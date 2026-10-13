PrintPlanet

Akamai의 Web Application Protector는 웹 애플리케이션 방화벽과 DDoS 공격 방어 능력이 결합되고 관리가 간편한 클라우드 기반 올인원 솔루션입니다. 이 솔루션은 뛰어난 확장성과 성능을 제공하기 위해 Akamai의 Intelligent Platform에 통합할 수도 있습니다.



Web Application Protector를 구축하면 PrintPlanet으로 전송된 요청이 Akamai 서버에서 우선적으로 검사된 후 정상적인 사용자 요청으로 확인된 경우에만 전달됩니다. 즉, 이 솔루션은 공격이 클라이언트의 인프라에 도달하기 전에 방어하도록 설계되어 있다는 의미입니다. Akamai FastDNS의 추가적인 통합 덕분에 IP 주소 변환이 클라우드에서 수행되어 DNS 스푸핑 또는 조작을 적절한 시기에 무력화할 수 있습니다. 이 밖에도, Web Application Protector는 사용자에게 매우 투명한 솔루션입니다. 실시간 시각화 기능을 제공하는 PrintPlanet은 네트워크 목록 및 파일이나 웹 서버 조작 시도(파일 인클루전)를 모니터링할 수 있습니다. 데만은 다음과 같이 설명합니다. "필터는 기본으로 높은 수준의 보호를 제공하는 한편 블랙리스트와 같이 개별 사례에 대한 고유 룰도 정의할 수 있도록 지원합니다."



Akamai 솔루션은 PrintPlanet이 GDPR(General Data Protection Regulation)의 보고 요건도 준수하도록 지원합니다. 데이터 유출 발생 시, PrintPlanet은 72시간 내에 해당 인시던트를 감독 기관에 보고할 수 있으며 Akamai에서 제공하는 데이터 덕분에 자사 보호 수단의 적합성을 뒷받침하는 증거를 제시할 수 있습니다. 또한, 트래픽 폭증 시즌에 발생하는 병목 현상 제거를 위해 PrintPlanet은 100% 가용성 SLA로 지원되는 Akamai의 확장 가능한 고성능 인프라를 활용합니다. 이런 이점은 수요 충족을 위해 상황에 맞춰 조정 가능한 추가적인 서버 용량을 제공하는 Intelligent Platform 덕분입니다.