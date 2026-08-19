Al igual que todas las empresas que ofrecen productos de primera clase, las unidades de negocio de Panasonic en Europa dependen de su infraestructura para funcionar de forma ininterrumpida. Aquí es donde entra en juego PISCEU. Como proveedor especializado en servicios de TI, PISCEU gestiona los servicios de infraestructura y de red de TI, que incluyen más de 200 sitios web y aplicaciones, para estas divisiones empresariales. Las más de 200 propiedades web representan la presencia online de Panasonic en Europa en el Reino Unido, Bélgica y Alemania, lo que permite a consumidores, empresas y partners interactuar y realizar transacciones con la empresa.

Garantizar una disponibilidad ininterrumpida resulta fundamental dentro de la misión de PISCEU. Además de interrumpir las operaciones empresariales, el tiempo de inactividad de los sitios web y de las aplicaciones puede plantear problemas de cumplimiento de normativas cuando conlleva la pérdida de datos. La Unión Europea cuenta con algunas de las normas de protección de datos más estrictas del mundo, por lo que PISCEU se toma este asunto muy en serio.

Como explica Stefan Schulze, asesor principal de TI, Seguridad en la Nube y de Red de PISCEU: "Al ser los responsables de la disponibilidad de todas las presencias web europeas de Panasonic, debemos tener todas las precauciones posibles contra las amenazas de Internet. Esto se ha complicado con el volumen creciente de análisis de vulnerabilidades no autorizados, rastreos no autorizados generados por la IA y ataques DDoS de corta duración y gran volumen".