Fundada em 1918, a Panasonic é líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para aplicações de grande alcance nos setores de eletrônicos de consumo, habitações, automóveis, indústria, comunicações e energia. A infraestrutura de TI da Panasonic na Europa é gerenciada pela Panasonic Information Systems Company Europe (PISCEU). Quando a PISCEU reconheceu a crescente ameaça representada por varreduras da Web, rastreamentos e ataques de negação de serviço distribuída (DDoS), ela confiou nas soluções e na experiência da Akamai para garantir a disponibilidade de sua infraestrutura crítica.
Líder global em tecnologias e soluções inovadoras
Garantir a continuidade dos negócios sem interrupções
Como todas as empresas que fornecem produtos de classe mundial, as unidades comerciais da Panasonic na Europa dependem da sua infraestrutura para a continuidade dos negócios. É aí que entra a PISCEU. Como provedora dedicada de serviços de TI, a PISCEU gerencia serviços de rede e infraestrutura de TI, incluindo mais de 200 websites e aplicações, para essas divisões comerciais. As mais de 200 propriedades da Web representam a presença online da Panasonic na Europa no Reino Unido, Bélgica e Alemanha, permitindo que consumidores, empresas e parceiros interajam e negociem com a empresa.
Garantir a disponibilidade ininterrupta é crucial para a missão da PISCEU. Além de interromper as operações comerciais, o tempo de inatividade de websites e aplicações pode trazer desafios de conformidade normativa quando a perda de dados está envolvida. A União Europeia tem algumas das regras mais rigorosas do mundo em matéria de proteção de dados, então a PISCEU leva essa questão muito a sério.
Stefan Schulze, consultor principal de TI, segurança de rede e nuvem da PISCEU, explica: "Como somos responsáveis pela disponibilidade de todas as presenças na Web da Panasonic na Europa, devemos tomar todas as precauções contra ameaças na Internet. Isso se tornou mais desafiador à medida que observamos um volume crescente de varreduras de vulnerabilidades não autorizadas, rastreamento não autorizado orquestrado por IA e ataques DDoS de alto volume e curta duração."
Parceria com a líder do setor
Sabendo que a Akamai tem uma ótima avaliação por analistas do setor, incluindo a Gartner, e que a sede da Panasonic no Japão já usa suas soluções, a PISCEU avaliou as ofertas da Akamai juntamente com as de outros provedores. O Akamai App & API Protector e o Akamai Bot Manager atendem às necessidades técnicas da PISCEU, incluindo seus requisitos de segurança. Além disso, a PISCEU ficou impressionada com a Akamai no que diz respeito à sua abordagem de conformidade de dados, às referências positivas dos seus clientes e à sua capacidade de fornecer suporte prático via Serviços profissionais à medida que migrou para a Akamai Cloud.
"Precisávamos migrar um amplo portfólio de mais de 200 propriedades da Web com perfis muito diferentes. A Akamai nos assegurou de que poderia simplificar o processo e nos ajudar a cumprir nosso cronograma", diz Schulze.
Migração de mais de 200 propriedades da Web
Para garantir a realização pontual do projeto, a Akamai usou automação e APIs para migrar os ativos do provedor de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) anterior da PISCEU e criar um modelo de dados viável na plataforma da Akamai. Testes semiautomatizados também contribuíram para melhorar a eficiência do processo para a PISCEU.
"A equipe de migração da Akamai atuou como uma parceira confiável, dedicada a cumprir prazos e se adaptar à abordagem que funcionou melhor para nós. Ela não só atendeu como superou nossas expectativas em alguns momentos", explica Schulze.
Preparação para o sucesso desde o início
A equipe de Serviços profissionais da Akamai orientou a PISCEU quanto à configuração do Web Application Firewall (WAF) baseado em nuvem da Akamai, um componente crítico da defesa da PISCEU contra ameaças e ataques da Internet. Além de recomendar as melhores práticas para a configuração inicial, os especialistas da Akamai forneceram treinamento aprofundado sobre como identificar comportamentos suspeitos e isolar falsos-positivos.
"A equipe de Serviços profissionais até mesmo analisou nossos falsos-positivos, permitindo que mudássemos o uso do WAF do modo de monitoramento para o de bloqueio. O nível de visibilidade que a Akamai fornece do tráfego de rede e de comportamentos suspeitos nos deu a confiança para assumir essa postura proativa, sabendo que não bloquearemos o tráfego legítimo", continua Schulze.
Visibilidade aprimorada para maior segurança
Com a Akamai em vigor, a PISCEU pode detectar com mais facilidade e eficiência o tráfego malicioso e os falsos-positivos no conjunto de regras do seu WAF. Visuais avançados permitem que a PISCEU identifique eventos do WAF dentro do tráfego geral, e relatórios diários da Akamai ajudam Schulze e sua equipe a ajustar o conjunto de regras do WAF.
Como ressalta Schulze: "A detecção é fundamental em qualquer WAF, mesmo quando os padrões de tráfego mudam com novos mercados, novas bases de usuários e novas tecnologias de back-end. A Akamai nos proporciona detecção eficaz mesmo em um ambiente complexo".
Inclusive, a Akamai permite que a PISCEU molde seu tráfego de bots. "Ao detectarmos tráfego mal-intencionado ou tráfego não relacionado aos negócios, podemos intervir e diminuí-lo", afirma Schulze. No futuro, Schulze antecipa o uso de ferramentas adicionais da Akamai para rastrear e gerenciar ainda mais o tráfego de bots.
No entendimento de Schulze, uma das maiores vantagens da parceria é o trabalho em colaboração com a equipe de especialistas da Akamai para continuar melhorando a detecção e o monitoramento de ameaças e proteger a estabilidade operacional. "Ao contar com as soluções e a experiência da Akamai, podemos garantir às nossas divisões comerciais que sua presença na Web estará disponível", conclui.
Sobre a Panasonic
Fundado em 1918 e hoje líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para aplicações de grande alcance nos setores de eletrônicos de consumo, habitações, automóveis, indústria, comunicações e energia no mundo todo, o Panasonic Group mudou para um sistema de empresa operacional em 1º de abril de 2022, com a Panasonic Holdings Corporation atuando como uma holding e tendo oito empresas sob seu comando. O grupo declarou vendas líquidas consolidadas de 8.378,90 bilhões de ienes (aproximadamente 59,4 bilhões de euros) no ano que terminou em 31 de março de 2023. Para saber mais sobre o Panasonic Group, acesse https://holdings.panasonic/global.
Sobre a Panasonic Information Systems Company Europe
Enquanto divisão europeia de TI da Panasonic, nossa missão é ser a parceira de consultoria empresarial e de TI mais confiável e estratégica para todas as empresas da Panasonic na Europa, garantindo sua transformação empresarial para uma empresa digital e orientada por dados. Por isso, oferecemos uma ampla variedade de serviços e soluções de TI, bem como consultoria de TI nas áreas de aplicações, infraestrutura, Web e meios digitais, compras e gerenciamento de licenças e serviços de conformidade e segurança.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.