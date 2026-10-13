PrintPlanet.de es la sucursal online de una empresa de impresión digital de tamaño medio dirigida por sus propietarios. Fue uno de los primeros servicios de impresión web interactiva en Alemania cuando se fundó en 2001. Actualmente, en el grupo trabajan 120 empleados y tiene una cartera de productos que abarca desde regalos personalizados con fotos, tales como tazas y camisetas, tarjetas de visita y folletos corporativos. Con sede en Garbsen cerca de Hannover, PrintPlanet cuenta con más de un millón de clientes privados y distribuye a más de 1000 clientes comerciales en una plataforma de negocios independiente (www.printplanet-business.de).
Habiendo logrado frustrar varios intentos de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) en sus tiendas online, PrintPlanet ha comenzado a ser plenamente consciente de la creciente amenaza a la que se tienen que enfrentar en Internet. Al mismo tiempo, siempre inyectaba recursos en sus servicios con el objetivo de mantenerlos seguros. "Conforme fuimos creciendo, invertimos más tiempo en la prevención de ataques", apunta Thomas Demann, director general de TI en PrintPlanet, que comenta la urgente necesidad de acción, que identificó en junio de 2017. Para garantizar que esta empresa pueda continuar dedicando tiempo suficiente a desarrollar los aspectos más importantes de su negocio, el servicio de impresión web decidió trabajar con un especialista para cuidar de la seguridad de los datos esenciales de los clientes y del rendimiento de su sitio web.
Ante el creciente número de amenazas online, sentimos la necesidad de acudir a un especialista que pudiera ayudarnos a proporcionar capas adicionales de protección para los datos de nuestros clientes. Akamai, junto con la solución Web Application Protector, ofrecen exactamente el apoyo que estábamos buscando.— Thomas Demann, director general de TI, PrintPlanet.de
Antecedentes
PrintPlanet.de es la sucursal online de una empresa de impresión digital de tamaño medio dirigida por sus propietarios. Fue uno de los primeros servicios de impresión web interactiva en Alemania cuando se fundó en 2001. Actualmente, en el grupo trabajan 120 empleados y tiene una cartera de productos que abarca desde regalos personalizados con fotos, tales como tazas y camisetas, tarjetas de visita y folletos corporativos. Con sede en Garbsen cerca de Hannover, PrintPlanet cuenta con más de un millón de clientes privados y distribuye a más de 1000 clientes comerciales en una plataforma de negocios independiente (www.printplanet-business.de).
El desafío
PrintPlanet quería que su nuevo partner de TI asumiera la responsabilidad de proteger sus servidores web, ya que en aquel momento, era la tarea más laboriosa del departamento de TI. También quería que la capacidad del servidor fuera escalable, de forma que se pudieran evitar los cuellos de botella en el rendimiento durante los picos estacionales de demanda, como en Navidad. Se trata de un factor de coste significativo para muchas empresas, que a menudo sienten su impacto cuando invierten en una capacidad de servidor costosa, solo para que permanezca inactiva durante la mayor parte del año. Además de buscar un partner con experiencia en las áreas de rendimiento y seguridad, PrintPlanet también buscaba una solución integral que se pudiera implementar rápidamente y que pudiese cumplir con los requisitos de su servicio de impresión web. "Akamai fue la opción que mejor se adaptaba a nuestras necesidades," recuerda Demann.
Los objetivos
- Solución de problemas de seguridad. La mejor protección para las tiendas online de PrintPlanet, con una solución fácil de gestionar.
- Superación de los cuellos de botella en el rendimiento. Gestión adecuada de picos estacionales de demanda, como en Navidad.
- Concentración en las principales áreas de negocio. Reducción de la carga de trabajo del departamento de TI, lo que permite concentrarse en proyectos importantes y de prolongada dilación.
- Garantía de cumplimiento. Ayuda en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Adaptabilidad asegurada. Filtros estandarizados, que se complementan con las reglas de WAF (firewall de aplicaciones web), con un alto grado de automatización.
