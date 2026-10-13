Web Application Protector de Akamai es una solución fácil de gestionar y todo en uno totalmente basada en la nube, que combina un firewall de aplicaciones web con protección contra ataques DDoS. La solución también está integrada en Akamai Intelligent Platform, lo que significa que ofrece un alto grado de escalabilidad y rendimiento.



Con Web Application Protector, las consultas enviadas a PrintPlanet las inspeccionan inicialmente los servidores de Akamai, que solo remiten peticiones de los usuarios legítimos. Esto significa que la solución está diseñada para frustrar los ataques antes de que puedan llegar a la infraestructura del cliente. Gracias a la integración adicional de Akamai FastDNS, la traducción de direcciones IP también tiene lugar en la nube, por lo que la suplantación o la manipulación de DNS se pueden evitar a tiempo. Además, Web Application Protector es muy transparente para sus usuarios. Gracias a la función de visionado en tiempo real, PrintPlanet puede supervisar las listas de redes y los intentos de manipulación del servidor de archivos o web (inclusión de archivos). "Aunque los filtros garantizan que se proporcione un alto nivel de protección como estándar, también nos ayudan a definir nuestras propias reglas, como listas negras, para casos individuales", explica Demann.



La solución de Akamai también ayuda a PrintPlanet en el cumplimiento de los requisitos de informes del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En caso de una filtración de datos, PrintPlanet puede informar del incidente a la autoridad supervisora en un plazo de 72 horas y, con la ayuda de los datos proporcionados por Akamai, se pueden aportar pruebas que ayudan a justificar su posición de que sus medidas de protección son las adecuadas. Asimismo, cuando se trata de los cuellos de botella de rendimiento que se producen a consecuencia de los picos estacionales en el tráfico, PrintPlanet aprovecha las ventajas de la infraestructura escalable y de alto rendimiento de Akamai con un 100 % de disponibilidad garantizada por un acuerdo de nivel de servicio (SLA). Esto es gracias a Intelligent Platform, que puede proporcionar la capacidad de servidor adicional sobre la marcha para satisfacer la demanda.