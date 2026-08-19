世界クラスの製品を提供するすべての企業と同様に、パナソニックの欧州事業部門は、ノンストップでビジネスを行えるようにするために、インフラを重視しています。そこで、PISCEUの出番です。PISCEUは、パナソニック専門のITサービスプロバイダーとして、事業部門が使用するITネットワークとインフラサービス（200以上のWebサイトやアプリケーションを含む）を管理しています。200以上のWeb資産は、英国、ベルギー、ドイツといった欧州諸国におけるパナソニックのオンラインプレゼンスを象徴するものであり、それによって同社と消費者、企業、パートナーのやり取りや取引が成り立っています。

PISCEUの使命は、途絶えることのない可用性を確保することです。Webサイトやアプリケーションのダウンタイムが発生すると、業務が中断されるだけでなく、データ損失が生じて規制コンプライアンス上の問題を招く可能性があります。EUには世界で最も強力なデータ保護規則があるため、PISCEUはこの問題を深刻に受け止めています。

PISCEUのNetwork & Cloud Security部門でPrincipal IT Consultantを務めるStefan Schulze氏は次のように説明しています。「当社は欧州におけるパナソニックのすべてのWebプレゼンスの可用性を確保する責任を担っているため、インターネット上の脅威に対してあらゆる予防措置を講じなければなりません。これは、不正な脆弱性スキャン、AIによる不正なクローリング、短期間の大量のDDoS攻撃が増加したことに伴ってますます困難になりました」