¿Por qué Akamai?
PrintPlanet aloja su sitio con PlusServer GmbH, el cual ha sido partner de la categoría Platinum del Programa para partners Akamai NetAlliance durante muchos años. Por lo tanto, cuando PrintPlanet explicó su necesidad de seguridad y rendimiento, PlusServer no dudaron en recomendar Akamai: una solución integral que pudiese suministrarse bajo el amparo de PlusServer.
Seguridad y rendimiento con Web Application Protector
Web Application Protector de Akamai es una solución fácil de gestionar y todo en uno totalmente basada en la nube, que combina un firewall de aplicaciones web con protección contra ataques DDoS. La solución también está integrada en Akamai Intelligent Platform, lo que significa que ofrece un alto grado de escalabilidad y rendimiento.
Con Web Application Protector, las consultas enviadas a PrintPlanet las inspeccionan inicialmente los servidores de Akamai, que solo remiten peticiones de los usuarios legítimos. Esto significa que la solución está diseñada para frustrar los ataques antes de que puedan llegar a la infraestructura del cliente. Gracias a la integración adicional de Akamai FastDNS, la traducción de direcciones IP también tiene lugar en la nube, por lo que la suplantación o la manipulación de DNS se pueden evitar a tiempo. Además, Web Application Protector es muy transparente para sus usuarios. Gracias a la función de visionado en tiempo real, PrintPlanet puede supervisar las listas de redes y los intentos de manipulación del servidor de archivos o web (inclusión de archivos). "Aunque los filtros garantizan que se proporcione un alto nivel de protección como estándar, también nos ayudan a definir nuestras propias reglas, como listas negras, para casos individuales", explica Demann.
La solución de Akamai también ayuda a PrintPlanet en el cumplimiento de los requisitos de informes del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En caso de una filtración de datos, PrintPlanet puede informar del incidente a la autoridad supervisora en un plazo de 72 horas y, con la ayuda de los datos proporcionados por Akamai, se pueden aportar pruebas que ayudan a justificar su posición de que sus medidas de protección son las adecuadas. Asimismo, cuando se trata de los cuellos de botella de rendimiento que se producen a consecuencia de los picos estacionales en el tráfico, PrintPlanet aprovecha las ventajas de la infraestructura escalable y de alto rendimiento de Akamai con un 100 % de disponibilidad garantizada por un acuerdo de nivel de servicio (SLA). Esto es gracias a Intelligent Platform, que puede proporcionar la capacidad de servidor adicional sobre la marcha para satisfacer la demanda.
Rápida instalación y requisitos de bajo mantenimiento
Web Application Protector es una solución de seguridad para pymes que destaca por sus requisitos de bajo mantenimiento y fácil instalación. Aunque el representante de Akamai se encontraba en el sitio durante el proceso de configuración, Demann fue capaz de instalar el sistema él mismo. Prácticamente, no fue necesario realizar cambios en la infraestructura interna de PrintPlanet. "Todo estaba en marcha y a pleno funcionamiento en menos de dos semanas", resume Demann. Y lo que es más, el personal del departamento de TI ahora se podrá centrar de nuevo en sus proyectos clave.
Acerca de PrintPlanet
PrintPlanet GmbH es una empresa de tamaño medio dirigida por sus propietarios con sede en Garbsen, cerca de Hannover. Como filial y sucursal online de una empresa de impresión digital de servicio completo, PrintPlanet.de ofrece una gran variedad de productos fotográficos de valor añadido (por ejemplo, calendarios de adviento con fotos), textiles e impresiones de gran formato personalizados. PrintPlanet.de lleva online desde 2001 y fue uno de los primeros sitios de impresión web interactiva en Alemania.
Acerca de PlusServer
PlusServer es el líder del mercado de servicios de alojamiento gestionado en Alemania, Austria y Suiza. La empresa examina su amplia cartera de productos completa, optimizada para las necesidades tanto de las pymes como de grandes empresas, para desarrollar soluciones personalizadas de alojamiento y de nube.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.