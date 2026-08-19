松下公司成立于 1918 年，是创新技术和解决方案开发领域的全球领导者，其技术和解决方案广泛应用于全球消费电子产品、住房、汽车、工业、通信和能源行业。松下在欧洲的 IT 基础架构由松下信息系统（欧洲）公司 (PISCEU) 管理。PISCEU 意识到网络扫描、抓取和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击所带来的威胁日益严重后，随即利用信赖的 Akamai 解决方案和专业知识来确保关键基础架构的正常运转。
创新技术和解决方案的全球领导者
实现无中断的业务运营
与其他优秀的产品提供这商一样，松下位于欧洲的业务部门依靠其基础架构实现无中断业务运营。而这就是 PISCEU 的用武之地。作为一家专业 IT 服务提供商，PISCEU 为这些业务部门管理 IT 网络和基础架构服务，其中包括 200 多个网站和应用程序。这 200 多个网络资产代表了松下在欧洲（涵盖英国、比利时和德国）的在线业务，用以支持消费者、企业和合作伙伴与该公司进行互动和交易。
确保无中断的运营对于 PISCEU 的工作至关重要。网站和应用程序停摆不仅会中断业务运营，一旦数据丢失，还会造成法规合规性方面的挑战。欧盟的某些数据保护规则在全球来说都十分严苛，所以 PISCEU 非常重视这一问题。
正如 PISCEU 网络与云安全首席 IT 顾问 Stefan Schulze 所解释的那样，“我们负责松下所有欧洲网络业务的正常运行，所以必须采取一切预防措施来抵御互联网威胁。我们发现由 AI 策划的未经授权的漏洞扫描及未经授权的抓取数量不断增加，并出现了大量短期爆发式 DDoS 攻击，这让上述工作变得更具挑战性。”
追随业界领袖的步伐
PISCEU 了解到位于日本的松下总部已经采用了 Akamai 解决方案，而且 Akamai 也深受包括 Gartner 在内的行业分析机构的高度好评，因此在尽职调查中，PISCEU 对 Akamai 解决方案及其他提供商的解决方案进行了评估。Akamai App & API Protector 和 Akamai Bot Manager 可以满足 PISCEU 的技术需求，包括安全性方面的要求。此外，在 PISCEU 迁移至 Akamai Cloud 的过程中，Akamai 的数据合规方法、积极的客户反馈以及通过专业服务提供实际支持的能力都给 PISCEU 留下了深刻印象。
Schulze 表示：“我们需要迁移由 200 多个配置文件各异的网络资产组成的丰富组合。我们相信，Akamai 可以简化此流程，帮助我们按照时间表完成各项工作。”
迁移 200 多个网络资产
为确保项目按时完成，Akamai 依靠自动化和 API 将 PISCEU 的资产从之前的 CDN 提供商迁移到 Akamai 平台，并创建了一个可行的数据模型。半自动化测试使得 PISCEU 在完成这一流程时更加高效。
Schulze 解释道：“Akamai 迁移团队是一个值得信赖的合作伙伴，努力提前完成项目任务，并不断调整方法来为我们提供出色服务。他们达到了我们的期望，有时甚至超出了我们的预期。”
从合作之初就为成功做好准备
Akamai 专业服务团队指导 PISCEU 配置 Akamai 的云端 Web 应用程序防火墙 (WAF)，这是 PISCEU 抵御互联网威胁和攻击的关键组成部分。除了为初始设置提出最佳做法外，Akamai 的专家还就如何识别可疑行为以及隔离误报开展了深入培训。
Schulze 继续道：“专业服务团队甚至分析了我们的误报，帮助我们将 WAF 的用途从监测转变为阻止。Akamai 对网络流量和可疑行为的洞察透彻深入，这让我们可以信心满满地主动采取措施，因为我们知道不会阻止合法流量。”
增强安全监测
在 Akamai 助力下，PISCEU 可以更加轻松高效地检测恶意流量和 WAF 规则集中的误报。利用强大的可视化功能，PISCEU 能够在整体流量中精确定位 WAF 事件，而 Akamai 每日报告可帮助 Schulze 及其团队调整 WAF 规则集。
正如 Schulze 所强调的，“检测在任何 WAF 中都至关重要，即使流量模式随着新市场、新用户群和新的后端技术发生变化也是如此。Akamai 帮助我们在复杂环境中也能实现有效检测。”
事实上，Akamai 可支持 PISCEU 灵活应对爬虫程序流量。Schulze 表示：“如果我们检测到恶意流量或与业务无关的流量，我们可以进行干预并减少此类流量。”未来，Schulze 预计会利用其他 Akamai 工具来更精细地跟踪和管理爬虫程序流量。
Schulze 认为，PISCEU 与 Akamai 合作的一大重要价值是与 Akamai 的专家团队合作，不断提升其威胁检测和监控能力，进而确保良好的运营稳定性。他总结道：“依靠 Akamai 的解决方案和专业知识，我们可以向业务部门保证，他们的网络业务将保持正常运行。”
关于松下
松下集团成立于 1918 年，目前已成为创新技术和解决方案开发领域的全球领导者，其技术和解决方案广泛应用于全球消费电子产品、住房、汽车、工业、通信和能源行业。该集团于 2022 年 4 月 1 日转变了公司的运营体制，更名为松下控股公司，旗下共有八家公司。根据该集团的报告，截至 2023 年 3 月 31 日，集团的年度净销售总额为 83789 亿日元（约合 594 亿欧元）。要了解松下集团的更多信息，请访问 https://holdings.panasonic/global。
关于松下信息系统（欧洲）公司
作为松下的欧洲 IT 部门，我们的使命是成为欧洲所有松下公司值得信赖的战略业务和 IT 咨询合作伙伴，确保公司完成向数字化和数据驱动型企业的业务转型。因此，我们提供了广泛的 IT 服务和解决方案，同时提供了应用程序、基础架构、网络和数字、采购和许可管理以及合规和安全服务领域的 IT 咨询服务。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。