de aplicaciones web (WAF) basado en la nube de Akamai, un componente fundamental de su estrategia de defensa frente a las amenazas y los ataques de Internet. Además de proporcionar una serie de recomendaciones para la configuración inicial, los expertos de Akamai ofrecieron una formación exhaustiva sobre cómo identificar comportamientos sospechosos y aislar falsos positivos.
"El equipo de servicios profesionales incluso analizó los falsos positivos detectados, lo que nos permitió cambiar la forma en que usábamos el WAF para pasar del modo de supervisión al de bloqueo. El nivel de información que proporciona Akamai sobre el tráfico de red y el comportamiento sospechoso nos dio la confianza necesaria para adoptar esta postura proactiva, sabiendo que no estaremos bloqueando el tráfico legítimo", continúa Schulze.
Mejora de la visibilidad de la seguridad
Con Akamai, PISCEU puede detectar de forma más fácil y eficaz el tráfico malicioso y los falsos positivos en su conjunto de reglas de WAF. Las potentes imágenes permiten a PISCEU detectar eventos de WAF en el tráfico general, mientras que los informes diarios de Akamai ayudan a Schulze y a su equipo a ajustar el conjunto de reglas WAF.
Stefan Schulze subraya: "La detección es fundamental en cualquier WAF, incluso cuando los patrones de tráfico cambian debido a los nuevos mercados, las nuevas bases de usuarios y las nuevas tecnologías de back-end. Akamai nos dota de las herramientas necesarias para una detección eficaz, incluso en un entorno complejo".
De hecho, Akamai permite a PISCEU configurar su tráfico de bots. "Si detectamos tráfico malicioso o tráfico no relacionado con la empresa, podemos intervenir y reducirlo", afirma Stefan Schulze. De cara al futuro, él prevé el uso de otras herramientas de Akamai para realizar un seguimiento y una gestión aún más detallados del tráfico de bots.
De acuerdo con Schulze, uno de los mayores valores de la asociación de PISCEU con Akamai es colaborar con el equipo de expertos de Akamai para mejorar continuamente la detección y supervisión de amenazas, así como para proteger la estabilidad operativa. "Recurrir a las soluciones y a la experiencia de Akamai permite garantizar a nuestras divisiones empresariales una presencia web siempre disponible", concluye.
Acerca de Panasonic
Fundada en 1918 y actualmente convertida en líder mundial en desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, el hogar, la automoción, la industria, las comunicaciones y la energía de todo el mundo, el Grupo Panasonic cambió a un sistema empresarial operativo el 1 de abril de 2022, donde Panasonic Holdings Corporation actúa como sociedad de cartera, con ocho empresas bajo sus auspicios. El Grupo registró unas ventas netas consolidadas de 8 378 900 millones de yenes (unos 59 400 millones de euros) durante el ejercicio que finaliza el 31 de marzo de 2023. Para obtener más información sobre el Grupo Panasonic, visite https://holdings.panasonic/global.
Acerca de Panasonic Information Systems Company Europe
Como división europea de TI de Panasonic, nuestra misión es ser el partner de consultoría de TI y empresarial más fiable y estratégico para todas las empresas de Panasonic en Europa, para poder garantizar su transformación empresarial hacia una empresa digital y basada en datos. Por ese motivo ofrecemos una amplia gama de servicios y soluciones de TI, así como consultoría de TI en las áreas de aplicaciones, infraestructura, web y digital, gestión de licencias y compras, así como servicios de cumplimiento de normativas y seguridad.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.