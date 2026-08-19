Como todas as empresas que fornecem produtos de classe mundial, as unidades comerciais da Panasonic na Europa dependem da sua infraestrutura para a continuidade dos negócios. É aí que entra a PISCEU. Como provedora dedicada de serviços de TI, a PISCEU gerencia serviços de rede e infraestrutura de TI, incluindo mais de 200 websites e aplicações, para essas divisões comerciais. As mais de 200 propriedades da Web representam a presença online da Panasonic na Europa no Reino Unido, Bélgica e Alemanha, permitindo que consumidores, empresas e parceiros interajam e negociem com a empresa.

Garantir a disponibilidade ininterrupta é crucial para a missão da PISCEU. Além de interromper as operações comerciais, o tempo de inatividade de websites e aplicações pode trazer desafios de conformidade normativa quando a perda de dados está envolvida. A União Europeia tem algumas das regras mais rigorosas do mundo em matéria de proteção de dados, então a PISCEU leva essa questão muito a sério.

Stefan Schulze, consultor principal de TI, segurança de rede e nuvem da PISCEU, explica: "Como somos responsáveis pela disponibilidade de todas as presenças na Web da Panasonic na Europa, devemos tomar todas as precauções contra ameaças na Internet. Isso se tornou mais desafiador à medida que observamos um volume crescente de varreduras de vulnerabilidades não autorizadas, rastreamento não autorizado orquestrado por IA e ataques DDoS de alto volume e curta duração."